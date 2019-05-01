Кейта получил травму

Хавбек «Ливерпуля» Наби Кейта получил повреждение в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».
Футболист покинул поле на 24-й минуте. Вместо него вышел Джордан Хендерсон.
Хавбек «Ливерпуля» Наби Кейта получил повреждение в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».
Футболист покинул поле на 24-й минуте. Вместо него вышел Джордан Хендерсон.
Ах да, я же совсем забыл, только на Реал применяются ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ, завистников и хейтеров Мадридского суперклуба!
Ах да, я же совсем забыл, только на Реал применяются ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ, завистников и хейтеров Мадридского суперклуба!