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Кейта получил травму

01 мая 2019, 22:30
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Хавбек «Ливерпуля» Наби Кейта получил повреждение в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Футболист покинул поле на 24-й минуте. Вместо него вышел Джордан Хендерсон.

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
вчера в 07:48
Здоровья!
kotmyshka
kotmyshka
   122 / 954
01 мая в 23:22
здоровья
NGYRZ
NGYRZ
   343 / 954
01 мая в 22:56
А что же Ракитича за подкат на Кейта, после которого гвинеец получил травму и покинул поле, никто не гнобит, как Рамоса?

Ах да, я же совсем забыл, только на Реал применяются ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ, завистников и хейтеров Мадридского суперклуба!
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