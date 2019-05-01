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«Порту» выступил с заявлением по ситуации с перенесшим инфаркт Касильясом

01 мая 2019, 19:26

Португальский «Порту» опубликовал заявление, в котором рассказал о происшествии на тренировке команды. У испанского вратаря-ветерана Икера Касильяса случился сердечный приступ прямо во время занятия.

Икер Касильяс перенес острый инфаркт миокарда во время утренней тренировки в среду в учебно-тренировочном центре в Оливале. Занятие было незамедлительно прервано, чтобы оказать помощь вратарю, который в настоящее время находится в госпитале. Касильяс чувствует себя хорошо, состояние его здоровья стабильно, проблема с сердцем решена.

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Все комментарии
Palex
Palex ответил Шуnя771
   49 / 954
01 мая в 21:28
В любом случае Вам и Касильясу здоровья.
Спасибо! Мы постараемся.
Шуnя771
Шуnя771 ответил Palex
   34 / 954
01 мая в 21:13
Напрасно. На дворе 21 век и медицина,реально шагнула вперед. Я тебе,живой пример.
В любом случае Вам и Касильясу здоровья.
beefs
beefs
   196 / 954
01 мая в 21:10
Касильясу выздоровления..
Шуnя771
Шуnя771 ответил Palex
   34 / 954
01 мая в 21:08
Напрасно. На дворе 21 век и медицина,реально шагнула вперед. Я тебе,живой пример.
Насколько я понял у него был острый инфаркт и потеря сознания...
Palex
Palex ответил Шуnя771
   49 / 954
01 мая в 21:05
Напрасно. На дворе 21 век и медицина,реально шагнула вперед. Я тебе,живой пример.
Шуnя771
Шуnя771 ответил Palex
   34 / 954
01 мая в 21:01
Именно так. Ставится стенд и человек продолжает жить полноценной жизнью,соблюдая некоторые правила. Тем более ему и сорока лет нет.
Сильно сомневаюсь...
Шуnя771
Шуnя771 ответил Шуnя771
   34 / 954
01 мая в 21:00
"....Касильяс чувствует себя хорошо, состояние его здоровья стабильно, проблема с сердцем решена" "...проблема с сердцем решена"? После "острого инфаркта"?
Сильно сомневаюсь...
Palex
Palex ответил Шуnя771
   49 / 954
01 мая в 20:57
Именно так. Ставится стенд и человек продолжает жить полноценной жизнью,соблюдая некоторые правила. Тем более ему и сорока лет нет.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
01 мая в 20:45
"....Касильяс чувствует себя хорошо, состояние его здоровья стабильно, проблема с сердцем решена"

"...проблема с сердцем решена"? После "острого инфаркта"?
Wolf77785
Wolf77785
   42 / 954
01 мая в 20:45
ЗДР!
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил Lucho Gonzalez
   60 / 954
01 мая в 20:31
Какая печаль, надеюсь Кас не повесит бутсы
Лучше заканчивать с физ нагрузкой. Здоровье важнее(
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   60 / 954
01 мая в 20:30
Дай Бог здоровья легенде🙏🙏🙏🙏
Caniggia
Caniggia
   59 / 954
01 мая в 20:10
Однозначно завершать карьеру! Никакие деньги не спасут в следующий раз. Здоровье не купишь. Можно заняться футбольной журналистикой, если без футбола никак, но только не профессиональные физ. нагрузки, ведь это конец!
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
01 мая в 20:00
Здоровья Икеру!
311
311
   53 / 954
01 мая в 19:54
Здоровья Касу!
112910415
112910415
   97 / 954
01 мая в 19:52
здоровья...только здоровья !
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1
   259 / 954
01 мая в 19:46
печаааааааааааль ребята
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 954
01 мая в 19:45
Какая печаль, надеюсь Кас не повесит бутсы
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   71 / 954
01 мая в 19:44
Здоровья
allemz III
allemz III
   185 / 954
01 мая в 19:41
Здоровья Легенде.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
01 мая в 19:40
Медицина и там отстаёт.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   124 / 954
01 мая в 19:37
Однозначно карьера закончилась на 100%.
дурман
дурман
   90 / 954
01 мая в 19:34
Даже наличие млн-в € не спасает.
Всему и каждому приходит конец.
Здоровья тебе Икер
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
   262 / 954
01 мая в 19:29
Касу пора вешать перчатки на гвоздь!
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