«Порту» выступил с заявлением по ситуации с перенесшим инфаркт Касильясом

Португальский «Порту» опубликовал заявление, в котором рассказал о происшествии на тренировке команды. У испанского вратаря-ветерана Икера Касильяса случился сердечный приступ прямо во время занятия.

Икер Касильяс перенес острый инфаркт миокарда во время утренней тренировки в среду в учебно-тренировочном центре в Оливале. Занятие было незамедлительно прервано, чтобы оказать помощь вратарю, который в настоящее время находится в госпитале. Касильяс чувствует себя хорошо, состояние его здоровья стабильно, проблема с сердцем решена.