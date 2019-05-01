Касильяс может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

01 мая 2019, 18:19

Голкипер «Порту» Икер Касильяс перенёс сердечный приступ прямо во время тренировки команды.

Футболист был госпитализирован, в настоящее время он в сознании, его жизни ничего не угрожает.

Сообщается, что игроку потребовалось небольшое хирургическое вмешательство – катетеризация. Возможно, что 37-летнему испанцу придется завершить игровую карьеру. Контракт Касильяса с клубом действует до лета следующего года.