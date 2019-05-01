Касильяс может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Голкипер «Порту» Икер Касильяс перенёс сердечный приступ прямо во время тренировки команды.
Футболист был госпитализирован, в настоящее время он в сознании, его жизни ничего не угрожает.
Сообщается, что игроку потребовалось небольшое хирургическое вмешательство – катетеризация. Возможно, что 37-летнему испанцу придется завершить игровую карьеру. Контракт Касильяса с клубом действует до лета следующего года.
вратаря равного Акинфееву по опыту, классу и мастерству.
Все данные вроде есть у Сафонова, но ему только еще
предстоит проделать тот путь, который Игорь уже проделал,
он- бренд сборной, реально и объективно наш лучший вратарь
за последние 15 лет и давно всем и вся уже доказал . Тhe BEST !
вратаря равного Акинфееву по опыту, классу и мастерству.
Все данные вроде есть у Сафонова, но ему только еще
предстоит проделать тот путь, который Игорь уже проделал,
он- бренд сборной, реально и объективно наш лучший вратарь
за последние 15 лет и давно всем и вся уже доказал . Тhe BEST !
Здоровья и успехов в жизни!!!
Здоровья и успехов в жизни!!!
только здоровья .
только здоровья .