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Касильяс может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

01 мая 2019, 18:19

Голкипер «Порту» Икер Касильяс перенёс сердечный приступ прямо во время тренировки команды.

Футболист был госпитализирован, в настоящее время он в сознании, его жизни ничего не угрожает.

Сообщается, что игроку потребовалось небольшое хирургическое вмешательство – катетеризация. Возможно, что 37-летнему испанцу придется завершить игровую карьеру. Контракт Касильяса с клубом действует до лета следующего года.

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Все комментарии
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ваня лучший
   15 / 954
вчера в 19:01
Во первых у всех великих вратарей современности, начиная с Яшина и кончая Нойером и Де Хеа быле не только спады, но и провалы. Во вторых Акинфеев был основным вратарём сборной 15 лет - дольше всех, при 8 тренерах сборной. Он здоровье оставил на поле. У него были спады, как у всех, но он лучший вра арь России в 21 веке. Это знают все, а доказывать что то людям в футболе, не разбирающимся как ты нет никакого смысла. У тебя один фанатизм в голове, как ещё у некоторых. Фанатей и дальше по Газпром, но такого вратаря по классу как Акинфеев у нас пока рет
Подтверждаю целиком и полностью. Для сборной нет сейчас
вратаря равного Акинфееву по опыту, классу и мастерству.
Все данные вроде есть у Сафонова, но ему только еще
предстоит проделать тот путь, который Игорь уже проделал,
он- бренд сборной, реально и объективно наш лучший вратарь
за последние 15 лет и давно всем и вся уже доказал . Тhe BEST !
valt134
valt134
   288 / 954
вчера в 15:06
Плохая новость... Икера Уважаю как футболиста и Человека. Поправляйся, БРАТУХА...
Верг
Верг
   448 / 954
вчера в 11:23
Здоровья икеру, перес подпортил мужику нервы и переводчик
Igo0rek
Igo0rek
   135 / 954
вчера в 09:11
Наблюдать за его игрой в лучшие годы, было большим удовольствием. Здоровья Икеру! Для меня он лучший вратарь.
sash71
sash71
   274 / 954
вчера в 01:25
Ему сейчас крайне сложно осознать своё состояние и то что с футболом уже покончено
sash71
sash71 ответил Октябрь 1917
   274 / 954
вчера в 01:23
А что, после инфаркта можно играть?
Нет
sash71
sash71
   274 / 954
вчера в 01:22
После такого инфаркта ему стоит поберечься уже
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   679 / 954
вчера в 00:05
А что, после инфаркта можно играть?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Wolf77785
   65 / 954
01 мая в 23:40
Во первых у всех великих вратарей современности, начиная с Яшина и кончая Нойером и Де Хеа быле не только спады, но и провалы. Во вторых Акинфеев был основным вратарём сборной 15 лет - дольше всех, при 8 тренерах сборной. Он здоровье оставил на поле. У него были спады, как у всех, но он лучший вра арь России в 21 веке. Это знают все, а доказывать что то людям в футболе, не разбирающимся как ты нет никакого смысла. У тебя один фанатизм в голове, как ещё у некоторых. Фанатей и дальше по Газпром, но такого вратаря по классу как Акинфеев у нас пока рет
NOVA
NOVA
   170 / 954
01 мая в 23:35
Здоровья Кэп!!!
beefs
beefs
   196 / 954
01 мая в 23:16
Жизнь дороже...
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
01 мая в 23:02
Икер - легенда мирового футбола!!! Настоящий мужик!!!
Здоровья и успехов в жизни!!!
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1 ответил barcelona and cruyff
   522 / 954
01 мая в 22:54
Да. С та3им не шутят.
spartach091
spartach091
   218 / 954
01 мая в 22:00
Здоровья Икеру!
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
   183 / 954
01 мая в 21:48
Футбол-просто игра, в которой этот парень был лучшим . Теперь желаю ему
только здоровья .
multiscan
multiscan ответил 112910415
01 мая в 21:48
что ж, спорт надо оставить и просто жить
Ну, почему же спорт оставить? Можно поработать тренером вратарей - опыт-то огромный!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   136 / 954
01 мая в 21:40
Касильяс человек,достойный уважения. Мужик.
АС35
АС35
   876 / 954
01 мая в 21:39
Риск-благородное дело, но только тогда, когда это не касается здоровья. На отдых, здоровья, удачи.
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
01 мая в 21:39
Здоровья друже
112910415
112910415
   97 / 954
01 мая в 21:33
что ж, спорт надо оставить и просто жить
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
01 мая в 21:29
Один из лучших, чуть забытый, здоровья Икеру
Hamman
Hamman
   325 / 954
01 мая в 21:20
https://www.google.com/search?q=икер+касильяс&client=ms-android-xiaomi&prmd=niv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX29Lb9vrhAhXPtYsKHXbxDfsQ_AUIFCgC&biw=393&bih=686imgrc=R0byA8XftpPHCM
Colchoneros
Colchoneros
   271 / 954
01 мая в 21:08
Здоровья Касильяс!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   124 / 954
01 мая в 21:04
Кас был вратарем легендарной сб Испании,жаль очень,что так случилось.Это тяжелый удар для него и семьи.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   124 / 954
01 мая в 21:01
Даже если очень захочет продолжить играть,нет никаких шансов,у него ишемическая болезнь сердца,он для спорта уже инвалид.Роналду тоже внезапно на поле может умереть от перегрузок,сердце может не выдержать.Мне кажется Рон будет пахать пока на поле не умрет.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
01 мая в 21:01
Не нужно здоровьем рисковать! Здоровья Касильясу!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   293 / 954
01 мая в 21:00
Пора на спортинвентаре пришивать таблички "Спорт убивает", "Перелом", "Инфаркт", "Сотрясение мозга" и т.д.
Sergey Z
Sergey Z
   137 / 954
01 мая в 20:56
Если, действительно, сердце, то пора заканчивать! Здоровья Касильясу!!!
Palex
Palex
   49 / 954
01 мая в 20:49
Ты чувак,давай не пугай так народ.Огромного тебе здоровья и давай завязывай с футболом.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
01 мая в 20:46
Это безоговорочный приговор - карьеру заканчивать...
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