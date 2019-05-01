Футбольная карьера Рэмзи в «Арсенале» подошла к концу

Сообщается, что футбольная карьера полузащитника Аарона Рэмзи в «Арсенале» подошла к концу.
Недавно футболист получил травму. Сегодня стало известно, что из-за травмы подколенного сухожилия футболист в нынешнем сезоне больше не сможет сыграть.
Напомним, что со следующего сезона Рэмзи будет выступать за «Ювентус».
Так называемых родоначальников футбола умыл каталонский шарлатан. Аха-ха)
Так называемых родоначальников футбола умыл каталонский шарлатан. Аха-ха)
Ювентус покупает инвалида Рэмзи.
Просто готов рыла начистить тем, кто за это отвечает, извини за грубость.
Ювентус покупает инвалида Рэмзи.
Просто готов рыла начистить тем, кто за это отвечает, извини за грубость.