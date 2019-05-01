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Футбольная карьера Рэмзи в «Арсенале» подошла к концу

01 мая 2019, 16:04

Сообщается, что футбольная карьера полузащитника Аарона Рэмзи в «Арсенале» подошла к концу. 

Недавно футболист получил травму. Сегодня стало известно, что из-за травмы подколенного сухожилия футболист в нынешнем сезоне больше не сможет сыграть.

Напомним, что со следующего сезона Рэмзи будет выступать за «Ювентус». 

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
01 мая в 20:03
Игрок настроения
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   75 / 954
01 мая в 19:34
Поздравляю Арсенал. Впарили валлийского Диаби макаронникам))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   105 / 954
01 мая в 19:08
    Князь Московский
    Князь Московский ответил DawnOfDestiny
       13 / 954
    01 мая в 18:58
    ню-ню, бегунок... поналазило тут с МС) как кстати переводится МенСтруация?
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
         105 / 954
      01 мая в 18:57
      Рэмзи - всегда свой. как бы о нем ни говорили.
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny ответил Князь Московский
         105 / 954
      01 мая в 18:55
      Вот и первый блин Паратичи комом. Всегда был против тупых бегунков, а этот ещё и хрустальный бегунок. Будет им наука. Из донной АПЛ только Джанов можно брать, которые играют как безяйцевые.
        Самедов Агил
        Самедов Агил
           106 / 954
        01 мая в 18:37
        Рэмзи ройс черышев .... Хрусталь....
        mphuZ
        mphuZ
           301 / 954
        01 мая в 18:35
        Как долго ждали мы этого дня!
        Против ЦСКА
        Против ЦСКА
           775 / 954
        01 мая в 17:49
        Может тренер из него получится.
        Крестовский баклан
        Крестовский баклан ответил Scuderia Ferrari
           322 / 954
        01 мая в 17:45
        каталония покупает Неймара и Суареза за огромадные суммы, талантище Де Йонга (а может, и Де Лигта). Ювентус покупает инвалида Рэмзи. Просто готов рыла начистить тем, кто за это отвечает, извини за грубость.
        Рэмзи нахаляву достался
        Scuderia Ferrari
        Scuderia Ferrari ответил Князь Московский
           6 / 954
        01 мая в 17:40
        каталония покупает Неймара и Суареза за огромадные суммы, талантище Де Йонга (а может, и Де Лигта).
        Ювентус покупает инвалида Рэмзи.
        Просто готов рыла начистить тем, кто за это отвечает, извини за грубость.
        LMI
        LMI
           665 / 954
        01 мая в 17:32
        Удачи тебе, гуннер, Удачи , Аарон
        juvenale
        juvenale
           38 / 954
        01 мая в 16:54
        ну что добро пожаловать хрусталь...Юве таких любит,надеюсь хоть процентов 70 матчей в сезоне отыграешь
        NbKA555
        NbKA555
           50 / 954
        01 мая в 16:53
        Да,стеклянный парень!Но талантливый!Удачи в Ювэ!
        Lagartina Yershov
        Lagartina Yershov
           734 / 954
        01 мая в 16:47
        Хрусталь...
        hohoл
        hohoл ответил Князь Московский
           515 / 954
        01 мая в 16:37
        Вот и первый блин Паратичи комом. Всегда был против тупых бегунков, а этот ещё и хрустальный бегунок. Будет им наука. Из донной АПЛ только Джанов можно брать, которые играют как безяйцевые.
        столько текста и ничего непонятно )
        Князь Московский
        Князь Московский
           13 / 954
        01 мая в 16:07
        Вот и первый блин Паратичи комом. Всегда был против тупых бегунков, а этот ещё и хрустальный бегунок. Будет им наука. Из донной АПЛ только Джанов можно брать, которые играют как безяйцевые.
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