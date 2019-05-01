Футбольная карьера Рэмзи в «Арсенале» подошла к концу

01 мая 2019, 16:04

Сообщается, что футбольная карьера полузащитника Аарона Рэмзи в «Арсенале» подошла к концу.

Недавно футболист получил травму. Сегодня стало известно, что из-за травмы подколенного сухожилия футболист в нынешнем сезоне больше не сможет сыграть.

Напомним, что со следующего сезона Рэмзи будет выступать за «Ювентус».