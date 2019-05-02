Манчини: «Месси - игрок уровня Марадоны. Он с другой планеты»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в эфире Tutti Convocati поделился впечатлениями от игры нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:0).
Месси - игрок уровня Марадоны. В прошлые времена нападающим приходилось труднее, сегодня попроще, но Месси с другой планеты.
И большинство футболистов тогда было как раз рослых и здоровых, мелкие были редкостью - можешь найти в нэте любой матч ЧЕ или ЧМ тех годов и убедиться.
А сейчас защи боятся против напов в стык пойти - не дай бог нап упадёт и пенку дадут ))
И большинство футболистов тогда было как раз рослых и здоровых, мелкие были редкостью - можешь найти в нэте любой матч ЧЕ или ЧМ тех годов и убедиться.
А сейчас защи боятся против напов в стык пойти - не дай бог нап упадёт и пенку дадут ))