ГлавнаяНовости

Манчини: «Месси - игрок уровня Марадоны. Он с другой планеты»

вчера, 23:02
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в эфире Tutti Convocati поделился впечатлениями от игры нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:0).

Месси - игрок уровня Марадоны. В прошлые времена нападающим приходилось труднее, сегодня попроще, но Месси с другой планеты.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «„Ливерпуль“ и „Барса“ продемонстрировали невероятный футбол»
Сегодня, 17:25 Комментарии0
Роналду: «Многие люди ждут моих ошибок»
Сегодня, 15:21 Комментарии38
Месси - Хави: «Было приятно выступать с тобой за одну команду»
Сегодня, 14:59 ФотоКомментарии6
Иньеста - Хави: «Ты был моим лучшим партнером на поле»
Сегодня, 14:43 ФотоКомментарии7
Бартомеу: «Месси никогда не уйдёт из „Барселоны“»
Сегодня, 07:32 Комментарии22
Марселино: «„Валенсия“ не заслужила такого результата»
Сегодня, 06:38 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Artuom
Artuom ответил Funny_Smailik
   205 / 954
сегодня в 14:07
Раньше можно было пол стадиона пробежать и никто не останавливал напов, сейчас оборона в два эшелона, и все рослые и здоровые защи, попробуй пройди один на дриблинге. Кроме Месси пока никого нет, кто бы смог это сделать =)
Глупое утверждение, ведь есть немало записей на которых видно как защи и полузащи в те годы по пару десятков раз за матч били по ногам техничных игроков и при этом не получали карточек.
И большинство футболистов тогда было как раз рослых и здоровых, мелкие были редкостью - можешь найти в нэте любой матч ЧЕ или ЧМ тех годов и убедиться.
А сейчас защи боятся против напов в стык пойти - не дай бог нап упадёт и пенку дадут ))
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
сегодня в 12:02
А Манчини открыл Миру через лазурятник пришельца Паредаса!
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище ответил Funny_Smailik
   564 / 954
сегодня в 10:27
Раньше можно было пол стадиона пробежать и никто не останавливал напов, сейчас оборона в два эшелона, и все рослые и здоровые защи, попробуй пройди один на дриблинге. Кроме Месси пока никого нет, кто бы смог это сделать =)
да да, конечно, скажи это тому же киеву образца 86-го года, они бы дали не только полполя тебе пробежать, дали бы ещё в пустые ворота мяч себе закатывать
cevin cigan
cevin cigan ответил Funny_Smailik
   376 / 954
сегодня в 07:14
Раньше можно было пол стадиона пробежать и никто не останавливал напов, сейчас оборона в два эшелона, и все рослые и здоровые защи, попробуй пройди один на дриблинге. Кроме Месси пока никого нет, кто бы смог это сделать =)
Ты это костоломам Англии,Италии и Испании 80-90 расскажи. Марадона когда выступал за барсуков,ему местные дуболом из Атлетика быстро ногу сломал! Гнома же,почему то все жалеют,практически без травм играет,вот он то и пробегает без проблем пол стадиона!
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   213 / 954
сегодня в 06:43
Раньше можно было пол стадиона пробежать и никто не останавливал напов, сейчас оборона в два эшелона, и все рослые и здоровые защи, попробуй пройди один на дриблинге. Кроме Месси пока никого нет, кто бы смог это сделать =)
mangoх12
mangoх12 ответил feris1
   33 / 954
сегодня в 00:03
Да Ракицкий в Зените гораздо лучше гнома кладёт со штрафных,но почему то все только говорят о распиаренном карлике.
наверно про Ракицкого просто не слышали))
Рональду мой кумир
Рональду мой кумир
   613 / 954
вчера в 23:53
Рон лучше
eleven LC
eleven LC ответил KIENDGIN 1
   132 / 954
вчера в 23:52
Чему ты радуешься то,здесь твоего достижения нет!
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1 ответил eleven LC
   259 / 954
вчера в 23:28
Сезон 2018/2019 определённо это сезон Месси,чему я не рад!
Аха-ха)
minai
minai
   328 / 954
вчера в 23:23
Пожалуй Месси будет покруче и Марадоны и Пеле.
eleven LC
eleven LC
   132 / 954
вчера в 23:23
Сезон 2018/2019 определённо это сезон Месси,чему я не рад!
Foxes
Foxes ответил feris1
   273 / 954
вчера в 23:12
Да Ракицкий в Зените гораздо лучше гнома кладёт со штрафных,но почему то все только говорят о распиаренном карлике.
Ракицкий - это кто?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   121 / 954
вчера в 23:06
Это почему раньше было труднее??!По моему,как раз сейчас гораздо труднее
feris1
feris1
   235 / 954
вчера в 23:04
Да Ракицкий в Зените гораздо лучше гнома кладёт со штрафных,но почему то все только говорят о распиаренном карлике.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100