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Манчини: «В Италии Почеттино уже убили бы»

вчера, 22:29

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в эфире Tutti Convocati отметил, что работающим в АПЛ Маурисио Почеттино и Юргену Клоппу не хватило бы времени проявить себя в Серии А.

В Италии мы завышаем ожидания от работы тренера.

Давайте приведу пример. Почеттино работает в «Тоттенхэме» уже пять лет, у него очень хорошая команда, однако он так ничего и не выиграл. В Италии бы этого беднягу уже убили. Но он по-прежнему в «Тоттенхэме», каждый год пытается что-то улучшать, чтобы бороться за титулы.

Другой пример - Клопп. В «Ливерпуле» он три года, рискует ничего не выиграть, хотя команда и провела захватывающий сезон.

Напомним, и «Тоттенхэм», и «Ливерпуль» проиграли свои первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов.

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Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv ответил juvenale
   100 / 954
сегодня в 01:38
хахах так у Ювентса состав даже в 5ку не входит))при этом у Аллегри 5 скудо 4 кубка и два фианала лч))откуда такие эксперты берутся
не знаю, куда у вас там что входит, а что не входит, но когда президент клуба четко и ясно говорит, что задача на сезон - лига чемпионов, то успешность выступления в этом турнире напрямую влияет на положение тренера
zim289
zim289 ответил dino-hsv
   585 / 954
сегодня в 00:42
аллегри не может взять лч - сидит уже сколько лет. гатуззо не может пробиться в лч и выйти из ле - до сих пор тренер милана. спалетти тоже выгоняют на словах уже который раз - и ничего. ну такое.
Гаттузо и Спалетти на последних местах работают только с 2017 года. А Почетино ТТХ 5 лет - в 2.5 раза больше.
Хотя я бы Спалетти вообще в Интер не брал. Спалетти и трофеи вещи несовместимые. Это добротный тренер, но не победитель. Его недостижимый предел - 2 место.
Артемкa
Артемкa
   375 / 954
вчера в 22:56
тогда надо начинать с тебя
juvenale
juvenale ответил dino-hsv
   38 / 954
вчера в 22:53
аллегри не может взять лч - сидит уже сколько лет. гатуззо не может пробиться в лч и выйти из ле - до сих пор тренер милана. спалетти тоже выгоняют на словах уже который раз - и ничего. ну такое.
хахах так у Ювентса состав даже в 5ку не входит))при этом у Аллегри 5 скудо 4 кубка и два фианала лч))откуда такие эксперты берутся
mangoх12
mangoх12
   33 / 954
вчера в 22:48
Манчини лузера не только не убили но еще и повысили , какая же он бездарь
kasyak7
kasyak7
   517 / 954
вчера в 22:42
Чемпионат Италии такой же продажный как и в России. При чем всем надо все и сразу
dino-hsv
dino-hsv
   100 / 954
вчера в 22:36
аллегри не может взять лч - сидит уже сколько лет. гатуззо не может пробиться в лч и выйти из ле - до сих пор тренер милана. спалетти тоже выгоняют на словах уже который раз - и ничего. ну такое.
DXTK
DXTK
   141 / 954
вчера в 22:33
Манчини тренировал Зенит, за такое убить мало.
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