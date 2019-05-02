Манчини: «В Италии Почеттино уже убили бы»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в эфире Tutti Convocati отметил, что работающим в АПЛ Маурисио Почеттино и Юргену Клоппу не хватило бы времени проявить себя в Серии А.

В Италии мы завышаем ожидания от работы тренера.

Давайте приведу пример. Почеттино работает в «Тоттенхэме» уже пять лет, у него очень хорошая команда, однако он так ничего и не выиграл. В Италии бы этого беднягу уже убили. Но он по-прежнему в «Тоттенхэме», каждый год пытается что-то улучшать, чтобы бороться за титулы.

Другой пример - Клопп. В «Ливерпуле» он три года, рискует ничего не выиграть, хотя команда и провела захватывающий сезон.