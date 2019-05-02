Манчини: «В Италии Почеттино уже убили бы»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в эфире Tutti Convocati отметил, что работающим в АПЛ Маурисио Почеттино и Юргену Клоппу не хватило бы времени проявить себя в Серии А.
В Италии мы завышаем ожидания от работы тренера.
Давайте приведу пример. Почеттино работает в «Тоттенхэме» уже пять лет, у него очень хорошая команда, однако он так ничего и не выиграл. В Италии бы этого беднягу уже убили. Но он по-прежнему в «Тоттенхэме», каждый год пытается что-то улучшать, чтобы бороться за титулы.
Другой пример - Клопп. В «Ливерпуле» он три года, рискует ничего не выиграть, хотя команда и провела захватывающий сезон.
Напомним, и «Тоттенхэм», и «Ливерпуль» проиграли свои первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов.
Хотя я бы Спалетти вообще в Интер не брал. Спалетти и трофеи вещи несовместимые. Это добротный тренер, но не победитель. Его недостижимый предел - 2 место.
Хотя я бы Спалетти вообще в Интер не брал. Спалетти и трофеи вещи несовместимые. Это добротный тренер, но не победитель. Его недостижимый предел - 2 место.