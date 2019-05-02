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Эффенберг: «Хамес должен покинуть „Баварию“»

вчера, 21:43

Бывший полузащитник «Баварии» Штефан Эффенберг считает, что полузащитник Хамес Родригес должен покинуть мюнхенский клуб.

Если Хамес разумно оценит свою ситуацию с «Баварией», то должен понять, что ему лучше уйти. Он должен играть и получать удовольствие, поскольку теряется, если его выпускают только на 7, 10, 12 или 15 минут.

В Бундеслиге в этом сезоне он провел только три полных матча, что не соответствует его амбициям. Так что он не может остаться в «Баварии» и должен искать новые ориентиры. Даже в составе «Реала» ему будет непросто найти место.

По слухам, «Бавария» не станет выкупать колумбийца у «Реала». 

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Все комментарии
Сливки общества
Сливки общества ответил VagidTT
   623 / 954
сегодня в 14:59
Привет)) ×куда делся Барс? Помнишь такого!))
Привет! Мы все растерялись, не знаю кто где, хд.
Bayern Best
Bayern Best
   190 / 954
сегодня в 04:18
Думаю он уйдет в Милан.
VagidTT
VagidTT ответил Сливки общества
сегодня в 02:03
А вы за него отдали кучу денег, хд.
Привет)) ×куда делся Барс? Помнишь такого!))
Bavaria_M
Bavaria_M
   386 / 954
сегодня в 00:42
А вот нет, он нужен, хотя-бы для длины лавки, а то вечно травмы что некому играть.
Сливки общества
Сливки общества ответил Ruslan3132
   623 / 954
сегодня в 00:01
Даже в составе Реала ))) Если парень скамеечник в Баварии, то в Реале он в заявку на матч не попадет ))
А вы за него отдали кучу денег, хд.
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил Ruslan3132
   513 / 954
вчера в 22:47
Даже в составе Реала ))) Если парень скамеечник в Баварии, то в Реале он в заявку на матч не попадет ))
    рус фан
    рус фан
       236 / 954
    вчера в 22:44
    Хамесу возможно надо свои силы попробовать в Валенсии, Матрасе или Севильи.
    STVA 1
    STVA 1
       43 / 954
    вчера в 22:42
    Ему нужен клуб поскромнее , я думаю
    ДСА
    ДСА
       131 / 954
    вчера в 22:09
    Хреновый игрок
    lexatver
    lexatver
       289 / 954
    вчера в 22:09
    80 лямов в трубу выкинул реал)
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       87 / 954
    вчера в 21:45
    Даже в составе Реала ))) Если парень скамеечник в Баварии, то в Реале он в заявку на матч не попадет ))
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