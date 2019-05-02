Эффенберг: «Хамес должен покинуть „Баварию“»

Бывший полузащитник «Баварии» Штефан Эффенберг считает, что полузащитник Хамес Родригес должен покинуть мюнхенский клуб.

Если Хамес разумно оценит свою ситуацию с «Баварией», то должен понять, что ему лучше уйти. Он должен играть и получать удовольствие, поскольку теряется, если его выпускают только на 7, 10, 12 или 15 минут.

В Бундеслиге в этом сезоне он провел только три полных матча, что не соответствует его амбициям. Так что он не может остаться в «Баварии» и должен искать новые ориентиры. Даже в составе «Реала» ему будет непросто найти место.