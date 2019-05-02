Аллегри: «У меня правильная мотивация. В противном случае я бы ушел»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о целях команды на следующий сезон.

Я всё еще должен увидеться с Аньелли, чтобы обсудить этот сезон, поговорить о том, что было хорошо, а что не получилось, построить планы на следующий сезон. У меня будет понимание того, как усилить команду, чего мы хотим достичь и какие идеи у президента.

Не нужно говорить о том, кто меня заменит. Я «ухожу» из «Ювентуса» каждый год, но проработал здесь уже пять сезонов. У нас будет целый месяц на то, чтобы построить планы.

Я поделюсь своими идеями с президентом. Хочу услышать, чего он хочет и чего хочет клуб. А в остальном - как и каждый год, мы всё сделаем правильно. «Ювентус» должен стремиться выиграть Скудетто, Кубок Италии, Суперкубок и Лигу чемпионов. Ничего не изменилось.

Если я решил остаться и провести у руля «Ювентуса» шестой сезон, значит, у меня правильная мотивация. Если бы я не был уверен в некоторых моментах, я бы ушел.