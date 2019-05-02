ГлавнаяНовости

Аллегри: «У меня правильная мотивация. В противном случае я бы ушел»

вчера, 21:57

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о целях команды на следующий сезон.

Я всё еще должен увидеться с Аньелли, чтобы обсудить этот сезон, поговорить о том, что было хорошо, а что не получилось, построить планы на следующий сезон. У меня будет понимание того, как усилить команду, чего мы хотим достичь и какие идеи у президента.

Не нужно говорить о том, кто меня заменит. Я «ухожу» из «Ювентуса» каждый год, но проработал здесь уже пять сезонов. У нас будет целый месяц на то, чтобы построить планы.

Я поделюсь своими идеями с президентом. Хочу услышать, чего он хочет и чего хочет клуб. А в остальном - как и каждый год, мы всё сделаем правильно. «Ювентус» должен стремиться выиграть Скудетто, Кубок Италии, Суперкубок и Лигу чемпионов. Ничего не изменилось.

Если я решил остаться и провести у руля «Ювентуса» шестой сезон, значит, у меня правильная мотивация. Если бы я не был уверен в некоторых моментах, я бы ушел.

В этом сезоне «бьянконери» выиграли Серию А, но выбыли из Лиги чемпионов и Кубка Италии. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «„Ливерпуль“ и „Барса“ продемонстрировали невероятный футбол»
Сегодня, 17:25 Комментарии0
Роналду: «Многие люди ждут моих ошибок»
Сегодня, 15:21 Комментарии38
Месси - Хави: «Было приятно выступать с тобой за одну команду»
Сегодня, 14:59 ФотоКомментарии6
Иньеста - Хави: «Ты был моим лучшим партнером на поле»
Сегодня, 14:43 ФотоКомментарии7
Бартомеу: «Месси никогда не уйдёт из „Барселоны“»
Сегодня, 07:32 Комментарии22
Марселино: «„Валенсия“ не заслужила такого результата»
Сегодня, 06:38 Комментарии8
Обсудить
Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
   181 / 954
вчера в 22:56
Поздравляю князька с заранее проигранным снова ЛЧ..и картонным чемпионским поясом Серии А 2020..



Аха-ха)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100