Селюк: «„Тоттенхэм“ уже прыгнул выше собственной головы в Лиге чемпионов»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал результаты первых полуфинальных матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.

Я же вообще сказал, что финал будет «Барселона» - «Аякс». Есть объективные и субъективные причины. Смотрите, «Аякс» играет в хороший привлекательный футбол. Безусловно, надо отметить, что амстердамцы поймали кураж. Ведь «Аякс» на пути к полуфиналу прошел и «Реал», и «Ювентус», о чем я заранее говорил в том числе и вам. Что касается «Тоттенхэма», то у лондонцев накопилась определенная усталость. Они уже прыгнули выше собственной головы, пройдя «Манчестер Сити».

Для меня очень радостно, что в этом розыгрыше Лиги чемпионов мы видим торжество атакующего стиля футбола. Я бы сказал, что две команды Кройфа должны выйти в финал Лиги чемпионов. «Барселона» и «Аякс» проповедуют футбол великого голландца. Кстати, мы с ним дружили. Йохан неоднократно был у меня дома, а я представлял интересы его сына Жорди.

Сейчас модно говорить, что игру строят от печки, что прежде всего - защита. Но я считаю, что надо играть в атакующий футбол. Вот тренеры разбирают соперника, это, конечно, надо делать, но такие российские команды как «Зенит» и «Краснодар», например, должны играть в свой футбол. И пускай соперник под них подстраиваются, а не наоборот. Можно менять тактические схемы, но всегда должен сохраняться почерк.

Вот взять «Барселону»: им не важно, как играет соперник. Хотя в первом полуфинальном матче с «Ливерпулем» каталонцы немножко дали повладеть мячом гостям больше, чем обычно. Но потом поймали соперника и положили ему три штучки. Это именно то, о чем я и говорил. Понятно, что будет еще игра на «Энфилде», но «Барселона» пройдет дальше.