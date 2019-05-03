ГлавнаяНовости

Селюк: «„Тоттенхэм“ уже прыгнул выше собственной головы в Лиге чемпионов»

сегодня, 08:39

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал результаты первых полуфинальных матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.

Я же вообще сказал, что финал будет «Барселона» - «Аякс». Есть объективные и субъективные причины. Смотрите, «Аякс» играет в хороший привлекательный футбол. Безусловно, надо отметить, что амстердамцы поймали кураж. Ведь «Аякс» на пути к полуфиналу прошел и «Реал», и «Ювентус», о чем я заранее говорил в том числе и вам. Что касается «Тоттенхэма», то у лондонцев накопилась определенная усталость. Они уже прыгнули выше собственной головы, пройдя «Манчестер Сити». 

Для меня очень радостно, что в этом розыгрыше Лиги чемпионов мы видим торжество атакующего стиля футбола. Я бы сказал, что две команды Кройфа должны выйти в финал Лиги чемпионов. «Барселона» и «Аякс» проповедуют футбол великого голландца. Кстати, мы с ним дружили. Йохан неоднократно был у меня дома, а я представлял интересы его сына Жорди.

Сейчас модно говорить, что игру строят от печки, что прежде всего - защита. Но я считаю, что надо играть в атакующий футбол. Вот тренеры разбирают соперника, это, конечно, надо делать, но такие российские команды как «Зенит» и «Краснодар», например, должны играть в свой футбол. И пускай соперник под них подстраиваются, а не наоборот. Можно менять тактические схемы, но всегда должен сохраняться почерк.

Вот взять «Барселону»: им не важно, как играет соперник. Хотя в первом полуфинальном матче с «Ливерпулем» каталонцы немножко дали повладеть мячом гостям больше, чем обычно. Но потом поймали соперника и положили ему три штучки. Это именно то, о чем я и говорил. Понятно, что будет еще игра на «Энфилде», но «Барселона» пройдет дальше.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии4
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии7
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии1
Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»
Сегодня, 16:07 Комментарии9
Калиниченко: «У „Анжи“ труднейшие времена, им никто не помогает»
Сегодня, 15:11 Комментарии5
Адиев: «Исчезновение „Анжи“ не украсит РПЛ»
Сегодня, 15:09 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Neymar 10
Neymar 10
   224 / 954
сегодня в 14:58
даже если каким то чудом пройдут в финал все равно с мадрида увезут фигу в кармане ( нет не Луиза ) ведь тотынхемм он как и ливерпуль : биться бьётся но трофея не добьётся 🤙
Заратустра
Заратустра ответил Zak11
   54 / 954
сегодня в 14:39
Если Аякс ничего не показал, тогда петухов вообще не было в тот день в их новом курятнике. А по факту, первые 25 минут голландцы, как цыплят клювом об газон возили петухов. И как минимум, организовали 2 стопроцентных момента. Один голевой, второй штанга и отскок кур. Ттх же, действительно НИЧЕГО не показал, кроме тупых навесов. Логичный и справедливый итог этого матча 0:2 в пользу Аякса.
Zak11
Zak11
   251 / 954
сегодня в 13:31
А Аякс не прыгнул выше головы? Я вообще удивляюсь людям, которые восхищаются Аяксом. По мне они практически ничего не показали в первом матче
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
сегодня в 13:16
Рано петухов списали у них в ответке Сон вернется и зарешает! Первое пораженее связано с проблемами составом а в Голандии им будет легче. К тому же Аякс лучше играет на выезде а дома обычно проигрывает. Финал будет Тотенхем-Барса.
Levadia
Levadia
   158 / 954
сегодня в 12:02
Шпорам действительно повезло с МС,но для этого надо было постараться,что они и сделали!А с Аяксом всё будет видно в ответной игре,хоть голландцы и сделали себе хороший задел в первой игре.
311
311
   53 / 954
сегодня в 11:34
Селюк ещё до начала розыгрыша поставил на финал Барселона - Аякс! Не верите? Слово Селюка!)
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил mihaluch
   324 / 954
сегодня в 10:47
Если "Тоттенхем" прыгнул выше головы, то "Аякс"прыгнул выше двух голов.
Аяксу действительно респект
Da Kurlzz
Da Kurlzz
   466 / 954
сегодня в 09:28
Абсолютно случайный пассажир в полуфинале ЛЧ. Чудом прошли МС
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
сегодня в 08:58
Если "Тоттенхем" прыгнул выше головы, то "Аякс"прыгнул выше двух голов.
Novograd
Novograd
   869 / 954
сегодня в 08:49
Имя Вася ему би било к лицу
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   679 / 954
сегодня в 08:49
"Аякс" тоже.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
сегодня в 08:48
Это точно интервью Селюка ???
Почему тогда нет слов что Тоттенхем взял бы ЛЧ имея в составе Яя Туре и Каборе..??
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
сегодня в 08:47
Что он сказал - коротко?)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100