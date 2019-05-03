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Ловчев: «„Спартак“ не попадет в еврокубки»

сегодня, 08:50

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал игру «красно-белых» в текущем сезоне.

Спартаковцы не выйдут в еврокубки по итогам этого сезона. При этом спартаковцы в начале каждой игры создают моменты. Но все восторги - только по поводу легионеров. Вспомните, как недавно «Спартак» разгромно проиграл в Туле - 0:3. Тогда сами «красно-белые» отдали матч, а не «Арсенал» выиграл. Внутри команды не спокойно сейчас. И не случайно вскоре после этого пошли сообщения о перетряске руководства клуба. Потому что все эти истории с войной болельщиков против «Спартака», с неприятием Глушакова, наездами на Комбарова, избиением прохожего Гулиевым обычно не происходят в спокойной, уверенной в себе, поступательно движущейся к медалям команде. 

Откровенно говоря, в «Спартаке» всё внутренне разрушено. Вы посмотрите: тренер пока не понимает даже простой вещи, что состав за это время можно было бы как-то уже и сложить. Потому что у Кононова сейчас на каждую игру - новый вариант команды. При том меняется до пяти человек - это значит, что тренер не уверен в своих игроках. Возможно, ему сказали: «Создавай новую команду, просмотри всех». Даже, скорее всего, так оно и было. Но все равно, бросить сезон, когда вы могли зацепиться за третье место, однозначно нельзя было. Могли же реально выйти в Лигу чемпионов! А сейчас вот такая история. 

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Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
сегодня в 16:22
У господина Ловчева не все в порядке с мышлением. Начинает хаять Кононова, а в прошлом году приложил все усилия, обливая грязными помоями Карреру с целью, чтобы его убрали из команды. Прежде чем поумничать о том, что Кононов нге определится с постоянным составом, посчитал бы сколько целенаправленно за это время искалечили игроков Спартак. Всю линию обороны вывели из строя. Джикия, Боккетти, Кутепов, Рассказов, Комбаров, Ещенко., не щадили и других игроков. Устроена настоящая, безнаказанная охота за игроками, чтобы Спартак не боролся за чемпионство.
beefs
beefs
   196 / 954
сегодня в 16:18
Вообще то это хорошо, нечего позорит наш футбол...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   379 / 954
сегодня в 15:56
Правильно Ловчев сказал всех накол от Федуна до тренера,а ОПГ Ромашку три раза их накол
SHMEL
SHMEL
   162 / 954
сегодня в 15:31
Стыдно за этот убогий клуб...
saha100
saha100 ответил Jake Sully
   133 / 954
сегодня в 14:33
Правильно. В еврокубках должен позориться зенит а не Спартак.
saha100
saha100
   133 / 954
сегодня в 14:30
    viv
    viv
       265 / 954
    сегодня в 14:17
    Если спартак не попадет в еврокубки расстроится вся страна....как можно оставить народ без унижений семинулевых....
    sten312
    sten312
    сегодня в 14:00
    А ведь еще неделю назад СараФимыч пел другие песни-всех порвет родимый мясокомбинат.
    Footbolista
    Footbolista ответил Гавроша
       10 / 954
    сегодня в 13:15
      Гавроша
      Гавроша ответил Footbolista
         30 / 954
      сегодня в 13:14
      Мазутный это который зенит мазутно-газовый...отвильярреалят же опять...
        Исмет
        Исмет
           535 / 954
        сегодня в 13:14
        Гений Кононов ты мусор ненавижу тебя.
        Footbolista
        Footbolista ответил Узбагоеный
           10 / 954
        сегодня в 13:09
          Шишанутый
          Шишанутый ответил Palex
             7 / 954
          сегодня в 13:08
          Глушаков кстати,заяву написал,что бы его ребенка на праздник за границу с матерью не выпускали.И ведь не выпустили с..и!
          Правельно сделал. Не чего по за границам мотатся когда половина Росии от нищеты мрут с голоду и воруют в магазине хлеб. Пусть посмотрят как простые люди живут!!
          ABir
          ABir ответил cska plus
             172 / 954
          сегодня в 12:52
          Хрющек кошмарит.
          Конина пока тоже в розыгрыше и тоже не факт, что попадёт в ЛЕ . Правда за них играет рекордсмен еврокубков. Там все ждут от него новых рекордов!
          Гавроша
          Гавроша
             30 / 954
          сегодня в 12:51
          Даже ловчев плюется от спартака.
          Leha-ha50
          Leha-ha50
             9 / 954
          сегодня в 12:51
          Евгеша, лежачего не бьют!!!
          Тажутин Артур
          Тажутин Артур
             796 / 954
          сегодня в 12:40
          Если Спартак не попадет в еврокубки, киприоты будут огорчены.
          Так Себе Аналитик
          Так Себе Аналитик
             14 / 954
          сегодня в 12:37
          Читали уже, спартачи, что Глушаков из мести, что дочь отдали маме по бракоразводному процессу, запретил ей покидать территорию России (на это нужно согласие обоих родителей). Теперь до совершеннолетия ей только в Геленджик можно ездить. Гордитесь своим банщиком? Отомстил супруге и дочери сразу.
          mikysss
          mikysss
             146 / 954
          сегодня в 12:09
          Именно Такому Спартаку в еврокубках делать нечего. Пусть Арсенал попробует свои силы лучше. Сезон по всем статьям провален, а все из-за чего? ОПГ. Руковдство я не знаю, специально что ли топило и топит команду. Продать Промеса, когда команда была на ходу и никого не купить на его место, а потом уволить Карреру а не разогнать ОПГ - ну епта красавцы. Да пригласили Конона и вроде с 10го места до тройки добрались, но за зимний перерыв опять что то случилось (исключение покупка Айртона).

          Так что соглашаюсь полностью с конебомжами и их клонами - нехер позориться в Еврокубках, пока не будет команды - сей час это просто кучка сброда
          Jake Sully
          Jake Sully
             44 / 954
          сегодня в 11:51
          всем надоел этот позор, вся Россия и Финляндия не хотят видеть спартак в еврокубках...
          Узбагоеный
          Узбагоеный
             99 / 954
          сегодня в 11:39
          Мазутные обычно в кубки попадают зимой. Вот и в этот раз план на сезон выполнен, взяли Кубок Товарняков.
          cska plus
          cska plus
             18 / 954
          сегодня в 11:38
          Хрющек кошмарит.
          Узбагоеный
          Узбагоеный
             99 / 954
          сегодня в 11:29
          Мазутный проект на пушечный выстрел нельзя подпускать к Лиге Европы, не говоря уже про ЛЧ.
          Sebastian Eniston
          Sebastian Eniston
             128 / 954
          сегодня в 11:28
          Спартак на следующий кубок матч тв попадет))))
          волгодон 2
          волгодон 2 ответил ABir
             195 / 954
          сегодня в 11:25
          Вопреки прогнозам Ловчев и никчёмной игре в последних матчахСпартак будет в еврокубках
          вопреки народной грусти создадут народное веселье)
          при любом раскладе будет интересно)
          Fleischjager
          Fleischjager ответил Олег Борткевич
             354 / 954
          сегодня в 11:18
          Смешнее Спартака не бывает.
          и не будет во веки веков. натуральные клованы
          Храневец
          Храневец
             553 / 954
          сегодня в 11:12
          В ЕВРОКУБКАХ ВСЕМ НАШИМ КЛУБАМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО НАШ УДЕЛ ХОККЕЙ С МЯЧОМ ИЛИ ГОРОДКИ С ЛАПТОЙ !!!!
          ABir
          ABir
             172 / 954
          сегодня в 11:12
          Вопреки прогнозам Ловчев и никчёмной игре в последних матчахСпартак будет в еврокубках
          Palex
          Palex
             49 / 954
          сегодня в 11:03
          Глушаков кстати,заяву написал,что бы его ребенка на праздник за границу с матерью не выпускали.И ведь не выпустили с..и!
          Олег Борткевич
          Олег Борткевич ответил Footbolista
             175 / 954
          сегодня в 10:58
          Смотри как бы вопрос "Как сыграл зенит в еврокубках?" не оказался смешнее)...
          Смешнее Спартака не бывает.
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