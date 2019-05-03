Ловчев: «„Спартак“ не попадет в еврокубки»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал игру «красно-белых» в текущем сезоне.

Спартаковцы не выйдут в еврокубки по итогам этого сезона. При этом спартаковцы в начале каждой игры создают моменты. Но все восторги - только по поводу легионеров. Вспомните, как недавно «Спартак» разгромно проиграл в Туле - 0:3. Тогда сами «красно-белые» отдали матч, а не «Арсенал» выиграл. Внутри команды не спокойно сейчас. И не случайно вскоре после этого пошли сообщения о перетряске руководства клуба. Потому что все эти истории с войной болельщиков против «Спартака», с неприятием Глушакова, наездами на Комбарова, избиением прохожего Гулиевым обычно не происходят в спокойной, уверенной в себе, поступательно движущейся к медалям команде.

Откровенно говоря, в «Спартаке» всё внутренне разрушено. Вы посмотрите: тренер пока не понимает даже простой вещи, что состав за это время можно было бы как-то уже и сложить. Потому что у Кононова сейчас на каждую игру - новый вариант команды. При том меняется до пяти человек - это значит, что тренер не уверен в своих игроках. Возможно, ему сказали: «Создавай новую команду, просмотри всех». Даже, скорее всего, так оно и было. Но все равно, бросить сезон, когда вы могли зацепиться за третье место, однозначно нельзя было. Могли же реально выйти в Лигу чемпионов! А сейчас вот такая история.