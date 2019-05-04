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«Сочи» обыграл «Сибирь» и возглавил таблицу ФНЛ

сегодня, 15:21
СибирьЛоготип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)0 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Сочи» переиграл «Сибирь» в матче 35-го тура ФНЛ.

После этого матча «Сочи» возглавил таблицу ФНЛ (67 очков), а «Сибирь» занимает 18-ю позицию (30 очков).

Новосибирск, стадион «Спартак»

«Сибирь» - «Сочи» - 0:1 (0:1)
Гол: Песегов 7 (пенальти)

«Сибирь»: Киселев, Макаренко, Смирнов, Копаев, Курбанов, Полюткин, Свежов, Галыш (Житнев 68), Чеботару, Азаров (Беляев 46), Киреенко (Сафронов 67).

«Сочи»: Заболотный, Миладинович, Почивалин (Маргасов 80), Юрганов, Калугин, Лагатор, Песегов, Казаев, Касаев (Горбунов 81), Бурмистров (Косянчук 89), Обольский (Альфред 84).

Предупреждения: Свежов 35, Калугин 38, Галыш 56, Беляев 78, Лагатор 83, Горбунов 90+2

Главный судья: Сергей Чебан.

Напомним, что «Сочи» переиграл «Томь» в матче 34-го тура ФНЛ.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   45 / 964
сегодня в 16:46
Ожидаемо !Хотят в РПЛ!
Vik_ont25
Vik_ont25
   513 / 964
сегодня в 16:38
Ну, похоже, их вытяннут.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 964
сегодня в 16:21
Сочинцы молодцы, тихим сапом из середочки в лидеры выбились!!!
Brigar
Brigar ответил Сергей Саныч
   506 / 964
сегодня в 16:19
Это Динамо Ленинград?
Это Сочи (Санкт-Петербург).
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   22 / 964
сегодня в 16:12
Это Динамо Ленинград?
Groove000
Groove000 ответил ДСА
   365 / 964
сегодня в 16:05
Похоже деньги у Сочи есть.
Ну как бы там Ротенберг владелец
Шуnя771
Шуnя771
   31 / 964
сегодня в 16:04
Сочи идут в РПЛ.
Egorium
Egorium
   343 / 964
сегодня в 15:58
Сочи с важной победой!
ДСА
ДСА
   137 / 964
сегодня в 15:55
Похоже деньги у Сочи есть.
Alladins
Alladins
   371 / 964
сегодня в 15:51
Сочи с победой!
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