«Сочи» обыграл «Сибирь» и возглавил таблицу ФНЛ

«Сочи» переиграл «Сибирь» в матче 35-го тура ФНЛ.
После этого матча «Сочи» возглавил таблицу ФНЛ (67 очков), а «Сибирь» занимает 18-ю позицию (30 очков).
Новосибирск, стадион «Спартак»
«Сибирь» - «Сочи» - 0:1 (0:1)
Гол: Песегов 7 (пенальти)
«Сибирь»: Киселев, Макаренко, Смирнов, Копаев, Курбанов, Полюткин, Свежов, Галыш (Житнев 68), Чеботару, Азаров (Беляев 46), Киреенко (Сафронов 67).
«Сочи»: Заболотный, Миладинович, Почивалин (Маргасов 80), Юрганов, Калугин, Лагатор, Песегов, Казаев, Касаев (Горбунов 81), Бурмистров (Косянчук 89), Обольский (Альфред 84).
Предупреждения: Свежов 35, Калугин 38, Галыш 56, Беляев 78, Лагатор 83, Горбунов 90+2
Главный судья: Сергей Чебан.
Напомним, что «Сочи» переиграл «Томь» в матче 34-го тура ФНЛ.