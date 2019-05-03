«Лейпциг» и «Майнц» забили на двоих шесть мячей

«Лейпциг» сыграл вничью с «Майнцем» в матче 32-го тура чемпионата Германии.
«Лейпциг» (65 очков) располагается на третьем месте, «Майнц» (37 очков) - 12-й.
Майнц, стадион Опель Арена
«Майнц» - «Лейпциг» 3:3 (1:2)
Голы: Онисиво 43, Ниакате 67, Матета 83 - Клостерманн 20, Клостерманн 32, Вернер 49
«Майнц»: Мюллер, Хак, Ниакате, Кариколь, Бросински, Квайсон, Гбамен (Максим 79), Бутьюс, Ридле (Кунде 67), Латца, Онисиво (Матета 46)
Главный тренер: Шварц Сандро.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Конате, Орбан, Мукиеле, Кампль, Форсберг, Лаймер (Айдара 70), Хальстенберг, Клостерманн, Вернер, Поульсен (Кунья 90)
Главный тренер: Рангник Ральф.
Предупреждения: Кампль 52, Бросински 55
Судья: Штайнхаус Бибиана.
В прошлом туре «Лейпциг» одержал победу над «Фрайбургом».