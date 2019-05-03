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«Лейпциг» и «Майнц» забили на двоих шесть мячей

вчера, 23:26
МайнцЛоготип футбольный клуб Майнц3 : 3Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Лейпциг» сыграл вничью с «Майнцем» в матче 32-го тура чемпионата Германии.

«Лейпциг» (65 очков) располагается на третьем месте, «Майнц» (37 очков) - 12-й.

Майнц, стадион Опель Арена

«Майнц» - «Лейпциг» 3:3 (1:2)
Голы: Онисиво 43, Ниакате 67, Матета 83 - Клостерманн 20, Клостерманн 32, Вернер 49

«Майнц»: Мюллер, Хак, Ниакате, Кариколь, Бросински, Квайсон, Гбамен (Максим 79), Бутьюс, Ридле (Кунде 67), Латца, Онисиво (Матета 46)
Главный тренер: Шварц Сандро.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Конате, Орбан, Мукиеле, Кампль, Форсберг, Лаймер (Айдара 70), Хальстенберг, Клостерманн, Вернер, Поульсен (Кунья 90)
Главный тренер: Рангник Ральф.

Предупреждения: Кампль 52, Бросински 55

Судья: Штайнхаус Бибиана.

В прошлом туре «Лейпциг» одержал победу над «Фрайбургом».

 

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Все комментарии
счет 7-0
счет 7-0
   214 / 964
сегодня в 15:01
Лихой матч.
kust07
kust07
   102 / 964
сегодня в 14:30
прорвало так прорвало))
EAGuar As
EAGuar As
   47 / 964
сегодня в 08:13
Боевой матч .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 964
сегодня в 07:06
Зрители писали кипятком от восторга!
Sergey Z
Sergey Z
   149 / 964
сегодня в 02:58
Результативная ничья!!!
Гавроша
Гавроша
   34 / 964
сегодня в 01:10
Может в следующем году лейпциг и аталанта поборются за чемпионство!
dzvinka
dzvinka
   134 / 964
сегодня в 00:31
едрить Лейпциг недотерпел обломав мне крутейший експрес, после 1-3 казалось дело в шляпе.
КЭТиК
КЭТиК
   250 / 964
сегодня в 00:20
Получилось зрелище!
Bayern Best
Bayern Best
   190 / 964
сегодня в 00:11
Думал что после 1-3 РБЛ легко победит. Браво "карновал"!
Bavaria_M
Bavaria_M
   415 / 964
вчера в 23:58
Шикарный матч ,жаль майнц не дожали рб
Illuha
Illuha
   791 / 964
вчера в 23:36
Знойный был матч.
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