«Леганес» разгромил «Севилью». Промес заменен после первого тайма

«Севилья» с крупным счетом проиграла «Леганесу» в домашнем матче 36-го тура Ла Лиги.
Андалусийцы остаются на 5-й строчке и рискуют остаться без Лиги чемпионов. «Леганес» поднялся с 13 места на 9-е.
Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан»
«Севилья» - «Леганес» 0:3 (0:2)
Голы: Эн-Несери 8, Брейтуэйт 20, Оскар 82
«Севилья»: Вацлик, Гомес, Меркадо, Эскудеро, Навас, Рог (Сальватиерра 70), Роке Меса (Гоналон 38), Промес (Васкес 46), Сарабия, Эль-Хаддади, Бен-Йеддер
Главный тренер: Капаррос Хоакин.
«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Сиовас, Бустинса, Ресио, Весга, Оскар, Сильва, Хуанфран (Ньом 76), Брейтуэйт (Арнаис 83), Эн-Несери (Каррильо 86)
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио.
Предупреждения: Сарабия 45, Ресио 63
Судья: Ундиано Мальенко Альберто.
В предыдущем туре «Севилья» уступила «Жироне».
Аха-ах)
Аха-ах)
севилья не мешок и не кабинет Юве
севилья не мешок и не кабинет Юве
Никак не забудут как Промеска в одно лицо делал из их команд посмешище
Позор цска и зениту
Никак не забудут как Промеска в одно лицо делал из их команд посмешище
Позор цска и зениту
Свинси в Европе ничего из себя не представляет
Средний игрочишка
Свинси в Европе ничего из себя не представляет
Средний игрочишка