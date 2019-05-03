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«Леганес» разгромил «Севилью». Промес заменен после первого тайма

вчера, 23:50
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья0 : 3Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

«Севилья» с крупным счетом проиграла «Леганесу» в домашнем матче 36-го тура Ла Лиги.

Андалусийцы остаются на 5-й строчке и рискуют остаться без Лиги чемпионов. «Леганес» поднялся с 13 места на 9-е.

Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан»

«Севилья» - «Леганес» 0:3 (0:2)
Голы: Эн-Несери 8, Брейтуэйт 20, Оскар 82

«Севилья»: Вацлик, Гомес, Меркадо, Эскудеро, Навас, Рог (Сальватиерра 70), Роке Меса (Гоналон 38), Промес (Васкес 46), Сарабия, Эль-Хаддади, Бен-Йеддер
Главный тренер: Капаррос Хоакин.

«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Сиовас, Бустинса, Ресио, Весга, Оскар, Сильва, Хуанфран (Ньом 76), Брейтуэйт (Арнаис 83), Эн-Несери (Каррильо 86)
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио.

Предупреждения: Сарабия 45, Ресио 63

Судья: Ундиано Мальенко Альберто.

В предыдущем туре «Севилья» уступила «Жироне».

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Все комментарии
Egorium
Egorium
   343 / 964
сегодня в 14:57
Позорище то какое.
KLINSI
KLINSI
   913 / 964
сегодня в 14:03
Хоакин видимо испугался 0-7 влететь, поэтому и заменил бывшего гладиатора)))
KaZёL
KaZёL ответил Ваня лучший
   159 / 964
сегодня в 13:33
    KaZёL
    KaZёL ответил multiscan
       159 / 964
    сегодня в 13:32
    Ты прекрасно понял о ком я, или точнее о чем, о футбольном недоразумение Сашке Головкин, бывшем игрок цдка.
    mondial18
    mondial18
    сегодня в 13:15
    промес ниочем
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил multiscan
       69 / 964
    сегодня в 13:03
    Напрасно ты пытаешься пояснить что то почитателям Газпрома. Это же представители "культурной столицы РФ"
    Брулин
    Брулин
       32 / 964
    сегодня в 13:01
    А ещё англичан троллили
    multiscan
    multiscan ответил KaZёL
    сегодня в 12:48
    Промес оказался не готов к играм в Европе, или слаб, впрочем как и прима ЦСКА Головкина.
    Впервые слышу, что прима-балерина Большого театра Софья Головкина, умершая около 15 лет назад в весьма преклонном возрасте,народная артистка СССР, выдающийся балетный педагог, была ещё и футболистом ЦСКА!
    multiscan
    multiscan
    сегодня в 12:42
    Почти как в басне:"Промеса-то я и не заметил!" Зачем теперь вспоминать прошлое? Тем более в ситуации с нынешним "Спартаком", так и кажется, что Промес в нём был лучшим из худших, а просто лучших в этой команде,увы, сейчас нет!
    Colchoneros
    Colchoneros
       292 / 964
    сегодня в 12:04
    Вот так нежданчик!
    Danrog
    Danrog
       705 / 964
    сегодня в 11:59
    Вчера Севилья играла пупсиком.
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил KaZёL
       199 / 964
    сегодня в 11:52
    Промес оказался не готов к играм в Европе, или слаб, впрочем как и прима ЦСКА Головкина.
      KaZёL
      KaZёL
         159 / 964
      сегодня в 11:43
      Промес оказался не готов к играм в Европе, или слаб, впрочем как и прима ЦСКА Головкина.
      drug01
      drug01
         147 / 964
      сегодня в 11:34
      Промес рвётся в Спартак!
      ABir
      ABir
         166 / 964
      сегодня в 11:03
      И у Спартака без Квинси не клеится игра, и у Промеса в Севилье не складывается.
      Оливье Гpуйяp
      Оливье Гpуйяp ответил 25процентный клоун
         85 / 964
      сегодня в 10:49
      Что ж, Севилья договорные матчи играет?:(((((
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Оливье Гpуйяp
         11 / 964
      сегодня в 10:44
      партнеры((
      севилья не мешок и не кабинет Юве
      Palex
      Palex ответил Arragon
         48 / 964
      сегодня в 10:44
      Естественно,я же не бизнесмен.
      МКС
      МКС
         213 / 964
      сегодня в 10:42
      Свиньи все никак не могут успокоится

      Никак не забудут как Промеска в одно лицо делал из их команд посмешище

      Позор цска и зениту
      Оливье Гpуйяp
      Оливье Гpуйяp ответил 25процентный клоун
         85 / 964
      сегодня в 10:39
      Так почему же не смог положить Краснодару, Стандарду, Славии? Навряд ли Торино их слабее.
      viv
      viv ответил dok66
         212 / 964
      сегодня в 10:37
      Знатную свинью подложил федун Севилье......
      Nafnafik
      Nafnafik ответил Великолепный
         308 / 964
      сегодня в 10:34
      А Канчельскис был прав Свинси в Европе ничего из себя не представляет Средний игрочишка
      И на среднего не тянет.
      Великолепный
      Великолепный
         113 / 964
      сегодня в 10:32
      А Канчельскис был прав
      Свинси в Европе ничего из себя не представляет
      Средний игрочишка
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Оливье Гpуйяp
         11 / 964
      сегодня в 10:28
      в Юве бы Промес по 20 банок клал торинам
      112910315
      112910315
         284 / 964
      сегодня в 10:02
      Лига Чемпионов, которая была совсем рядом, не прибавила сил и желания Севилье выиграть домашний матч у Леганеса. На финише турнира Севилья полностью сдала свои позиции, находится в депрессивном, беспомощном состоянии
      KaZёL
      KaZёL ответил Оливье Гpуйяp
         159 / 964
      сегодня в 09:54
      В Монако: тотальная распродажа всех лидеров. Тренерская чехарда с назначением откровенного физрука. Арест президента клуба. Но виноват Головин=)) Кстати, пока он был травмирован, Монако проиграло Брюгге 4-0 и свалилось в зону вылета.
      Ну справедливости ради, Головкин когда играл был не ахти, и это мягко сказано, все таки его уровень РФПЛ и точка
      Оливье Гpуйяp
      Оливье Гpуйяp ответил Lucho Gonzalez
         85 / 964
      сегодня в 09:44
      Всем позорам позор!
      Оливье Гpуйяp
      Оливье Гpуйяp ответил la_masia
         85 / 964
      сегодня в 09:41
      В Монако: тотальная распродажа всех лидеров. Тренерская чехарда с назначением откровенного физрука. Арест президента клуба. Но виноват Головин=)) Кстати, пока он был травмирован, Монако проиграло Брюгге 4-0 и свалилось в зону вылета.
      la_masia
      la_masia ответил mikysss
         143 / 964
      сегодня в 09:37
      😃точно!!!
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
         54 / 964
      сегодня в 09:37
      Позор свинси!
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