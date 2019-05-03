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«Рубин» отправил два мяча в ворота «Оренбурга»

вчера, 18:23
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Рубин» одержал победу над «Оренбургом» в матче 27-го тура чемпионата России.

«Оренбург» (36 очков) располагается на седьмом месте, «Рубин» (35 очков) - девятый.

Казань, стадион Казань-Арена

«Рубин» - «Оренбург» 2:0 (1:0)
Голы: Сиваков 35 (автогол), Полоз 77 (пенальти)

«Рубин»: Иван Коновалов, Степанов (Калинин 84), Сорокин, Камболов, Уремович, Цаллагов, Игорь Коновалов, Башкиров, Подберёзкин (Могилевец 69), Полоз (Сагитов 87), Байрамян
Главный тренер: Бердыев Курбан.

«Оренбург»: Фролов, Малых, Терехов, Сиваков, Шахов, Афонин (Галаджан 82), Маляров (Рикарду Алвеш 46), Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович
Главный тренер: Федотов Владимир В..

Предупреждения: Попович 27, Цаллагов 31, Малых 45, Сиваков 77

Судья: Москалев Владимир.

Напомним, что в прошлом туре «Рубин» сыграл вничью со «Спартаком».

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
   15 / 964
сегодня в 09:40
Да Оренбургу еще рано сражаться с Федуном!
Тут без вариантов!
Миллер и тот не всегда может с ним справится! )))
maldalik
maldalik ответил Питермен
   840 / 964
сегодня в 09:17
Обидно, туркмен уже судей покупает в попытке спасти свой пердивный проект от фнл
А при чем тут судья? Рубин и так уже выигрывал. Ну 1:0 бы выиграл
Контуженый
Контуженый ответил от себя добавлю
   657 / 964
сегодня в 06:16
Позорники евротурниров в голубых и сине-красных тонах опять стонут на ветке Рубина, да у клуба сейчас денег мало и выживаем как можем, но настанет время и вас опять уделает этот КРЕПЫШ с берегов Камы.
Учи географию. Казань стоит на берегах Волги и Казанки
oncha
oncha
   645 / 964
сегодня в 05:49
Судья их отправил.
nikoladolgov
nikoladolgov
   291 / 964
сегодня в 05:13
Договорняк ....
Palex
Palex ответил Пепс
   48 / 964
сегодня в 01:50
Имелось ввиду,что Рубин в высшей лиге тогда не играл.А что касается Газпрома,то это хорошо,что он деньги вливал в клуб. Но если ты внимательно читал мой пост, в чем я сильно сомневаюсь,то должен был заметмть,что я начал болеть за Зенит,когда Газпрома и близко не было.
Пепс
Пепс ответил Palex
   305 / 964
сегодня в 00:39
Гмммм как это Рубина в когдв помине не было ?? 1958 год ... Ты уже дядька тогда за Зенит топил ???????? Ооооооо )))))) Ну ты ж не скажешь против , што все эти кубки уефа и т.д. пришли когда Газпром влил бабла в твой заурядный и заштатный на тот момент клуб
Indian
Indian ответил mikysss
   627 / 964
вчера в 22:48
Из зоны ЕК сливаются. С РПЛ все в норме у них - понятно.
112910315
112910315
   284 / 964
вчера в 22:47
Рубин начинает выигрывать
от себя добавлю
от себя добавлю
   480 / 964
вчера в 22:35
Позорники евротурниров в голубых и сине-красных тонах опять стонут на ветке Рубина, да у клуба сейчас денег мало и выживаем как можем, но настанет время и вас опять уделает этот КРЕПЫШ с берегов Камы.
Palex
Palex ответил rubinovyi2
   48 / 964
вчера в 22:32
Да,Рубин не блещет игрой,но это мой Рубин,и грустить или веселиться буду решать я,и только я! А вот пользуясь тем,что у Миллера есть игрушка,под названием Зенит(пока есть,и Миллер,и его игрушка),называть остальные клубы уг-это удел питерского фонада,можно даже не смотреть в профиль. Но ничто не вечно под луной..,и только представь,когда не станет Миллера,где будет твой Зенит,и сколько помоев выльется на него,правда вас резко поубудет на соккере..))) И уж совсем весело будет,если предом Газпрома назначат человека,болеющего за другой клуб..))))))
А что мне представлять,будет Миллер или нет? Я болею за Зенит с той поры,когда Миллера и в помине не было,как и твоего Рубина,кстати.И видел я, как уныло и бездарно играл Зенит и видел,как он становился чемпионом и видел,как вылетал в пердив и видел,как драл Спартак и как Спартак драл Зенит и видел кубок УЕФА и Супер кубок. Так что не надо на меня жути нагонять,побеспокойся лучше за свой клуб.
mikysss
mikysss ответил Indian
   154 / 964
вчера в 22:28
Оренбург технично сливается :))
Чувак ты не прав в корне. Ктож по твоему в следующем сезоне халявные 6 очков бомжам подарит? Я думаю пуховик теперь надолго в рпл прописался
mikysss
mikysss
   154 / 964
вчера в 22:20
    Indian
    Indian
       627 / 964
    вчера в 22:18
    Оренбург технично сливается :))
    rubinovyi2
    rubinovyi2 ответил Palex
       184 / 964
    вчера в 22:14
    Ирония то грустная.
    Да,Рубин не блещет игрой,но это мой Рубин,и грустить или веселиться буду решать я,и только я!
    А вот пользуясь тем,что у Миллера есть игрушка,под названием Зенит(пока есть,и Миллер,и его игрушка),называть остальные клубы уг-это удел питерского фонада,можно даже не смотреть в профиль.
    Но ничто не вечно под луной..,и только представь,когда не станет Миллера,где будет твой Зенит,и сколько помоев выльется на него,правда вас резко поубудет на соккере..)))
    И уж совсем весело будет,если предом Газпрома назначат человека,болеющего за другой клуб..))))))
    FILL3286
    FILL3286
       29 / 964
    вчера в 22:13
    а да за зенит тоже стыдно
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       19 / 964
    вчера в 22:07
    Скудоба!
    Bayern Best
    Bayern Best
       190 / 964
    вчера в 22:07
    С победой Рубин!
    Absinthe3
    Absinthe3 ответил Jake Sully
       90 / 964
    вчера в 21:59
    сегодня Бердыев занес, завтра Фидун занесет...
    Миллер абонементы на года вперед накидал)
    FILL3286
    FILL3286
       29 / 964
    вчера в 21:57
    Стыдно за пуховик
    Absinthe3
    Absinthe3 ответил spartach n1
       90 / 964
    вчера в 21:50
    И опять стукачян во всех бочках затычка ! Рубиновых,с победой !
    Ща возникнет вопрос к модератору)
    Битцевcкий маньяк
    Битцевcкий маньяк ответил БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
       591 / 964
    вчера в 21:44
    Вначале цска надо так отправить
    ах ха ха
    mars6791
    mars6791 ответил Palex
       360 / 964
    вчера в 21:39
    Так это не ирония, а попытка понять смысл этих мучений, или просто констатация фактов .
    spartach n1
    spartach n1 ответил Битцевcкий маньяк
       1 / 964
    вчера в 21:38
    Он перекрасился-теперь он катерина измайлова(((((((
    Спасибо,друг,я уже в курсе,женское начало своё взяло ))
    Wolf77785
    Wolf77785
       41 / 964
    вчера в 21:21
    теперь спартак ниже 6 не опустится походу!
    Palex
    Palex ответил rubinovyi2
       48 / 964
    вчера в 21:19
    Так ты и не грусти,а пересматривай игры Зенита,пока Миллер еще во главе Газпрома и не наигрался,со своей игрушкой.((
      Шуnя771
      Шуnя771
         31 / 964
      вчера в 21:11
      Рубин с победой...
      Jake Sully
      Jake Sully
         50 / 964
      вчера в 21:08
      сегодня Бердыев занес, завтра Фидун занесет...
      Пепс
      Пепс ответил rubinovyi2
         305 / 964
      вчера в 20:53
      Мыши плакали , кололись , ругались ... Но продолжали жрать кактус , смотреть игру Рубина ))))) ну ладно мы топим , а эти то че все ???? Ахаха ... Мазохисты ... Пишут комменты ж еще про то как им ненавистна игра Рубина )))))) ржака
      beefs
      beefs
         232 / 964
      вчера в 20:52
      А хотелось ничецки...
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