«Рубин» отправил два мяча в ворота «Оренбурга»

«Рубин» одержал победу над «Оренбургом» в матче 27-го тура чемпионата России.
«Оренбург» (36 очков) располагается на седьмом месте, «Рубин» (35 очков) - девятый.
Казань, стадион Казань-Арена
«Рубин» - «Оренбург» 2:0 (1:0)
Голы: Сиваков 35 (автогол), Полоз 77 (пенальти)
«Рубин»: Иван Коновалов, Степанов (Калинин 84), Сорокин, Камболов, Уремович, Цаллагов, Игорь Коновалов, Башкиров, Подберёзкин (Могилевец 69), Полоз (Сагитов 87), Байрамян
Главный тренер: Бердыев Курбан.
«Оренбург»: Фролов, Малых, Терехов, Сиваков, Шахов, Афонин (Галаджан 82), Маляров (Рикарду Алвеш 46), Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович
Главный тренер: Федотов Владимир В..
Предупреждения: Попович 27, Цаллагов 31, Малых 45, Сиваков 77
Судья: Москалев Владимир.
Напомним, что в прошлом туре «Рубин» сыграл вничью со «Спартаком».
Тут без вариантов!
Миллер и тот не всегда может с ним справится! )))
Тут без вариантов!
Миллер и тот не всегда может с ним справится! )))
А вот пользуясь тем,что у Миллера есть игрушка,под названием Зенит(пока есть,и Миллер,и его игрушка),называть остальные клубы уг-это удел питерского фонада,можно даже не смотреть в профиль.
Но ничто не вечно под луной..,и только представь,когда не станет Миллера,где будет твой Зенит,и сколько помоев выльется на него,правда вас резко поубудет на соккере..)))
И уж совсем весело будет,если предом Газпрома назначат человека,болеющего за другой клуб..))))))
А вот пользуясь тем,что у Миллера есть игрушка,под названием Зенит(пока есть,и Миллер,и его игрушка),называть остальные клубы уг-это удел питерского фонада,можно даже не смотреть в профиль.
Но ничто не вечно под луной..,и только представь,когда не станет Миллера,где будет твой Зенит,и сколько помоев выльется на него,правда вас резко поубудет на соккере..)))
И уж совсем весело будет,если предом Газпрома назначат человека,болеющего за другой клуб..))))))
ах ха ха
ах ха ха