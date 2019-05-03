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«Ювентус» избежал поражения в туринском дерби благодаря голу Роналду

вчера, 23:22
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

«Ювентус» и «Торино» расписали мировую в матче 35-го тура Серии А.

«Бьянконери» вышли на игру в статусе чемпиона, «Торино» после этого поединка остается на 6-й строчке, но рискует потерять свое место после матчей прямых конкурентов в борьбе за зону еврокубков.

Турин, стадион «Альянц Стэдиум»

«Ювентус» - «Торино» 1:1 (0:1)
Голы: Криштиану Роналду 84 - Лукич 18

«Ювентус»: Щесны, Кьеллини, Бонуччи, Спинаццола, Канселу, Матюиди, Пьянич, Бернардески (Де Шильо 85), Куадрадо (Перейра да Силва 78), Кин, Криштиану Роналду
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

«Торино»: Сиригу, Н'Кулу, Глейсон Бремер, Иццо, Лукич (Айна 79), Мейте, Ринкон, Ансальди, Де Сильвестри, Беренгер (Базелли 70), Белотти
Главный тренер: Маццарри Вальтер.

Предупреждения: Матюиди 34, Ринкон 49, Лукич 68, Бонуччи 71, Бернардески 82

Судья: Орсато Даниэле.

В предыдущем туре «Ювентус» сыграл вничью с «Интером».

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan
   28 / 964
сегодня в 15:39
Когда?
ну раньше,чем Ливерпульль выиграет апл хахаха
galem72
galem72
   395 / 964
сегодня в 12:19
Очень жаль, что Быки не дотянули. ((
BARCDJIN
BARCDJIN ответил KaZёL
   199 / 964
сегодня в 11:46
За что ЗМ? Он и гном не заслужили. Да и надоели всем.
ТОчно Суаресу надо ЗМ, чтобы ты больше тут не гундосил...

АХ-ха)
KaZёL
KaZёL ответил BARCDJIN
   159 / 964
сегодня в 11:31
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил KaZёL
       199 / 964
    сегодня в 11:22
    Слабовато? Так Юве оформил чемпионство ещё в декабре, зачем себя перетруждать в чемпионате? Они и выкладывались лишь в кубке и ЛЧ, но не срослось. Аякс просто сильнее в данный момент.
    ты не устала еще гундосить тут, оздошка отдохни.....

    Аха-ха)
    KaZёL
    KaZёL ответил keyek
       159 / 964
    сегодня в 10:14
    Слабовато? Так Юве оформил чемпионство ещё в декабре, зачем себя перетруждать в чемпионате? Они и выкладывались лишь в кубке и ЛЧ, но не срослось. Аякс просто сильнее в данный момент.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       891 / 964
    сегодня в 10:11
    считаю что роналду надо в ливер или мс, с его умением играть головой и их мега флангами будет топ машина
    Старая синьера слишком стара
    keyek
    keyek
       769 / 964
    сегодня в 10:03
    Слабовато,ладно Барса на Лигу Чемпионов силы бережет ,а тут у Юве один чемпионат остался и они сливают игры ,с таким подходом не быть им в ближайшее время в финале Лиги Чемпионов!) Нужно развивать свои сильные стороны ,а не прятать в ящик но потом может быть.
    Вильям Уолесс
    Вильям Уолесс ответил fanliverpoolfan
       854 / 964
    сегодня в 09:56
    Когда?
      Вильям Уолесс
      Вильям Уолесс ответил fanliverpoolfan
         854 / 964
      сегодня в 09:54
      Не видать вам лч,как собственных ушей.
        Требл Наингголона
        Требл Наингголона ответил obana777
           350 / 964
        сегодня в 09:41
        Отскочил Юве, да еще и ставку испортил.
        Так тебе и надо. Аха-ха)
        Leha-ha50
        Leha-ha50
           8 / 964
        сегодня в 08:42
        Ювентус, Барселона, ПСЖ чемпионат закончили, теперь просто валяют дурака!!!
        ballak144
        ballak144 ответил Neymar 10
           353 / 964
        сегодня в 08:24
        Или в ПСЖ, то же самое что в Китай или МЛС.
        ermak6848
        ermak6848
           155 / 964
        сегодня в 08:21
        Игра в итальянском Чемпионате показывает нет слабых команд и авторитетов...
        Neymar 10
        Neymar 10
           207 / 964
        сегодня в 08:16
        рональду мог спокойно уехать в китай или в млс и наслаждаться жизнью и играть в футбол в свое удовольствие а вместо этого он выбрал уход за старушкой и постоянно мучаеться с пожилой синьорой чтобы она уж совсем не развалилась и хоть как то подавала признаки жизни .
        Palex
        Palex ответил neomessi
           48 / 964
        сегодня в 08:07
        Не дадут, не переживай. Но то,что он тащит Юве в одиночку-это факт.
        KaZёL
        KaZёL
           159 / 964
        сегодня в 08:05
        Кстати Белотти вообще сдулся, не продали его когда спрос был, Йовича ждёт таже судьба, Айнтрахт совершит ошибку если не продаст его в условный Реал.
        KaZёL
        KaZёL ответил ballak144
           159 / 964
        сегодня в 08:03
        Это было ясно давно, ещё когда он тренировал Милан, тренер средний, без харизмы, на подобии Манчини. Вообще чудо что он перебрался в Турин.
        ballak144
        ballak144
           353 / 964
        сегодня в 07:53
        мда.. деградация игроков на лицо, даже Канселу сдулся. игра вообще тихий ужас, одни навесы. пора Аллегри на выход, ни чего нового он не принесет, кроме дальнейшей деградации
        cska plus
        cska plus
           23 / 964
        сегодня в 07:39
        Рон есть Рон.
        KaZёL
        KaZёL ответил neomessi
           159 / 964
        сегодня в 07:35
        За что ЗМ? Он и гном не заслужили. Да и надоели всем.
        dok66
        dok66
           676 / 964
        сегодня в 07:30
        Криштиану не любит проигрывать, остальным уже все равно
        mihaluch
        mihaluch
           55 / 964
        сегодня в 07:13
        Когда чемпион проигрывать как-то стыдно,да и земляков надо поддержать - итог ничья.
        neomessi
        neomessi
           152 / 964
        сегодня в 06:31
        Круто!
        Нвдеюсь рону дадут ЗМ после этого матча.
        spartach091
        spartach091
           228 / 964
        сегодня в 05:43
        Какие же бездарности играют в Юве...

        Что там делают условные бернардески, куадрадо, пьянич, Канселу, они явно не уровень топ клубов.
        Спинаццола явно должен вытеснить алекса сандро.
        Октябрь 1917
        Октябрь 1917
           629 / 964
        сегодня в 05:39
        Мотивации нет...
        Нет и результата.
        ОПС
        ОПС
           649 / 964
        сегодня в 05:33
        Торино молодцы.
        Козинак
        Козинак
           409 / 964
        сегодня в 04:08
        Ликуют поклонники любителя геля, ведь такое достижение ,ничья с Торино. Я уже переписалась в Фейсбуке с Бадром Хари, он поздравляет Рона с таким достижением, Золотой мяч ему обеспечен
        da da da
        da da da ответил 25процентный клоун
           206 / 964
        сегодня в 03:07
        не туда куда Кейперс ,конечно же
        с Атлетико их уже вытащили)
        Евгений Быстров
        Евгений Быстров ответил Rex04
           210 / 964
        сегодня в 02:37
        ЗабЫл,ага!
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