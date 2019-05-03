«Ювентус» избежал поражения в туринском дерби благодаря голу Роналду

«Ювентус» и «Торино» расписали мировую в матче 35-го тура Серии А.
«Бьянконери» вышли на игру в статусе чемпиона, «Торино» после этого поединка остается на 6-й строчке, но рискует потерять свое место после матчей прямых конкурентов в борьбе за зону еврокубков.
Турин, стадион «Альянц Стэдиум»
«Ювентус» - «Торино» 1:1 (0:1)
Голы: Криштиану Роналду 84 - Лукич 18
«Ювентус»: Щесны, Кьеллини, Бонуччи, Спинаццола, Канселу, Матюиди, Пьянич, Бернардески (Де Шильо 85), Куадрадо (Перейра да Силва 78), Кин, Криштиану Роналду
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
«Торино»: Сиригу, Н'Кулу, Глейсон Бремер, Иццо, Лукич (Айна 79), Мейте, Ринкон, Ансальди, Де Сильвестри, Беренгер (Базелли 70), Белотти
Главный тренер: Маццарри Вальтер.
Предупреждения: Матюиди 34, Ринкон 49, Лукич 68, Бонуччи 71, Бернардески 82
Судья: Орсато Даниэле.
В предыдущем туре «Ювентус» сыграл вничью с «Интером».
АХ-ха)
АХ-ха)
Аха-ха)
Аха-ха)
Старая синьера слишком стара
Старая синьера слишком стара
YOU WILL NEVER 86 ALONE
YOU WILL NEVER 86 ALONE
Как Ливирпулю чемпионства?
Как Ливирпулю чемпионства?
Нвдеюсь рону дадут ЗМ после этого матча.
Нвдеюсь рону дадут ЗМ после этого матча.
Что там делают условные бернардески, куадрадо, пьянич, Канселу, они явно не уровень топ клубов.
Спинаццола явно должен вытеснить алекса сандро.
Что там делают условные бернардески, куадрадо, пьянич, Канселу, они явно не уровень топ клубов.
Спинаццола явно должен вытеснить алекса сандро.
Нет и результата.
Нет и результата.