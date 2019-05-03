«Ювентус» избежал поражения в туринском дерби благодаря голу Роналду

вчера, 23:22

«Ювентус» и «Торино» расписали мировую в матче 35-го тура Серии А.

«Бьянконери» вышли на игру в статусе чемпиона, «Торино» после этого поединка остается на 6-й строчке, но рискует потерять свое место после матчей прямых конкурентов в борьбе за зону еврокубков.

Турин, стадион «Альянц Стэдиум»

«Ювентус» - «Торино» 1:1 (0:1)

Голы: Криштиану Роналду 84 - Лукич 18

«Ювентус»: Щесны, Кьеллини, Бонуччи, Спинаццола, Канселу, Матюиди, Пьянич, Бернардески (Де Шильо 85), Куадрадо (Перейра да Силва 78), Кин, Криштиану Роналду

Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

«Торино»: Сиригу, Н'Кулу, Глейсон Бремер, Иццо, Лукич (Айна 79), Мейте, Ринкон, Ансальди, Де Сильвестри, Беренгер (Базелли 70), Белотти

Главный тренер: Маццарри Вальтер.

Предупреждения: Матюиди 34, Ринкон 49, Лукич 68, Бонуччи 71, Бернардески 82

Судья: Орсато Даниэле.

В предыдущем туре «Ювентус» сыграл вничью с «Интером».