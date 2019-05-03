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«Енисей» и «Анжи» забили четыре гола на двоих

сегодня, 15:54
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)3 : 1Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

В рамках 27-го тура РПЛ «Енисей» дома обыграл «Анжи».

Красноярск, стадион Центральный

«Енисей» - «Анжи» 3:1 (0:1)
Голы: Соболев 63, Соболев 66, Огуде 82 - Долгов 35

«Енисей»: Гаджибеков, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Комков (Комолов 68), Зотов, Костюков (Соболев 46), Огуде, Сарр, Кутьин (Семакин 78)
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик (Иванченко 25), Гиголаев, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов (Лескано 73), Понсе (Эльмурзаев 62)
Главный тренер: Адиев Магомед.

Предупреждения: Гапон 6, Торбинский 9, Понсе 13, Комков 26, Гиголаев 29, Калошин 39, Гиголаев 58, Ондуа 77

Удаление: Гиголаев 58

Судья: Кукуян Павел.

«Енисей» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ (19 пунктов), а «Анжи» расположился строчкой выше (20 пунктов).

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Aman-Visar Azadi-Masyr
Aman-Visar Azadi-Masyr
   667 / 954
сегодня в 17:26
Добрый вечер нам и нашим Родным. Не хочется ничего писать такого позора клуб моей Родины никогда не видел ведь Анжи были мачти хуже ну те кто тогда носил футболку Анжи представляющий Дагестан всегда боролся за игру а сегодняшний прост.. ки. Не хочет играть я ещё 2 но года назад писал здесь на соккере и мои же старшие Земляки писал мне гадости что я критикую команду и кадиева просто так а теперь эти люди сами здесь пишут плохо о Анжи и кадиева . О Аллах все таки Аллах дал этим людям разума и уважении мнение окружающим что сегодня они критикует сидя диване Анжи больше чем я . А я ведь писал 2 года в Анжи нет нападающего кто может забит кто не боится мяча а то в штрафной соперника все боится мяча позор позор позор называя профессионалам и и так играть как колхозники у меня нет слов. Уголовник кадиев просто отмыл бабки Сулеймана Абусаидовича купил себе дом в Осло Норвегии и купил всякий шлак который другим клубам не нужен кто по дешевле тот и в Анжи. Почему Керимов и не помог Анжи не поняли причину диванные эксперты отвечу. При передаче Анжи ему руки уголовник кадиеву Керимов просил не подвезти ему перед Родиной и дал кадиеву наличными 6000000 миллионов рублей на 2 года и плюс обещал ещё 18000000 рублей через 6 месяцев это разговор был в Москве офисе Керимова покойный Дядя присутствовал на этой встречи . Керимов обещал помочь деньгами и дальше . Ну тут Керимов узнал от знакомого что уголовник кадиев купил вилу в Осло за 2.7 миллионов долларов а вместе футболистов купил шлак . Тогда и Керимов послал кадиеву далеко и надолго даже когда он просил денег Керимов ему лицо говорил что кадиев его разочаровал . Вот вам такой информации дивные эксперты Анжи ..кадиев был бы нормальным Керимов никогда не дал бы обиду Анжи. Больше ничего писать не хочу. Родному клубу Удачи только вперёд Анжи хоть фнл нас ждёт уверен что премьер лиге Анжи ещё скоро придут. Вперёд Анжи ни шагу назад !!
АнжиДаг
АнжиДаг
   497 / 954
сегодня в 17:26
Падстава с удалением. Кукуян продажная
nautilus163
nautilus163 ответил Port-Petrovsk007
   119 / 954
сегодня в 17:25
Извини, но у меня порой впечатление, что какой-то даг или даги тебе где-то перешли дорогу ) Или наваляли где-то ) Без обид. Судя по хроническому негативу.
То есть ты считаешь, что все, кто считает как я хотят Дагестану и его людям плохо?
К дагам я отношусь нейтрально, мне вы все по барабану! Я так же нейтрально отношусь к новозеландским маори или пигмеям из Африки и берберам из Триполитании. Я отношусь негативно к команде, которая не уважает своих зрителей и всех болельщиков, своих и чужих! Отношение игроков и руководства, чисто шкурное!
А дорогу то, я скорее всего перешел выходцам из тех мест, еще 1999 году! )))))))))
Jum13
Jum13 ответил БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
   48 / 954
сегодня в 17:23
Пятого Динамо тоже поздравит коней.
Посмотрим )))
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответил nautilus163
   406 / 954
сегодня в 17:18
А зачем тогда шоу устраивать и своих и чужих зрителей дурить! Они выходят на стадион. От них ждут футбола! Они выходят и думают, будем так играть, как нам платят. То есть никак! Это же неуважение к зрителям, болельщикам. Одно дело "непруха", играют, но пригрывают! Так бывает! Но выходить, что бы специально не играть и проигрывать! Это что то!
Еще раз внимание обрати : и у них были достойные игры.
Однако ты все равно писал негатив. Спрашивается, почему ?
Даже если тебе команда ненавистна, но сыграла достойно,
это разве не повод в их адрес сказать заслуживающие слова ?
Однако здеь объективность тебе начинает изменять. Не знаю почему.
Тебе 8 месяцев не будут платить зарплату ? Насколько тебя хватит- вопрос.
nautilus163
nautilus163 ответил Port-Petrovsk007
   119 / 954
сегодня в 17:11
Как можно было выйти и отыграть, если Анжи так играет уже 8 игр подряд . Что им, запасные ноги приделают ? ) Они играют ТАК, как им дают зарплату . Подкинут копейку, больше трепыхаются, не подкинут - играют так, как они играли сегодня во втором тайме. Смею напомнить, что тот же Анжи обыграл в первом круге Зенит, и действительно как-то играл тогда, а сейчас - не играют. Красноярцам не будут платить 8 месяцев, ты уверен что они так же играть будут ? В Енисей треть состава перекочевало из Анжи по причине того, что зарплату не платят. У тебя просто пелена насчет Анжи глаза закрыла, и объективно не можешь рассудить. Когда у человека негатив к кому-то , он так и будет везде видеть только этот негатив. У Анжи были достойные матчи в сезоне, реально достойные, почему тогда не написал, вот мужики, как сыграли ? Ведь не написал. А причина, что изначальный негатив не даете тебе переступить через свои взгляды. В принципе,такое бывает у многих.
А зачем тогда шоу устраивать и своих и чужих зрителей дурить! Они выходят на стадион. От них ждут футбола! Они выходят и думают, будем так играть, как нам платят. То есть никак! Это же неуважение к зрителям, болельщикам. Одно дело "непруха", играют, но пригрывают! Так бывает! Но выходить, что бы специально не играть и проигрывать! Это что то!
Grabovsky
Grabovsky ответил 25процентный клоун
   704 / 954
сегодня в 17:06
Кононовспартакфутбол как дела
Артемкa
Артемкa
   375 / 954
сегодня в 17:04
поздно Енисей проснулся
CВИН
CВИН
   586 / 954
сегодня в 16:57
Кукуян не забыл Аленичнвп
drug01
drug01
   120 / 954
сегодня в 16:50
С победой!!!
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответил nautilus163
   406 / 954
сегодня в 16:47
Зря вы так! Им еще не поздно перейти в синхронисты и выступать на корпоративах!
Извини, но у меня порой впечатление, что какой-то даг или даги тебе где-то
перешли дорогу ) Или наваляли где-то ) Без обид. Судя по хроническому негативу.
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответил nautilus163
   406 / 954
сегодня в 16:41
Если так рассуждать, то у нас играют тольно 4-5 команд, а остальные влочат существование! Но некоторые то делают хотя бы вид борьбы! Барахтаются..... А так безвольно и бездарно заканчивать сезон, это нечто! На этот то матч можно было выйти и отыграть....... Что и сделал Енисей!
Как можно было выйти и отыграть, если Анжи так играет уже 8 игр подряд .
Что им, запасные ноги приделают ? ) Они играют ТАК, как им дают зарплату .
Подкинут копейку, больше трепыхаются, не подкинут - играют так, как они
играли сегодня во втором тайме. Смею напомнить, что тот же Анжи обыграл
в первом круге Зенит, и действительно как-то играл тогда, а сейчас - не играют.
Красноярцам не будут платить 8 месяцев, ты уверен что они так же играть будут ?
В Енисей треть состава перекочевало из Анжи по причине того, что зарплату не платят.
У тебя просто пелена насчет Анжи глаза закрыла, и объективно не можешь рассудить.
Когда у человека негатив к кому-то , он так и будет везде видеть только этот негатив.
У Анжи были достойные матчи в сезоне, реально достойные, почему тогда не написал,
вот мужики, как сыграли ? Ведь не написал. А причина, что изначальный негатив
не даете тебе переступить через свои взгляды. В принципе,такое бывает у многих.
Oleg1956
Oleg1956
   424 / 954
сегодня в 16:39
Если смотреть по первому тайму то Анжи на немножко был лучше но эта 33а Гигалаев принес красную зная что игра принципиальная хотя и не решала каких то задач. Первый раз выразидся так но слов нет имея счет 1.0 подставить всех ребят. Мразь.зачем его вернули.
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ ответил Jum13
   663 / 954
сегодня в 16:38
Вчера Анжи поздравил Кадиева с др, а сегодня Енисей поздравил Анжу и Кадиева с выходом в ФНЛ )))
Пятого Динамо тоже поздравит коней.
nautilus163
nautilus163 ответил Байкал-38
   119 / 954
сегодня в 16:36
У Енисея хоть будущее есть, а у Анжи его уже нету!
Зря вы так! Им еще не поздно перейти в синхронисты и выступать на корпоративах!
Байкал-38
Байкал-38
   26 / 954
сегодня в 16:34
У Енисея хоть будущее есть, а у Анжи его уже нету!
nautilus163
nautilus163 ответил Port-Petrovsk007
   119 / 954
сегодня в 16:34
И чем они интересно отличаются друг от друга ? Что те, что эти остальные матчи играют ни о чем. Эти без зарплаты играт 8 месяцев, там хоть что-то платят. Где тогда логика, кто -мужики , а кто нет ? Ну Алень порой играет более атакующе. А общая суть ? Поставь их в равные условия, обоих без зарпалат на 8 месяцев и оттуда можно смотреть, кто будут мужики, а кто нет . По мне так, трусливый футбол, что у одних,что у других, а между собой одни выиграли у себя дома, другие у себя дома. А суть одна : что одни, что другие не заслуживают ныне РПЛ.
Если так рассуждать, то у нас играют тольно 4-5 команд, а остальные влочат существование! Но некоторые то делают хотя бы вид борьбы! Барахтаются..... А так безвольно и бездарно заканчивать сезон, это нечто! На этот то матч можно было выйти и отыграть.......
Что и сделал Енисей!
Jum13
Jum13
   48 / 954
сегодня в 16:33
Вчера Анжи поздравил Кадиева с др, а сегодня Енисей поздравил Анжу и Кадиева с выходом в ФНЛ )))
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
   877 / 954
сегодня в 16:31
Видно было в последних матчах,также сегодня,что Гиголаев не хочет играть,или играет против Анжи.
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
сегодня в 16:31
Битву не удалось посмотреть - "Енисей" с ненужной победой.
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответил grifon2013
   406 / 954
сегодня в 16:21
Гиголаев игрок-привоз сколько уже пенальти и удалений привез команде,ошибка Адиева,что он поставил его в состав.Команда играла нормально,но все испортило удаление
Если они во втором тайме играли нормально, то их место в пердиве изначально.

Достаточно 2-го гола Соболева. Колхоз, в окружении пятерых забил гол. Двор короче )

А потом еще спасибо за то, что вышли, Адиев -молодец, да чем так выходить,
лучше вообще не позориться и выпустить молодежку, пусть свои летят, чем будут
лететь эти бездари, свои хоть рубиться будут , а эти понятно, что фиг играть будут.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Гавроша
   19 / 954
сегодня в 16:18
в Спартаке не будет Семака,это не футбол
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответил 95-shishani-95
   406 / 954
сегодня в 16:17
3 гола после удаления! Анжи уже не спасти!!! Спасибо руководству республики!
Если бы Кадиев изначально не наехал на руководство,
глядишь сегодня и были бы какие-то изменения в лучшую сторону.
А тот выпад в руководстве запомнили далеко и надолго. И сейчас футболят.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Mauricio Gugelmin
   19 / 954
сегодня в 16:17
позорно это с Вильярреалом
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответил nautilus163
   406 / 954
сегодня в 16:16
Уважуха! Команда давно вылетела, но билась за честь! Потому, что МУЖИКИ! Потому, что перед болелами стыдно. Жаль Енисей. В принципе неплохая команда. Просто не свезло! О их соперниках, даже говорить, себя не уважать!
И чем они интересно отличаются друг от друга ?

Что те, что эти остальные матчи играют ни о чем.

Эти без зарплаты играт 8 месяцев, там хоть что-то платят.
Где тогда логика, кто -мужики , а кто нет ? Ну Алень порой
играет более атакующе. А общая суть ? Поставь их
в равные условия, обоих без зарпалат на 8 месяцев
и оттуда можно смотреть, кто будут мужики, а кто нет .
По мне так, трусливый футбол, что у одних,что у других,
а между собой одни выиграли у себя дома, другие у себя дома.
А суть одна : что одни, что другие не заслуживают ныне РПЛ.
Гавроша
Гавроша ответил 25процентный клоун
   30 / 954
сегодня в 16:16
Браво Аленичев,заголовок питерский
В спартак опять возьмите!
Гавроша
Гавроша ответил БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
   30 / 954
сегодня в 16:15
Стыдно за зенит
Позор спартаку!
95-shishani-95
95-shishani-95
   116 / 954
сегодня в 16:15
3 гола после удаления!
Анжи уже не спасти!!! Спасибо руководству республики!
grifon2013
grifon2013
   767 / 954
сегодня в 16:14
Гиголаев игрок-привоз сколько уже пенальти и удалений привез команде,ошибка Адиева,что он поставил его в состав.Команда играла нормально,но все испортило удаление
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 954
сегодня в 16:13
Все комментарии против Анжи в жалобах((((
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