«Енисей» и «Анжи» забили четыре гола на двоих

В рамках 27-го тура РПЛ «Енисей» дома обыграл «Анжи».
Красноярск, стадион Центральный
«Енисей» - «Анжи» 3:1 (0:1)
Голы: Соболев 63, Соболев 66, Огуде 82 - Долгов 35
«Енисей»: Гаджибеков, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Комков (Комолов 68), Зотов, Костюков (Соболев 46), Огуде, Сарр, Кутьин (Семакин 78)
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик (Иванченко 25), Гиголаев, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов (Лескано 73), Понсе (Эльмурзаев 62)
Главный тренер: Адиев Магомед.
Предупреждения: Гапон 6, Торбинский 9, Понсе 13, Комков 26, Гиголаев 29, Калошин 39, Гиголаев 58, Ондуа 77
Удаление: Гиголаев 58
Судья: Кукуян Павел.
«Енисей» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ (19 пунктов), а «Анжи» расположился строчкой выше (20 пунктов).
К дагам я отношусь нейтрально, мне вы все по барабану! Я так же нейтрально отношусь к новозеландским маори или пигмеям из Африки и берберам из Триполитании. Я отношусь негативно к команде, которая не уважает своих зрителей и всех болельщиков, своих и чужих! Отношение игроков и руководства, чисто шкурное!
А дорогу то, я скорее всего перешел выходцам из тех мест, еще 1999 году! )))))))))
К дагам я отношусь нейтрально, мне вы все по барабану! Я так же нейтрально отношусь к новозеландским маори или пигмеям из Африки и берберам из Триполитании. Я отношусь негативно к команде, которая не уважает своих зрителей и всех болельщиков, своих и чужих! Отношение игроков и руководства, чисто шкурное!
А дорогу то, я скорее всего перешел выходцам из тех мест, еще 1999 году! )))))))))
Однако ты все равно писал негатив. Спрашивается, почему ?
Даже если тебе команда ненавистна, но сыграла достойно,
это разве не повод в их адрес сказать заслуживающие слова ?
Однако здеь объективность тебе начинает изменять. Не знаю почему.
Тебе 8 месяцев не будут платить зарплату ? Насколько тебя хватит- вопрос.
Однако ты все равно писал негатив. Спрашивается, почему ?
Даже если тебе команда ненавистна, но сыграла достойно,
это разве не повод в их адрес сказать заслуживающие слова ?
Однако здеь объективность тебе начинает изменять. Не знаю почему.
Тебе 8 месяцев не будут платить зарплату ? Насколько тебя хватит- вопрос.
перешли дорогу ) Или наваляли где-то ) Без обид. Судя по хроническому негативу.
перешли дорогу ) Или наваляли где-то ) Без обид. Судя по хроническому негативу.
Что им, запасные ноги приделают ? ) Они играют ТАК, как им дают зарплату .
Подкинут копейку, больше трепыхаются, не подкинут - играют так, как они
играли сегодня во втором тайме. Смею напомнить, что тот же Анжи обыграл
в первом круге Зенит, и действительно как-то играл тогда, а сейчас - не играют.
Красноярцам не будут платить 8 месяцев, ты уверен что они так же играть будут ?
В Енисей треть состава перекочевало из Анжи по причине того, что зарплату не платят.
У тебя просто пелена насчет Анжи глаза закрыла, и объективно не можешь рассудить.
Когда у человека негатив к кому-то , он так и будет везде видеть только этот негатив.
У Анжи были достойные матчи в сезоне, реально достойные, почему тогда не написал,
вот мужики, как сыграли ? Ведь не написал. А причина, что изначальный негатив
не даете тебе переступить через свои взгляды. В принципе,такое бывает у многих.
Что им, запасные ноги приделают ? ) Они играют ТАК, как им дают зарплату .
Подкинут копейку, больше трепыхаются, не подкинут - играют так, как они
играли сегодня во втором тайме. Смею напомнить, что тот же Анжи обыграл
в первом круге Зенит, и действительно как-то играл тогда, а сейчас - не играют.
Красноярцам не будут платить 8 месяцев, ты уверен что они так же играть будут ?
В Енисей треть состава перекочевало из Анжи по причине того, что зарплату не платят.
У тебя просто пелена насчет Анжи глаза закрыла, и объективно не можешь рассудить.
Когда у человека негатив к кому-то , он так и будет везде видеть только этот негатив.
У Анжи были достойные матчи в сезоне, реально достойные, почему тогда не написал,
вот мужики, как сыграли ? Ведь не написал. А причина, что изначальный негатив
не даете тебе переступить через свои взгляды. В принципе,такое бывает у многих.
Что и сделал Енисей!
Что и сделал Енисей!
Достаточно 2-го гола Соболева. Колхоз, в окружении пятерых забил гол. Двор короче )
А потом еще спасибо за то, что вышли, Адиев -молодец, да чем так выходить,
лучше вообще не позориться и выпустить молодежку, пусть свои летят, чем будут
лететь эти бездари, свои хоть рубиться будут , а эти понятно, что фиг играть будут.
Достаточно 2-го гола Соболева. Колхоз, в окружении пятерых забил гол. Двор короче )
А потом еще спасибо за то, что вышли, Адиев -молодец, да чем так выходить,
лучше вообще не позориться и выпустить молодежку, пусть свои летят, чем будут
лететь эти бездари, свои хоть рубиться будут , а эти понятно, что фиг играть будут.
глядишь сегодня и были бы какие-то изменения в лучшую сторону.
А тот выпад в руководстве запомнили далеко и надолго. И сейчас футболят.
глядишь сегодня и были бы какие-то изменения в лучшую сторону.
А тот выпад в руководстве запомнили далеко и надолго. И сейчас футболят.
Что те, что эти остальные матчи играют ни о чем.
Эти без зарплаты играт 8 месяцев, там хоть что-то платят.
Где тогда логика, кто -мужики , а кто нет ? Ну Алень порой
играет более атакующе. А общая суть ? Поставь их
в равные условия, обоих без зарпалат на 8 месяцев
и оттуда можно смотреть, кто будут мужики, а кто нет .
По мне так, трусливый футбол, что у одних,что у других,
а между собой одни выиграли у себя дома, другие у себя дома.
А суть одна : что одни, что другие не заслуживают ныне РПЛ.
Что те, что эти остальные матчи играют ни о чем.
Эти без зарплаты играт 8 месяцев, там хоть что-то платят.
Где тогда логика, кто -мужики , а кто нет ? Ну Алень порой
играет более атакующе. А общая суть ? Поставь их
в равные условия, обоих без зарпалат на 8 месяцев
и оттуда можно смотреть, кто будут мужики, а кто нет .
По мне так, трусливый футбол, что у одних,что у других,
а между собой одни выиграли у себя дома, другие у себя дома.
А суть одна : что одни, что другие не заслуживают ныне РПЛ.
Анжи уже не спасти!!! Спасибо руководству республики!
Анжи уже не спасти!!! Спасибо руководству республики!