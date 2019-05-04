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«Хоффенхайм» расписал мировую с гладбахской «Боруссией»

вчера, 18:23
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)2 : 2Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймМатч завершен

«Хоффенхайм» сыграл вничью с гладбахской «Боруссией» в матче 32-го тура чемпионата Германии.

«Боруссия» М (52 очка) располагается на пятом месте, «Хоффенхайм» (51 очко) - седьмой.

Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк

«Боруссия» М - «Хоффенхайм» 2:2 (0:1)
Голы: Гинтер 73, Дрмич 84 - Кадержабек 33, Амири 79

«Боруссия»: Зоммер, Эльведи, Гинтер, Янчке (Бейер 46), Штробль (Дрмич 82), Херрманн (Траоре 46), Нойхаус, Денис Закариа, Вендт, Азар, Плеа
Главный тренер: Хеккинг Дитер.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Пош (Нуху 67), Фогт, Бичакчич, Кадержабек, Демирбай, Гриллитш, Шульц, Бельфодиль, Крамарич (Амири 75), Салаи (Нельсон 85)
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

Предупреждения: Пош 43, Нойхаус 55, Салаи 57, Денис Закариа 64, Демирбай 78, Нуху 85

Судья: Штегеманн Саша.

В параллельном матче «Бавария» одержала победу над «Ганновером».

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particular
particular
   3 / 1014
вчера в 18:57
Зря... Надо было валить и брать очки... Эх, деревенщина..:))
kotmyshka
kotmyshka
   114 / 1014
вчера в 18:31
почему-то не сомневался...
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