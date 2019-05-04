«Хоффенхайм» расписал мировую с гладбахской «Боруссией»

«Хоффенхайм» сыграл вничью с гладбахской «Боруссией» в матче 32-го тура чемпионата Германии.
«Боруссия» М (52 очка) располагается на пятом месте, «Хоффенхайм» (51 очко) - седьмой.
Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк
«Боруссия» М - «Хоффенхайм» 2:2 (0:1)
Голы: Гинтер 73, Дрмич 84 - Кадержабек 33, Амири 79
«Боруссия»: Зоммер, Эльведи, Гинтер, Янчке (Бейер 46), Штробль (Дрмич 82), Херрманн (Траоре 46), Нойхаус, Денис Закариа, Вендт, Азар, Плеа
Главный тренер: Хеккинг Дитер.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Пош (Нуху 67), Фогт, Бичакчич, Кадержабек, Демирбай, Гриллитш, Шульц, Бельфодиль, Крамарич (Амири 75), Салаи (Нельсон 85)
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.
Предупреждения: Пош 43, Нойхаус 55, Салаи 57, Денис Закариа 64, Демирбай 78, Нуху 85
Судья: Штегеманн Саша.
В параллельном матче «Бавария» одержала победу над «Ганновером».