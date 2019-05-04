Гол Фернандо принес победу «Спартаку» в матче с «Уралом»

«Спартак» переиграл «Урал» в матче 27-го тура РПЛ.
Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»
«Урал» - «Спартак» - 0:1 (0:0)
Гол: Фернандо 82
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Поляков, Страндберг, Кулаков, Бумаль Майега, Егорычев (Ильин 85), Эль-Кабир, Бикфалви, Димитров (Араторе 58), Погребняк (Панюков 76).
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Гапонов, Ещенко, Гулиев (Игнатов 89), Зобнин, Мельгарехо (Глушенков 66), Фернандо, Ломовицкий (Ташаев 46), Зе Луиш.
Главный тренер: Кононов Олег.
Предупреждения: Бумаль Майега 56, Ещенко 57, Гулиев 63, Егорычев 67.
Судья: Левников Кирилл.
В другом матче тура «Рубин» одержал победу над «Оренбургом».
Всех КБ с победой!
Всех КБ с победой!
Чемоданчик привез вовремя.
Чемоданчик привез вовремя.
После Енисея..."Спартак Венулся"
После Урала..."Спартак сильнее Барселоны"
После Енисея..."Спартак Венулся"
После Урала..."Спартак сильнее Барселоны"
АХА_ХА)
АХА_ХА)
у кореша стаж 18 лет, он настолько аккуратный водила, то порой
даже сам выбешивает, когда слишком осторожен, а там ну просто
на трассе был тормоз и кореш очень аккуратно без малейшего намека
на ДТП-шное нарушение объехал его, может и превысил где, чтобы объехать,
у нас бы разобрались имела ли место потенциальная ДТП-шная составляющая,
а там без разбирательств, экспертиза типа показала на 10 км превышение и штраф,
а этот стукачок тихоход полуил 30 проц на квартплату скидку. По хорошему, ему морду
надо было набить, жаль не срослось, а такой "гражданский долг" там еще и поощряется.
у кореша стаж 18 лет, он настолько аккуратный водила, то порой
даже сам выбешивает, когда слишком осторожен, а там ну просто
на трассе был тормоз и кореш очень аккуратно без малейшего намека
на ДТП-шное нарушение объехал его, может и превысил где, чтобы объехать,
у нас бы разобрались имела ли место потенциальная ДТП-шная составляющая,
а там без разбирательств, экспертиза типа показала на 10 км превышение и штраф,
а этот стукачок тихоход полуил 30 проц на квартплату скидку. По хорошему, ему морду
надо было набить, жаль не срослось, а такой "гражданский долг" там еще и поощряется.
p.s. не верю что без доказухи, на словах тут не поверят, видеоказательство надо, дальше экспертиза и суд.
p.s. не верю что без доказухи, на словах тут не поверят, видеоказательство надо, дальше экспертиза и суд.
один типок местный заехал и стуканул, аргумент указал на радаре по времени,
и за это получил скидку на квартплату 30 % на полгода, а корешу пришлось
отвалить 400 еврейских. Сочинитель ) Там стук и гражданский долг-тождество )
один типок местный заехал и стуканул, аргумент указал на радаре по времени,
и за это получил скидку на квартплату 30 % на полгода, а корешу пришлось
отвалить 400 еврейских. Сочинитель ) Там стук и гражданский долг-тождество )