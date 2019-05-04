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Гол Фернандо принес победу «Спартаку» в матче с «Уралом»

сегодня, 15:53
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«Спартак» переиграл «Урал» в матче 27-го тура РПЛ.

Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»

«Урал» - «Спартак» - 0:1 (0:0)
Гол: Фернандо 82

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Поляков, Страндберг, Кулаков, Бумаль Майега, Егорычев (Ильин 85), Эль-Кабир, Бикфалви, Димитров (Араторе 58), Погребняк (Панюков 76).
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Гапонов, Ещенко, Гулиев (Игнатов 89), Зобнин, Мельгарехо (Глушенков 66), Фернандо, Ломовицкий (Ташаев 46), Зе Луиш.
Главный тренер: Кононов Олег.

Предупреждения: Бумаль Майега 56, Ещенко 57, Гулиев 63, Егорычев 67.

Судья: Левников Кирилл.

В другом матче тура «Рубин» одержал победу над «Оренбургом»

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Все комментарии
spartach091
spartach091
   228 / 964
сегодня в 17:26
Победа была необходима.

Всех КБ с победой!
Верг
Верг
   426 / 964
сегодня в 17:26
Ничоси, спартак без губошлёпа в составе смог победить!
Гавроша
Гавроша
   34 / 964
сегодня в 17:22
Федуну мазуту не жалко - по-трубе новый натечет.
nikoladolgov
nikoladolgov
   291 / 964
сегодня в 17:20
Федун подсуетился ...
Чемоданчик привез вовремя.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил serh62
   7 / 964
сегодня в 17:14
завтра во всех новостях-спартак возвращается!!!???
нет...
После Енисея..."Спартак Венулся"
После Урала..."Спартак сильнее Барселоны"
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 17:10
Как и любит Леня Федун - тухленько
Sully
Sully ответил Port-Petrovsk007
   140 / 964
сегодня в 16:54
Доказуха заключалась в том, то на участке есть ограничение скорости, у кореша стаж 18 лет, он настолько аккуратный водила, то порой даже сам выбешивает, когда слишком осторожен, а там ну просто на трассе был тормоз и кореш очень аккуратно без малейшего намека на ДТП-шное нарушение объехал его, может и превысил где, чтобы объехать, у нас бы разобрались имела ли место потенциальная ДТП-шная составляющая, а там без разбирательств, экспертиза типа показала на 10 км превышение и штраф, а этот стукачок тихоход полуил 30 проц на квартплату скидку. По хорошему, ему морду надо было набить, жаль не срослось, а такой "гражданский долг" там еще и поощряется.
в Швейцарии и Дании на 1 км превышаешь скорость и тебя уже натянут на штраф... в Финке не так строго, лично с такими случаями как у твоего друга я не сталкивался...
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1 ответил KaZёL
   226 / 964
сегодня в 16:52
Не скажи, уровень жизни в Дании лучше чем в Норвегии, а впереди планеты всей сыроеды и любители киви.
    PITER_1
    PITER_1 ответил makkie
       219 / 964
    сегодня в 16:49
    Кстати, Левников два раза в пользу Урала свистел - не удалил Бумаля и показал левую ЖК Гулиеву.
    а то б 0:10 выиграли бы
    Port-Petrovsk007
    Port-Petrovsk007 ответил Sully
       241 / 964
    сегодня в 16:45
    то что стучать любят это правда, как говорят лучше стучать чем перестукиваться)))) p.s. не верю что без доказухи, на словах тут не поверят, видеоказательство надо, дальше экспертиза и суд.
    Доказуха заключалась в том, то на участке есть ограничение скорости,
    у кореша стаж 18 лет, он настолько аккуратный водила, то порой
    даже сам выбешивает, когда слишком осторожен, а там ну просто
    на трассе был тормоз и кореш очень аккуратно без малейшего намека
    на ДТП-шное нарушение объехал его, может и превысил где, чтобы объехать,
    у нас бы разобрались имела ли место потенциальная ДТП-шная составляющая,
    а там без разбирательств, экспертиза типа показала на 10 км превышение и штраф,
    а этот стукачок тихоход полуил 30 проц на квартплату скидку. По хорошему, ему морду
    надо было набить, жаль не срослось, а такой "гражданский долг" там еще и поощряется.
    Просто идиот
    Просто идиот
       234 / 964
    сегодня в 16:40
      Port-Petrovsk007
      Port-Petrovsk007 ответил Оливье Гpуйяp
         241 / 964
      сегодня в 16:40
      Неожиданно ты) Правда на неординарную тему.
      Потому то написано - не жалуются )
      Sully
      Sully ответил Port-Petrovsk007
         140 / 964
      сегодня в 16:40
      Что там нормального ? На кореша за обгон без потенциального ДТП-шного нарушения один типок местный заехал и стуканул, аргумент указал на радаре по времени, и за это получил скидку на квартплату 30 % на полгода, а корешу пришлось отвалить 400 еврейских. Сочинитель ) Там стук и гражданский долг-тождество )
      то что стучать любят это правда, как говорят лучше стучать чем перестукиваться))))

      p.s. не верю что без доказухи, на словах тут не поверят, видеоказательство надо, дальше экспертиза и суд.
      Оливье Гpуйяp
      Оливье Гpуйяp ответил ПАРАДАС ИЗ ПСЖ
         85 / 964
      сегодня в 16:37
      Гойло молло дыркинфеев в 2005 и 2008 взяли кубки. Догоняйте ;)
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov
         389 / 964
      сегодня в 16:36
      С победой мой спартак и всех красно белых и вдвойне рад,во первых что выиграли,во вторых что Глушаков не играл
      Оливье Гpуйяp
      Оливье Гpуйяp ответил Port-Petrovsk007
         85 / 964
      сегодня в 16:35
      Неожиданно ты) Правда на неординарную тему.
      mihaluch
      mihaluch
         55 / 964
      сегодня в 16:35
      Еле ,еле вымучили победу.
      ПАРАДАС ИЗ ПСЖ
      ПАРАДАС ИЗ ПСЖ ответил Оливье Гpуйяp
         749 / 964
      сегодня в 16:34
      А почему Спартак должен донную РФПЛ тащить в Европах? Где другие? Где гойло молло дыркинфеев? Спартак в свои полуфиналы вошёл, догоняйте)
      KaZёL
      KaZёL ответил Sully
         159 / 964
      сегодня в 16:34
      Не скажи, уровень жизни в Дании лучше чем в Норвегии, а впереди планеты всей сыроеды и любители киви.
      Port-Petrovsk007
      Port-Petrovsk007 ответил Sully
         241 / 964
      сегодня в 16:33
      главное что тут все хорошо, и люди не жалуются) и никуда не бегут.
      Что там нормального ? На кореша за обгон без потенциального ДТП-шного нарушения
      один типок местный заехал и стуканул, аргумент указал на радаре по времени,
      и за это получил скидку на квартплату 30 % на полгода, а корешу пришлось
      отвалить 400 еврейских. Сочинитель ) Там стук и гражданский долг-тождество )
      serh62
      serh62 ответил Оливье Гpуйяp
         68 / 964
      сегодня в 16:32
      Вообще главное нам сейчас Динамо, при всём к нему уважении, обыграть, а то пищевику 1 очко останется, а следующий матч с лидером на выезде
      согласен...
      Наталья Волчок
      Наталья Волчок
      сегодня в 16:32
      В очередной раз питерский парень господин Левников сделал всё возможное для победы ,,Урала,,,но,этого оказалось недостаточно,так как Фернандо обретает форму и заряженность на разящий удар!
      Оливье Гpуйяp
      Оливье Гpуйяp ответил serh62
         85 / 964
      сегодня в 16:31
      Вообще главное нам сейчас Динамо, при всём к нему уважении, обыграть, а то пищевику 1 очко останется, а следующий матч с лидером на выезде
      serh62
      serh62
         68 / 964
      сегодня в 16:29
      завтра во всех новостях-спартак возвращается!!!???
      dino-hsv
      dino-hsv
         95 / 964
      сегодня в 16:29
      а урал все продолжает катать договорняки...
      Оливье Гpуйяp
      Оливье Гpуйяp
         85 / 964
      сегодня в 16:28
      Лучше бы Фернандо такие голы в европах забивал.
      Footbolista
      Footbolista ответил морозз
         9 / 964
      сегодня в 16:28
      Привет! С Победой!)...
      Zimmer
      Zimmer
         677 / 964
      сегодня в 16:27
      Нелегко далась победа.
      Sully
      Sully ответил parallels
         140 / 964
      сегодня в 16:27
      игру не видел, другое в это время смотрел. когда была реклама, переключил на этот матч, счёт узнать. первое, что услышал от комментатора: "у всех трёх вратарей спартака по 69% отражённых ударов". задумался. но не удивился 😅
      у спартачей 69 стратегия самая любимая!
      морозз
      морозз ответил Footbolista
         83 / 964
      сегодня в 16:26
      Смешные финны)...бухать очень любят, от этого все их проблемы)...
      В Ленинграде на Невском проспекте был такой ресторан НЕВА, с парнями часто туда забегали...кухня была хорошая и цены нормальные! Так вот всегда все столы были заняты и всегда пару столов были заставлены бутылками водки и стаканами, более на столе ничего не было! Финские горячие парни никогда не заказывали еду, только водка и в усмерть! Привет дружище, с Победой нас!
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