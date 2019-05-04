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«Бавария» добыла три очка и продолжает двигаться к чемпионству

вчера, 18:22
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 1Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96Матч завершен

«Бавария» обыграла «Ганновер» в матче 32-го тура Бундеслиги.

За два тура до финиша мюнхенцы продолжают лидировать в турнирной таблице. «Ганновер» провалил сезон и, скорее всего, вылетит из Бундеслиги.

Мюнхен, стадион «Альянц Арена»

«Бавария» - «Ганновер-96» 3:1 (2:0)
Голы: Левандовски 27, Горецка 40, Рибери 84 - Жонатас 51 (пенальти)

«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Зюле, Боатенг, Алаба (Рафинья 88), Алькантара, Горецка, Гнабри (Рибери 71), Мюллер, Коман (Роббен 86), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.

«Ганновер-96»: Эссер, Зорг, Антон, Фелипе (Виммер 69), Альборнос, Харагути, Швеглер, Озтрзолек, Уолес, Вейдандт (Жонатас 46), Майна (Приб 88)
Главный тренер: Долль Томас.

Предупреждения: Жонатас 52, Виммер 90+2

Удаление: Жонатас 55 (вторая желтая)

Судья: Дингерт Кристиан.

В другом матче тура «Лейпциг» и «Майнц» выдали результативную ничью (3:3).

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Требл Наингголона
   392 / 1014
вчера в 22:31
Эм эт интер что ли? А я думал ювентин, они в посл время через чур токсичные
kotmyshka
kotmyshka
   114 / 1014
вчера в 21:54
Практически не было сомнений...
Neymar 10
Neymar 10
   197 / 1014
вчера в 21:53
молодцы дортмундцы , прям " вовремя " выпустили титул из своих рук и подарили их баварцам . отличная командная работа
schollistar
schollistar ответил 95-shishani-95
   988 / 1014
вчера в 21:41
Он смог бы построить, я думаю Ковач вообще безпонтовый.
Тоже так думаю, тем более, Мюнхен ему не чужой город. Он тренировал раньше Баварию-2, поэтому договориться с ним будет не сложно.
95-shishani-95
95-shishani-95
   56 / 1014
вчера в 21:34
Бавария уже наверное чемпион, в очередной раз
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил schollistar
   56 / 1014
вчера в 21:33
И желательно на Альянс-Арену). Продать днорей, и дать ему возможность построить новую команду.
Он смог бы построить, я думаю
Ковач вообще безпонтовый.
schollistar
schollistar ответил 95-shishani-95
   988 / 1014
вчера в 21:29
Тен Хага бы куда-нибудь в топ клуб, а то Аякс походу разберут летом
И желательно на Альянс-Арену).
Продать днорей, и дать ему возможность построить новую команду.
schollistar
schollistar ответил Требл Наингголона
   988 / 1014
вчера в 21:26
Одно другому не помеха. И чемп берите и физрука гоните.
Старикам-застабилам нужен хороший повод, чтобы пнуть Ковача, так как Хенесс кричал, что он оставил бы его на долгие годы. Если в этом году возьмем и БЛ, и КГ, то перемен в тренерском штабе точно не будет, а это значит - опять безыдейный футбол и вылет в 1/4 ЛЧ.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил schollistar
   56 / 1014
вчера в 20:57
Жаль, что выиграли. Надо сливать чемпионат, чтобы точно слить Ковача, иначе его оставят на следующий сезон.. А очень хотелось бы видеть Тен Хага в Мюнхене.
Тен Хага бы куда-нибудь в топ клуб, а то Аякс походу разберут летом
Требл Наингголона
Требл Наингголона ответил Bavaria_M
   38 / 1014
вчера в 20:27
Так вроде тема не про юве, что ты тут вылезла?
А что не ясно?
Ювентус с титулом, Бавария без пяти минут с титулом, барса с титулом, ПсЖ с титулом, а сфИНкТЕР как был мёрдой, так и остаётся. Завидно ему. Аха-ха)
Требл Наингголона
Требл Наингголона ответил schollistar
   38 / 1014
вчера в 20:25
Жаль, что выиграли. Надо сливать чемпионат, чтобы точно слить Ковача, иначе его оставят на следующий сезон.. А очень хотелось бы видеть Тен Хага в Мюнхене.
Одно другому не помеха. И чемп берите и физрука гоните.
schollistar
schollistar
   988 / 1014
вчера в 20:18
Жаль, что выиграли. Надо сливать чемпионат, чтобы точно слить Ковача, иначе его оставят на следующий сезон..
А очень хотелось бы видеть Тен Хага в Мюнхене.
drug01
drug01
   151 / 1014
вчера в 20:16
Важная победа!
GKN
GKN
   737 / 1014
вчера в 20:15
Скучный чемпионат
nnb199O
nnb199O
   633 / 1014
вчера в 19:57
баварка чемпионства теперь через кабинет решает? если бы не удаления ганновер как минимум удержали бы ничью

позор
Sergey Z
Sergey Z
   141 / 1014
вчера в 19:26
Баварию с победой!!!
Культурист Семенович
Культурист Семенович
   719 / 1014
вчера в 19:17
С победой Баварию.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Raamtvall
   392 / 1014
вчера в 19:04
Так вроде тема не про юве, что ты тут вылезла?
КЭТиК
КЭТиК
   231 / 1014
вчера в 19:02
Не сильно напрягались.
Bavaria_M
Bavaria_M
   392 / 1014
вчера в 19:02
Скорее бы летние ТО и выкинуть шлак, а то совсем, блювандовски впервую очередь, ну и судя сверх странный
Nafnafik
Nafnafik
   313 / 1014
вчера в 19:00
Стоит чуть-чуть порадоваться Баварии.
Брулин
Брулин
   29 / 1014
вчера в 19:00
Ахаха, Ганновер забил гол с пенальти, 2-1 Бавария ведет, и игрок Ганновера побежал мяч из сетки забирать, чтоб типа быстрее счет сравнивать) Это был игрок, который забил пенальти, выйдя на замену)
И когда он мяч пытался из сетки забрать, толкнул вратаря, который мяч не хотел давать, получил за это желтую и через 2 минуты - вторая желтая)
Требл Наингголона
Требл Наингголона ответил Raamtvall
   38 / 1014
вчера в 18:56
Опять закупили удаление у соперника по Каталонияской системе. Баварский мешок должен сгнить в ближайшие годы, в Европе-то не светит ничего с купленным чемпом.
У тебя все успешные клубы это сразу мешки. А выигранные чемпионаты - кабинетные. Никто не виноват, что ты топишь за картонный недоклуб, который без фарсополи глотает пыль и будет глотать. Вот как раз твой клубишко и нахватался "титулов" в кабинетах. Теперь только с судейками тесно работаете, что бы через судейский корпус в зону ЛЧ пробиться. Аха-ха)
Требл Наингголона
Требл Наингголона
   38 / 1014
вчера в 18:53
С победой.
баба яга ЗА
баба яга ЗА ответил Bayern Best
   428 / 1014
вчера в 18:42
То,что победим не было сомнений. Рад только что вновь увидел в деле Робби и Рибби..
молодцы победили восемнадцатую команду Бундеслиги, как вам это удалось
KaZёL
KaZёL
   150 / 1014
вчера в 18:35
Гнать Ковача к чертям, ноль как тренер.
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1
   232 / 1014
вчера в 18:35
какой новость ВАХ!
Bayern Best
Bayern Best
   166 / 1014
вчера в 18:33
То,что победим не было сомнений. Рад только что вновь увидел в деле Робби и Рибби..
Сливки общества
Сливки общества
   444 / 1014
вчера в 18:30
Рибери как батя вышел, конечно)
Raamtvall
Raamtvall
   778 / 1014
вчера в 18:29
Опять закупили удаление у соперника по Каталонияской системе. Баварский мешок должен сгнить в ближайшие годы, в Европе-то не светит ничего с купленным чемпом.
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