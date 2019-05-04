«Бавария» добыла три очка и продолжает двигаться к чемпионству

«Бавария» обыграла «Ганновер» в матче 32-го тура Бундеслиги.
За два тура до финиша мюнхенцы продолжают лидировать в турнирной таблице. «Ганновер» провалил сезон и, скорее всего, вылетит из Бундеслиги.
Мюнхен, стадион «Альянц Арена»
«Бавария» - «Ганновер-96» 3:1 (2:0)
Голы: Левандовски 27, Горецка 40, Рибери 84 - Жонатас 51 (пенальти)
«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Зюле, Боатенг, Алаба (Рафинья 88), Алькантара, Горецка, Гнабри (Рибери 71), Мюллер, Коман (Роббен 86), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.
«Ганновер-96»: Эссер, Зорг, Антон, Фелипе (Виммер 69), Альборнос, Харагути, Швеглер, Озтрзолек, Уолес, Вейдандт (Жонатас 46), Майна (Приб 88)
Главный тренер: Долль Томас.
Предупреждения: Жонатас 52, Виммер 90+2
Удаление: Жонатас 55 (вторая желтая)
Судья: Дингерт Кристиан.
В другом матче тура «Лейпциг» и «Майнц» выдали результативную ничью (3:3).
Ковач вообще безпонтовый.
Ковач вообще безпонтовый.
Продать днорей, и дать ему возможность построить новую команду.
Продать днорей, и дать ему возможность построить новую команду.
Ювентус с титулом, Бавария без пяти минут с титулом, барса с титулом, ПсЖ с титулом, а сфИНкТЕР как был мёрдой, так и остаётся. Завидно ему. Аха-ха)
Ювентус с титулом, Бавария без пяти минут с титулом, барса с титулом, ПсЖ с титулом, а сфИНкТЕР как был мёрдой, так и остаётся. Завидно ему. Аха-ха)
А очень хотелось бы видеть Тен Хага в Мюнхене.
А очень хотелось бы видеть Тен Хага в Мюнхене.
позор
позор
И когда он мяч пытался из сетки забрать, толкнул вратаря, который мяч не хотел давать, получил за это желтую и через 2 минуты - вторая желтая)
И когда он мяч пытался из сетки забрать, толкнул вратаря, который мяч не хотел давать, получил за это желтую и через 2 минуты - вторая желтая)