«Зенит» ушел от поражения в игре с «Ахматом»

«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче 27-го тура чемпионата России.
«Зенит» (58 очков) располагается на первом месте, «Ахмат» (36 очков) - десятый.
Грозный, стадион Ахмат-Арена
«Ахмат» - «Зенит» 1:1 (0:0)
Голы: Исмаэл 55 - Дриусси 87
«Ахмат»: Городов, Плиев, Нижич, Семёнов, Мохаммади, Уциев, Исмаэл, Швец, Иванов, Раванелли (Роши 62), Мбенг (Балай 79)
Главный тренер: Рахимов Рашид.
«Зенит»: Лунёв, Жирков, Ракицкий, Иванович, Смольников (Анюков 36), Вильмар Барриос, Оздоев (Заболотный 78), Дриусси, Нобоа (Эрнани 57), Шатов, Азмун
Главный тренер: Семак Сергей.
Предупреждение: Уциев 73
Судья: Матюнин Алексей.
Ранее «Спартак» обыграл «Урал».
Это какая то проклятия или же сами рады потеря очков, чтоб не попасть в зону ЛЕ ..в игре в атаке это было видно, как будто то специально не хотели завершать контра атаки ударом створ..Ахмат своём репертуаре как обычно..
Это какая то проклятия или же сами рады потеря очков, чтоб не попасть в зону ЛЕ ..в игре в атаке это было видно, как будто то специально не хотели завершать контра атаки ударом створ..Ахмат своём репертуаре как обычно..
что сегодня хорошо отскочили за три минуты до конца матча.
С чемпионством поздравил, заслужили пожалуй что в матче
с Кранодаром. Это было ключевое плюс хороший финишный рывок.
.....Но сопернику надо отдать должное, сегодня он был хорош.
что сегодня хорошо отскочили за три минуты до конца матча.
С чемпионством поздравил, заслужили пожалуй что в матче
с Кранодаром. Это было ключевое плюс хороший финишный рывок.
.....Но сопернику надо отдать должное, сегодня он был хорош.
походу и сам непонял что спорол
походу и сам непонял что спорол
Он самый преданный и справедливый болельщик Зенита!
Он самый преданный и справедливый болельщик Зенита!