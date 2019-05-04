ГлавнаяНовости

«Зенит» ушел от поражения в игре с «Ахматом»

вчера, 18:22
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче 27-го тура чемпионата России.

«Зенит» (58 очков) располагается на первом месте, «Ахмат» (36 очков) - десятый.

Грозный, стадион Ахмат-Арена

«Ахмат» - «Зенит» 1:1 (0:0)
Голы: Исмаэл 55 - Дриусси 87

«Ахмат»: Городов, Плиев, Нижич, Семёнов, Мохаммади, Уциев, Исмаэл, Швец, Иванов, Раванелли (Роши 62), Мбенг (Балай 79)
Главный тренер: Рахимов Рашид.

«Зенит»: Лунёв, Жирков, Ракицкий, Иванович, Смольников (Анюков 36), Вильмар Барриос, Оздоев (Заболотный 78), Дриусси, Нобоа (Эрнани 57), Шатов, Азмун
Главный тренер: Семак Сергей.

Предупреждение: Уциев 73

Судья: Матюнин Алексей.

Ранее «Спартак» обыграл «Урал».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ливерпуль» с трудом обыграл «Ньюкасл» и сохранил интригу в АПЛ
Вчера, 23:42 ВидеоКомментарии210
«Сельта» обыграла второй состав «Барселоны»
Вчера, 23:40 ВидеоКомментарии53
«Интер» сыграл вничью с «Удинезе»
Вчера, 23:24 Комментарии17
«Тамбов» Григоряна сыграл вничью с «Факелом», «Зенит-2» уступил СКА
Вчера, 22:13 Комментарии5
«Боруссия» не смогла обыграть «Вердер» и отстала от «Баварии» на 4 очка
Вчера, 21:33 ВидеоКомментарии15
«Локомотив» проиграл «Арсеналу» и потерял шанс догнать «Зенит»
Вчера, 20:56 Комментарии228
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
НОЖ
НОЖ
сегодня в 06:15
Что с такой игрой бакланы будут делать в Европе?
Завтра
Завтра ответил berda2003
   361 / 1014
сегодня в 00:01
вместе или раздельно, а сброд остаётся сбродом: и вчера, и сегодня и Завтра (это твоё погоняло)...
    berda2003
    berda2003 ответил Завтра
       457 / 1014
    сегодня в 00:00
    Надо бы тебе выучить как "не" с наречиями пишется, сначала, а потом уже мнение пихать своё.
      Sergey Z
      Sergey Z
         141 / 1014
      вчера в 23:26
      Победная ничья.
      Doping87
      Doping87 ответил NAZAR 007
         98 / 1014
      вчера в 22:06
      Согласен. Но я говорил о другом. Речь шла что Зенитчики ожидали что Ахмат может забить. И после гола включили последнюю передачу, но смогли сравнять за 11 минут до конце матча. А за 11 минут сам знаешь что можно забить, пропустить и ещё раз забить! Вот что я хотел сказать.
      Маgоmеd Аydаmirоv
      Маgоmеd Аydаmirоv
         597 / 1014
      вчера в 22:00
      Аа похоже зенит уже стал чемпионом , 8 проиграли пряникам из Тулы..
      Маgоmеd Аydаmirоv
      Маgоmеd Аydаmirоv
         597 / 1014
      вчера в 21:40
      А Зенит видимо чемпион в этом году..в игре с ЦСКАй они победят и оформят чемпионство.. уверен ),.
      Маgоmеd Аydаmirоv
      Маgоmеd Аydаmirоv
         597 / 1014
      вчера в 21:37
      Ахмат слабо сыграла в атаке..я так и знал что ничья будет... наши больше одного гола 2019году и не забивают..

      Это какая то проклятия или же сами рады потеря очков, чтоб не попасть в зону ЛЕ ..в игре в атаке это было видно, как будто то специально не хотели завершать контра атаки ударом створ..Ахмат своём репертуаре как обычно..
      NAZAR 007
      NAZAR 007 ответил Doping87
         19 / 1014
      вчера в 21:26
      Сам хоть понял что нацарапал? Ни слова о принижении соперника не было. ЗЕНИТ ЧЕМПИОН и это главное!
      Если идешь в чемпы нельзя на эконом.режиме. Тем более,
      что сегодня хорошо отскочили за три минуты до конца матча.
      С чемпионством поздравил, заслужили пожалуй что в матче
      с Кранодаром. Это было ключевое плюс хороший финишный рывок.
      .....Но сопернику надо отдать должное, сегодня он был хорош.
      halfbeek
      halfbeek
      вчера в 21:24
      Оборону Ахмата ставили в тупик простые забросы за спину защитникам и они так и не смогли к этому приспособиться. Зенит же этим незамысловатым маневром перевернул ход игры в свою пользу. Зенит с чемпионством. Заслужили.
      Leningrad 84
      Leningrad 84 ответил Тага Дага
         36 / 1014
      вчера в 21:11
      Значит ты очень далек от футбола...
      "Близким к футболу" - физкульт-привет от болельщиков Зенита!
      Doping87
      Doping87 ответил NAZAR 007
         98 / 1014
      вчера в 21:08
      Сам хоть понял что нацарапал? Ни слова о принижении соперника не было. ЗЕНИТ ЧЕМПИОН и это главное!
      Тага Дага
      Тага Дага ответил Leningrad 84
         171 / 1014
      вчера в 21:03
      Значит ты очень далек от футбола...
      Drossel
      Drossel ответил Leningrad 84
         298 / 1014
      вчера в 20:41
      Просвети необразованных...
      Ты хоть знаешь почему зениту подарили чемпионство 84?


      походу и сам непонял что спорол
      Drossel
      Drossel
         298 / 1014
      вчера в 20:39
      Видали как от бошки Заболотного мяч отскочил на Дриуси)) удачно на замену вышел ничейку выстрадали)
      ЦСКА Самый титулованный
      ЦСКА Самый титулованный
         200 / 1014
      вчера в 20:36
      Смешно получается. Зенит отскочил от Ахмата на ничейку, а Арсенал принесет им чемпионство обыграв Локомотив!
      Против_всех
      Против_всех
         356 / 1014
      вчера в 20:32
        Absinthe3
        Absinthe3 ответил Оливье Гpуйяp
           104 / 1014
        вчера в 20:29
        Да любые. Ты ж ваще фан Ростова. Что, кроме ЦСКА нет ничего?
        Тебя трясет, когда на Цска плюют?)
        Doping87
        Doping87 ответил Оливье Гpуйяp
           98 / 1014
        вчера в 20:27
        В 2019г Зенит ни разу не проиграл в РПЛ. А дальше будь что будет ЗЕНИТ уже ЧЕМПИОН!
        Leningrad 84
        Leningrad 84 ответил Тага Дага
           36 / 1014
        вчера в 20:26
        Ты хоть знаешь почему зениту подарили чемпионство 84?
        Просвети необразованных...
        Doping87
        Doping87 ответил Лакшери
           98 / 1014
        вчера в 20:24
        Шатов по ТТД сегодня занимает второе место! Но это не важно, Зенит сегодня стал ЧЕМПИОНОМ!!!
        Leningrad 84
        Leningrad 84
           36 / 1014
        вчера в 20:24
        Паровоз уже не отыграется!
        Drossel
        Drossel ответил Футбольный обозреватель
           298 / 1014
        вчера в 20:23
        Жаль Тула выигрывает Локо, а это досрочное чемпионство Зенита, а хочется чтобы это было дома и с ЦСКА!
        будем болеть за локо мож в ничью, а так да с цска было бы покруче но их ведь ещё обыграть нужно они за лч тоже будут биться до конца
        Тага Дага
        Тага Дага ответил НЕ президент рфс
           171 / 1014
        вчера в 20:22
        Ты хоть знаешь почему зениту подарили чемпионство 84?
        Leningrad 84
        Leningrad 84
           36 / 1014
        вчера в 20:21
        Класс! Зенит - чемпион!
        Тага Дага
        Тага Дага ответил Оливье Гpуйяp
           171 / 1014
        вчера в 20:19
        Если нечего спросить. ...лучше промолчать.
        Leningrad 84
        Leningrad 84 ответил Футбольный обозреватель
           36 / 1014
        вчера в 20:16
        Не оскорбляй Джека!
        Он самый преданный и справедливый болельщик Зенита!
        Лакшери
        Лакшери
           139 / 1014
        вчера в 20:15
        Антошка дурачок Зеболотный повеселил сегодня отдуши ))) Шатов дно
        Футбольный обозреватель
        Футбольный обозреватель
           645 / 1014
        вчера в 20:12
        Жаль Тула выигрывает Локо, а это досрочное чемпионство Зенита, а хочется чтобы это было дома и с ЦСКА!
        Требл Наингголона
        Требл Наингголона
           38 / 1014
        вчера в 20:09
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100