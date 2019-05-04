Два удаления и гол в пользу «Борнмута» в матче с «Тоттенхэмом»

«Борнмут» обыграл «Тоттенхэм» в матче 37-го тура АПЛ.
Борнмут, стадион «Дин Корт»
«Борнмут» - «Тоттенхэм» - 1:0 (0:0)
Гол: Аке (90+1)
«Борнмут»: Траверс, Смит, Кук, Симпсон, Клайн, Фрэйзер, Джефферсон Лерма, Аке, Кинг, Айб (Муссе 76), Уилсон.
Главный тренер: Хоу Эдди.
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд (Фойт 46), Давинсон Санчес, Роуз, Сиссоко (Дэвис 82), Дайер (Ваньяма 46), Эриксен, Алли, Сон, Моура.
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
Предупреждения: Дайер 11, Алдервейрелд 23, Сиссоко 40, Алли 90+4, Джефферсон Лерма 90+4, Ваньяма 90+5.
Удаления: Сон 43, Фойт 48.
Судья: Поусон Крейг.
Напомним, что в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» дома уступил «Аяксу».
Пока, хозяева думали, что им делать с мячом, шпоры предоставили и возможность и шанс...
Пока, хозяева думали, что им делать с мячом, шпоры предоставили и возможность и шанс...
Но Борнмут... почти весь матч в большинстве на два игрока и так убого атаковать, позорники. Они прото не умеют кромн как автобусом играть)
И Челси в со соей худшей игрой может занять 3 место))))
Но Борнмут... почти весь матч в большинстве на два игрока и так убого атаковать, позорники. Они прото не умеют кромн как автобусом играть)
И Челси в со соей худшей игрой может занять 3 место))))
Точность его передач просто поражает. Один из лучших в АПЛ по этому параметру.
Точность его передач просто поражает. Один из лучших в АПЛ по этому параметру.
Неважно кто займет два оставшихся места в лч, главное не пускайте туда манков.
Неважно кто займет два оставшихся места в лч, главное не пускайте туда манков.