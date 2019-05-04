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Два удаления и гол в пользу «Борнмута» в матче с «Тоттенхэмом»

сегодня, 16:25
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«Борнмут» обыграл «Тоттенхэм» в матче 37-го тура АПЛ.

Борнмут, стадион «Дин Корт»

«Борнмут» - «Тоттенхэм» - 1:0 (0:0)
Гол: Аке (90+1)

«Борнмут»: Траверс, Смит, Кук, Симпсон, Клайн, Фрэйзер, Джефферсон Лерма, Аке, Кинг, Айб (Муссе 76), Уилсон.
Главный тренер: Хоу Эдди.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд (Фойт 46), Давинсон Санчес, Роуз, Сиссоко (Дэвис 82), Дайер (Ваньяма 46), Эриксен, Алли, Сон, Моура.
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

Предупреждения: Дайер 11, Алдервейрелд 23, Сиссоко 40, Алли 90+4, Джефферсон Лерма 90+4, Ваньяма 90+5.

Удаления: Сон 43, Фойт 48.

Судья: Поусон Крейг.

Напомним, что в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» дома уступил «Аяксу».

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Все комментарии
Землянин
Землянин
   716 / 964
сегодня в 17:25
Что это было !!! ???
spartach091
spartach091
   228 / 964
сегодня в 17:25
Фойт классно подменился
Сливки общества
Сливки общества
   712 / 964
сегодня в 17:24
Фойта удалили через 2 минуты после выхода на поле?! Огонь, хдд.
112910315
112910315 ответил Ангел неБесГрешен
   284 / 964
сегодня в 17:22
Чё то какие то непонятки начались...
Усталость, слишком много матчей за короткий промежуток времени. у Тоттенхэм
beefs
beefs
   232 / 964
сегодня в 17:19
Ну и ну...
Bayern Best
Bayern Best
   190 / 964
сегодня в 17:19
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman
       179 / 964
    сегодня в 17:18
    Шпоры 5 короче
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       19 / 964
    сегодня в 17:17
    Чё то какие то непонятки начались...
    KaZёL
    KaZёL ответил KIENDGIN 1
       159 / 964
    сегодня в 17:16
      Медив
      Медив
         169 / 964
      сегодня в 16:54
      Аке! А говорят, Челси никого не воспитывает:)
      Брулин
      Брулин
         32 / 964
      сегодня в 16:52
      Вангую что Челси каким-то чудным и шаровым способом возьмет бронзу.
      KIENDGIN 1
      KIENDGIN 1 ответил KaZёL
         226 / 964
      сегодня в 16:51
      М-да, курочки поджарились.... Не хотят видать больше в ЛЧ.
      Не гундось ЖМЕНЯКА!
      Sunny.
      Sunny.
         262 / 964
      сегодня в 16:48
      судейка мстил за ВАР аахаха но ничего со следующего года уже он не нужен будет
      матос
      матос
         662 / 964
      сегодня в 16:48
        particular
        particular
           2 / 964
        сегодня в 16:44
        Тоттен наиграл на 13-ое поражение... Совсем. не блестяще...
        Пока, хозяева думали, что им делать с мячом, шпоры предоставили и возможность и шанс...
        NbKA555
        NbKA555
           46 / 964
        сегодня в 16:43
        Натаныч забил все таки.)
        112910315
        112910315 ответил ст_прапорщик
           284 / 964
        сегодня в 16:34
        Слов нет... Одни маты....(((((((((
        целый тайм продержались вдевятером,и на последней минуте пропустить( как тут не заругаешься
        Трусофоб
        Трусофоб
           841 / 964
        сегодня в 16:34
        Рубка продолжается. В ЛЧ не хочет никто.
        10 seconds to stars
        10 seconds to stars
           594 / 964
        сегодня в 16:33
        7 поражений в 11 последних матчах. Петухи делают всё что бы не попасть в лч) но к не счастью, их конкуренты тоже много тупят
        azkan
        azkan
           153 / 964
        сегодня в 16:33
        Аке конечно красава!
        Но Борнмут... почти весь матч в большинстве на два игрока и так убого атаковать, позорники. Они прото не умеют кромн как автобусом играть)
        И Челси в со соей худшей игрой может занять 3 место))))
        allemz III
        allemz III
           123 / 964
        сегодня в 16:33
        Райан Фрейзер - игрок матча!
        Точность его передач просто поражает. Один из лучших в АПЛ по этому параметру.
        holms918
        holms918
           663 / 964
        сегодня в 16:32
        Ужас какой-то.
        KaZёL
        KaZёL
           159 / 964
        сегодня в 16:29
        М-да, курочки поджарились.... Не хотят видать больше в ЛЧ.
        Y.N.W.A.
        Y.N.W.A.
           94 / 964
        сегодня в 16:28
        Ну такими темпами можно и мимо лч пролететь, учитывая, что последний матч с огненными ирисками.
        Неважно кто займет два оставшихся места в лч, главное не пускайте туда манков.
        Паровозов
        Паровозов
           217 / 964
        сегодня в 16:27
        Ттнх делает всё чтобы их опередили канониры.
        ст_прапорщик
        ст_прапорщик
           231 / 964
        сегодня в 16:27
        Слов нет... Одни маты....(((((((((
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