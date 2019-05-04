«Тамбов» Григоряна сыграл вничью с «Факелом», «Зенит-2» уступил СКА

Завершились матчи 35-го тура ФНЛ.
СКА - «Зенит-2» 3:1
Голы: Базелюк 21, Базелюк 42, Суслов 77 - Юсупов 57
«Луч» - «Шинник» 0:2
Голы: Самодин 35, Камилов 66
«Томь» - «Авангард» 1:0
Гол: Калинский 56
«Тюмень» - «Химки» 0:0
«Сибирь» - «Сочи» 0:1
Гол: Песегов (пенальти) 7
«Мордовия» - «Ротор» 1:0
Гол: Дворецков 76
«Чертаново» - «Спартак-2» 1:0
Гол: Горшков 62
«Армавир» - «Нижний Новгород» 2:1
Гол: Тен 67, Романенко 82 - Палиенко 17
«Краснодар-2» - «Балтика» 2:1
Голы: Сергеев 21, Черников 52 - Саплинов 78
«Тамбов» - «Факел» 0:0