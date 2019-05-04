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«Тамбов» Григоряна сыграл вничью с «Факелом», «Зенит-2» уступил СКА

вчера, 22:13

Завершились матчи 35-го тура ФНЛ.

СКА - «Зенит-2» 3:1
Голы: Базелюк 21, Базелюк 42, Суслов 77 - Юсупов 57

«Луч» - «Шинник» 0:2
Голы: Самодин 35, Камилов 66

«Томь» - «Авангард» 1:0
Гол: Калинский 56

«Тюмень» - «Химки» 0:0

«Сибирь» - «Сочи» 0:1
Гол: Песегов (пенальти) 7

«Мордовия» - «Ротор» 1:0
Гол: Дворецков 76

«Чертаново» - «Спартак-2» 1:0
Гол: Горшков 62

«Армавир» - «Нижний Новгород» 2:1
Гол: Тен 67, Романенко 82 - Палиенко 17

«Краснодар-2» - «Балтика» 2:1
Голы: Сергеев 21, Черников 52 - Саплинов 78

«Тамбов» - «Факел» 0:0

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   166 / 1014
сегодня в 07:55
Чертаново просто радует.
mangoх12
mangoх12
   31 / 1014
сегодня в 01:08
с этим клоуном они и не попадут в РПЛ
FRZZ
FRZZ
   1010 / 1014
вчера в 23:36
Тамбов уступил первое место после прихода Григоряна .
Аксинья
Аксинья
   64 / 1014
вчера в 23:02
Младший Зенит, и не стыдно тебе перед своими старшими братьями?
Sergey Z
Sergey Z
   141 / 1014
вчера в 22:28
Тамбов с ничьей!!!
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