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«Эспаньол» разгромил «Атлетико»

вчера, 19:07
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«Эспаньол» одержал победу над мадридским «Атлетико» в матче 36-го тура чемпионата Испании.

«Атлетико» (74 очка) располагается на втором месте, «Эспаньол» (47 очков) - восьмой.

Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат

«Эспаньол» - «Атлетико» 3:0 (1:0)
Голы: Годин 45+1 (автогол), Иглесиас 52, Иглесиас 89 (пенальти)

«Эспаньол»: Лопес, Росалес, Налдо, Эрмосо, Педроса, Гранеро, Марк Рока, Дардер, Мелендо, Иглесиас, Ву (Хави Пуадо 79)
Главный тренер: Руби.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Савич (Корреа 46), Годин, Филипе Луис, Коке, Родриго Эрнандес (Витоло 59), Сауль, Лемар (Франсиско Монтеро 59), Гризманн, Мората
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Сауль 18, Марк Рока 38, Мората 59

Судья: Мунуэра Хосе.

В прошлом туре «Атлетико» одержал победу над «Вальядолидом».

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Все комментарии
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил 95-shishani-95
   58 / 1014
сегодня в 00:03
Это Борха
Он пошутил. Хулио Иглесиас- это известный испанский певец,отец Энрике Иглесиаса)
cevin cigan
cevin cigan ответил Artuom
   252 / 1014
вчера в 22:52
Совершенно без конкурентный чемп в этом сезоне, мадридские команды очень слабы... Ладно Реал полностью провалился... оно и понятно без изменений в составе и с 3 разными тренерами... Но даже Атлетико выступил ещё хуже чем в пролом сезоне(и в лиге, и в европе...)
Точно!!!!!!!!!!!!!!!
mangoх12
mangoх12
   31 / 1014
вчера в 21:40
столько нежданчиков сегодня
Artuom
Artuom
   212 / 1014
вчера в 21:11
Совершенно без конкурентный чемп в этом сезоне, мадридские команды очень слабы...
Ладно Реал полностью провалился... оно и понятно без изменений в составе и с 3 разными тренерами...
Но даже Атлетико выступил ещё хуже чем в пролом сезоне(и в лиге, и в европе...)
Шишанутый
Шишанутый
   10 / 1014
вчера в 20:57
Атлетик гарантировал свое второе место и сливает остаток сезона.
nnb199O
nnb199O
   633 / 1014
вчера в 20:51
Футбол победил анти футбол.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Верг
   56 / 1014
вчера в 20:48
от хулио иглессиаса даже напропускали
Это Борха
Верг
Верг
   584 / 1014
вчера в 20:38
от хулио иглессиаса даже напропускали
КЭТиК
КЭТиК
   231 / 1014
вчера в 20:03
Не похоже на Атлетико.
Nafnafik
Nafnafik
   313 / 1014
вчера в 20:03
Эспаньол достоин уважения.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   210 / 1014
вчера в 19:54
ахах
BarsfanBaku
BarsfanBaku
   450 / 1014
вчера в 19:42
играют на букмекеры ))
Bayern Best
Bayern Best
   166 / 1014
вчера в 19:36
Атлеты было вообще мертвые.
Colchoneros
Colchoneros
   296 / 1014
вчера в 19:31
В футболе иногда такое случается!
Illuha
Illuha
   641 / 1014
вчера в 19:30
Эспаньол мстит Мадриду.
cska plus
cska plus
   26 / 1014
вчера в 19:22
Безобразие.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   202 / 1014
вчера в 19:17
Матрас скис после победы Барсы в чемпе =)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   126 / 1014
вчера в 19:12
Защиту нужно обновить матрасам..
Годин уходит, ну а от Хуанфрана и Луиса нужно самим избавляться.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   792 / 1014
вчера в 19:09
В субботу лидеры дрожат
DXTK
DXTK
   103 / 1014
вчера в 19:08
Пора Симеоне менять.
Groove000
Groove000
   262 / 1014
вчера в 19:08
Эхх, зачем три гола... двух бы хватило) а так экспресс мне загубили
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