«Эспаньол» разгромил «Атлетико»

«Эспаньол» одержал победу над мадридским «Атлетико» в матче 36-го тура чемпионата Испании.
«Атлетико» (74 очка) располагается на втором месте, «Эспаньол» (47 очков) - восьмой.
Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат
«Эспаньол» - «Атлетико» 3:0 (1:0)
Голы: Годин 45+1 (автогол), Иглесиас 52, Иглесиас 89 (пенальти)
«Эспаньол»: Лопес, Росалес, Налдо, Эрмосо, Педроса, Гранеро, Марк Рока, Дардер, Мелендо, Иглесиас, Ву (Хави Пуадо 79)
Главный тренер: Руби.
«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Савич (Корреа 46), Годин, Филипе Луис, Коке, Родриго Эрнандес (Витоло 59), Сауль, Лемар (Франсиско Монтеро 59), Гризманн, Мората
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Сауль 18, Марк Рока 38, Мората 59
Судья: Мунуэра Хосе.
В прошлом туре «Атлетико» одержал победу над «Вальядолидом».
Ладно Реал полностью провалился... оно и понятно без изменений в составе и с 3 разными тренерами...
Но даже Атлетико выступил ещё хуже чем в пролом сезоне(и в лиге, и в европе...)
Ладно Реал полностью провалился... оно и понятно без изменений в составе и с 3 разными тренерами...
Но даже Атлетико выступил ещё хуже чем в пролом сезоне(и в лиге, и в европе...)
Годин уходит, ну а от Хуанфрана и Луиса нужно самим избавляться.
Годин уходит, ну а от Хуанфрана и Луиса нужно самим избавляться.