«Локомотив» проиграл «Арсеналу» и потерял шанс догнать «Зенит»

«Локомотив» проиграл в Туле «Арсеналу» в матче 27-го тура РПЛ.
Этот результат позволяет «Зениту» досрочно праздновать чемпионство. «Железнодорожники» смогут сравняться по очкам с «сине-бело-голубыми» в случае побед в оставшихся играх и поражений «Зенита», однако всё равно уступят по личным встречам.
«Арсенал» остается шестым и продолжает бороться за Лигу Европы.
Тула, стадион «Арсенал»
«Арсенал» - «Локомотив» 2:0 (1:0)
Голы: Бакаев 24, Джорджевич 59
«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Костадинов, Ткачев, Бакаев, Джорджевич (Володько 76), Кангва
Главный тренер: Черевченко Игорь.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Крыховяк, Рыбус, Баринов, Тарасов (Чорлука 32), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан (Кварацхелия 45+1), Эдер (Смолов 76)
Главный тренер: Сёмин Юрий.
Предупреждения: Эдер 6, Костадинов 48, Баринов 68
Судья: Турбин Евгений.
«Зенит» сегодня сыграл вничью с «Ахматом».
Да и то с "непонятного" пенальти .
Да и то с "непонятного" пенальти .
Молодцы!
Молодцы!
Слишком легко возят всех у себя дома - наверняка тройные премиальные башляют.
В этот раз от Газпрома транш должен был прийти :)))
Слишком легко возят всех у себя дома - наверняка тройные премиальные башляют.
В этот раз от Газпрома транш должен был прийти :)))
ПОРА ШПАЛЫЧА НА ПЕНСИЮ... ПОЗОР В ЕВРОКУБКАХ, ПОЗОР В ЧР. СКОРО СО СПАРТАКОМ ПО ПОЗОРАМ НАЧНУТ СОРЕВНОВАТЬСЯ, НЕ ДАЙ БОЖЕ...
ПОРА ШПАЛЫЧА НА ПЕНСИЮ... ПОЗОР В ЕВРОКУБКАХ, ПОЗОР В ЧР. СКОРО СО СПАРТАКОМ ПО ПОЗОРАМ НАЧНУТ СОРЕВНОВАТЬСЯ, НЕ ДАЙ БОЖЕ...
Вперёд Арсенал !!
Вперёд Арсенал !!