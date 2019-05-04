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«Локомотив» проиграл «Арсеналу» и потерял шанс догнать «Зенит»

вчера, 20:56
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«Локомотив» проиграл в Туле «Арсеналу» в матче 27-го тура РПЛ.

Этот результат позволяет «Зениту» досрочно праздновать чемпионство. «Железнодорожники» смогут сравняться по очкам с «сине-бело-голубыми» в случае побед в оставшихся играх и поражений «Зенита», однако всё равно уступят по личным встречам.

«Арсенал» остается шестым и продолжает бороться за Лигу Европы.

Тула, стадион «Арсенал»

«Арсенал» - «Локомотив» 2:0 (1:0)
Голы: Бакаев 24, Джорджевич 59

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Костадинов, Ткачев, Бакаев, Джорджевич (Володько 76), Кангва
Главный тренер: Черевченко Игорь.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Крыховяк, Рыбус, Баринов, Тарасов (Чорлука 32), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан (Кварацхелия 45+1), Эдер (Смолов 76)
Главный тренер: Сёмин Юрий.

Предупреждения: Эдер 6, Костадинов 48, Баринов 68

Судья: Турбин Евгений.

«Зенит» сегодня сыграл вничью с «Ахматом».

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Locomotive Breath
   337 / 1014
сегодня в 07:51
Играть надо было Локомотиву с первых туров, а не икснёй страдать! Тулу с победой, Зенит с чемпионством! Нам - удержать второе место и взять Кубок). ЛОКО ВПЕРЁД!!!
    ОПС
    ОПС
       556 / 1014
    сегодня в 07:28
    Локо уже не тот.
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
       343 / 1014
    сегодня в 03:46
    "Локомотив" облажался...
    CВИН
    CВИН
       420 / 1014
    сегодня в 03:21
    нужен свой Лапочкин
    Гавроша
    Гавроша ответил Паровозов
       15 / 1014
    сегодня в 02:05
    Безволие полнейшее показал Локомотив, не сливать ли тренера собрались игроки, не хочется в это верить ведь ещё шансы на 🏆 трофей в этом сезоне.
    Какая у них там воля, если у всех выгодные контракты?
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
       230 / 1014
    сегодня в 01:44
    Рад ,конечно,за Арсенал,им надо Спартак обгонять.Но не хотелось чтобы Зенит сейчас стал чемпионом,хотелось чтобы это было сделано дома,в матче с ЦСКА.
    Паровозов
    Паровозов
       185 / 1014
    сегодня в 00:43
    Безволие полнейшее показал Локомотив, не сливать ли тренера собрались игроки, не хочется в это верить ведь ещё шансы на 🏆 трофей в этом сезоне.
    амурец
    амурец
       89 / 1014
    вчера в 23:58
    да уж, Арсенал удивляет, но теперь Локо остаётся удержаться за 2 место и взять КР
    beefs
    beefs
       199 / 1014
    вчера в 23:32
    Интрига закручивается...
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov ответил -Хостинский-
       634 / 1014
    вчера в 23:19
    Зенит поздравляю с Чемпионством 🥇 Очень рад, что Локо не защитил титул, так как ему подарки в этом сезоне делали в виде пенальти и судейства, даже Спартачам не делали так. Бог видит, Краснодар обойдёт на финише Локо Арсенал, верю в вас, вы или кубок берите или 5 место, очень симпотично играете, Лига Европы вам уже в тему
    удачи Краснодару , в прошлом году паровозам подарили чемпионство так они подумали что теперь Палыч гений) а гений то был Геркус)
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
       634 / 1014
    вчера в 23:16
    Арсенал молодцы , даже Сухина паровознику
    Parovoznic
    Parovoznic ответил Палыч82
       35 / 1014
    вчера в 23:02
    Юмор юмором, а традиция однако: что с Локо Кубок Черевченко взял после Божовича, что после него же в Туле великолепен,) Тандем мечты,)
    Мож, им двоим надо тренировать?)))
    EAGuar As
    EAGuar As ответил minai
       40 / 1014
    вчера в 22:53
    Мы только Ростову проиграли в Туле .
    Да и то с "непонятного" пенальти .
    EAGuar As
    EAGuar As ответил EAGuar As
       40 / 1014
    вчера в 22:48
    Арсенал с победой .
    Палыч82
    Палыч82 ответил Parovoznic
       281 / 1014
    вчера в 22:33
    Не гони...)
    Юмор юмором, а традиция однако: что с Локо Кубок Черевченко взял после Божовича, что после него же в Туле великолепен,) Тандем мечты,)
    Палыч82
    Палыч82 ответил Gessenschaft
       281 / 1014
    вчера в 22:31
    БУГАГА ПОРА ШПАЛЫЧА НА ПЕНСИЮ... ПОЗОР В ЕВРОКУБКАХ, ПОЗОР В ЧР. СКОРО СО СПАРТАКОМ ПО ПОЗОРАМ НАЧНУТ СОРЕВНОВАТЬСЯ, НЕ ДАЙ БОЖЕ...
    Слишком толсто,) Первый проигрыш Локомотива этой весной, притом что успели поиграть со всей первой четверкой клубов,) В этом сезоне только в еврокубках у Локо провал, в чемпе все еще борьба за медали, да и из клубов первой пятерки "железнодорожники" пока единственные кто бьется еще и на втором фронте за Кубок России,) С Семиным пока каждый сезон с трофеем, вероятность взять в третий сезон еще и Кубок имеется, так чего нам горевать?))
    Заполярный
    Заполярный ответил ЦCКА навсегда
       279 / 1014
    вчера в 22:27
    Никто у нас Марио не заберет, даже не мечтай! А из тарасовских свиней и забирать некого - один шлак!
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
         52 / 1014
      вчера в 22:26
      Играть надо было Локомотиву с первых туров, а не икснёй страдать! Тулу с победой, Зенит с чемпионством! Нам - удержать второе место и взять Кубок). ЛОКО ВПЕРЁД!!!
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov ответил Ваня лучший
         328 / 1014
      вчера в 22:25
      Дай бог чтоб так и было
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov
         328 / 1014
      вчера в 22:24
      Айда тульцы молодцы,с победой вас!!!
      feris1
      feris1
         179 / 1014
      вчера в 22:16
      Арсенал с победой!
      Молодцы!
      Parovoznic
      Parovoznic ответил Палыч82
         35 / 1014
      вчера в 22:07
      У ИГ особенно хорошо получается на багаже Миодрага,))
      Не гони...)
      makkie
      makkie
         12 / 1014
      вчера в 22:06
      Арсенал - гроза всех лидеров.
      Слишком легко возят всех у себя дома - наверняка тройные премиальные башляют.
      В этот раз от Газпрома транш должен был прийти :)))
      minai
      minai ответил НЕ президент рфс
         235 / 1014
      вчера в 22:04
      Да чемпионству мы давно радуемся. Вот оформилось оно только сегодня . А главная радость будет когда ФК "Позор "пролетит мимо ЕК.
      В этом случае, в Питере начнутся народные гулянья.
      korn3512
      korn3512 ответил кони-рулят
         478 / 1014
      вчера в 22:00
        minai
        minai ответил Gessenschaft
           235 / 1014
        вчера в 22:00
        БУГАГА ПОРА ШПАЛЫЧА НА ПЕНСИЮ... ПОЗОР В ЕВРОКУБКАХ, ПОЗОР В ЧР. СКОРО СО СПАРТАКОМ ПО ПОЗОРАМ НАЧНУТ СОРЕВНОВАТЬСЯ, НЕ ДАЙ БОЖЕ...
        Вы считаете, что проиграть нынешнему Арсеналу позорно ?
        Gessenschaft
        Gessenschaft
           261 / 1014
        вчера в 21:58
        БУГАГА

        ПОРА ШПАЛЫЧА НА ПЕНСИЮ... ПОЗОР В ЕВРОКУБКАХ, ПОЗОР В ЧР. СКОРО СО СПАРТАКОМ ПО ПОЗОРАМ НАЧНУТ СОРЕВНОВАТЬСЯ, НЕ ДАЙ БОЖЕ...
        minai
        minai
           235 / 1014
        вчера в 21:57
        Млин, эт не Локо проиграл, а Арсенал выиграл ! Поздравляю, и спасибо всем, кто был за нас !

        Вперёд Арсенал !!
        Ваня лучший
        Ваня лучший
           87 / 1014
        вчера в 21:45
        Если Краснодар выиграет завтра, ситуация обострится и Локо может пролететь мимо 2" места
        rparamonov
        rparamonov
           379 / 1014
        вчера в 21:43
        Пушкари жгут напалмом. Туляков с Победой. Давайте нас догоняйте. Нам уже все равно какое место))
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