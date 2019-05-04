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«Боруссия» не смогла обыграть «Вердер» и отстала от «Баварии» на 4 очка

вчера, 21:33
ВердерЛоготип футбольный клуб Вердер (Бремен)2 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» не удержала победу над «Вердером» в матче 32-го тура Бундеслиги.

В том же туре «Бавария» обыграла «Ганновер», так что теперь надежды «шмелей» на чемпионство очень туманны. «Вердер» остается на 9-й строчке.

Бремен, стадион «Везерстадион»

«Вердер» - «Боруссия» 2:2 (0:2)
Голы: Мохвальд 70, Писарро 75 - Пулишич 6, Алькасер 41

«Вердер»: Павленка, Фридль, Велькович, Лангкамп, Аугустинссон, Эггештайн, Шахин (Писарро 60), Классен, Осако (Мохвальд 60), Крузе, Рашица
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.

«Боруссия»: Бюрки, Аканджи, Вайгль, Диалло (Филипп 90), Геррейру, Витсель, Дилейни (Дахуд 83), Санчо, Гетце (Ларсен 82), Пулишич, Алькасер
Главный тренер: Фавр Люсьен.

Предупреждения: Классен 33, Фридль 39, Вайгль 80

Судья: Фритц Марко.

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Все комментарии
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   454 / 1014
сегодня в 00:28
Боруссия второй сезон подряд начала за здравие, а закончила за упокой.
RMUKMU
RMUKMU
   129 / 1014
вчера в 23:46
В этом матче все чемпионские притязания и вообще весь сезон в миниатюре.
Такая же уверенная первая половина, потом потеря темпа и контроля во второй, глупый слив, вроде возрождение игры в концовке, но последний момент, когда стало ясно, что всё кончено,- у своих ворот.
karnager
karnager
   546 / 1014
вчера в 23:13
Game Over
Гавроша
Гавроша
   15 / 1014
вчера в 23:09
Чего-то им не хватает, а вроде и игроки есть.
Bayern Best
Bayern Best
   166 / 1014
вчера в 22:40
Скужу только одно-----ПИСАРРО!
Спасибо великому Пи!
Теперь нам будет легче в матче с РБЛ.
Bavaria_M
Bavaria_M
   392 / 1014
вчера в 22:25
И БД хочет выйграть БЛ и играть в ЛЧ? Тогда где они выбрали дырявые брюки? И днище акаджи? Неговоря про всю линию защиты, неужели фавр не понял после игры с Баварией что эти 2 не уровень топ клуба? Надо было тогда их в дубль отправить, а летом обязательно продать в мю или барсу их, они любят такой шлак покупать более чем 100 млн. Ну и если Бд не купит летом Бранда и Азара которые по сути стоя копейки, то могут даже и не лезть в лч, иначе опять позор. А так жаль вердер, судья отнял у них важные 3 очка, и что смешно зачем нужен вар? Если он не работает? В ворота Баварии дали пенку, а в ворота гановера за такой же момент нет, как и тут в ворота бд обязан был судья ставить, нафига этот вар тогда? Если даже с ним так сильно ошибаются.
матос
матос
   617 / 1014
вчера в 22:14
Фавр лузер , увы ...
dimagas1
dimagas1 ответил LOpp
   522 / 1014
вчера в 22:00
Писарро полтинник уже есть?))
да уже на пенсии))
LOpp
LOpp
   9 / 1014
вчера в 21:52
Писарро полтинник уже есть?))
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   224 / 1014
вчера в 21:43
Музыкантам канеш респект, болею за Бремен всегда, но жаль БД, что отпустили перекормленный мюнхенский мешок
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   326 / 1014
вчера в 21:38
Я даже и говорить ничего не хочу по этому поводу. Включи любой матч Боруссии с начала февраля - увидишь сегодняшнюю игру с Вердером, разницы никакой.
Бремену - браво за характер, а этим мелким 77кам уже давно пора палкой по хребту настучать, Фавру - в первую очередь. Упёртый как баран просто. Витселя срочно депортировать обратно в Китай, правда, боюсь, он и там нафиг никому не нужен и снова его туда не возьмут.
В общем, если вы не знаете, что значит "бездарный слив" - включите любой матч этих бесхребетных за последние три месяца, пример нагляднейший.
Сливки общества
Сливки общества
   444 / 1014
вчера в 21:37
Писарро по старой памяти помогает Баварии))
95-shishani-95
95-shishani-95
   56 / 1014
вчера в 21:36
Почему они так сильно сдают в решающий момент сезона?
Скамейка запасных что ли короткая?
Шишанутый
Шишанутый
   10 / 1014
вчера в 21:35
Боварку можно поздравить с чемпеонство! Боруссия это курам на смех а не команда! От Тотенхема 4 меча пропустили ,в Рурском дербе тоже, от Баварий вообще 5, все ключевые матчи с треском провалили. Боруська давай до свидания!!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   5 / 1014
вчера в 21:34
ПОЗОР! СОВСЕМ ПЕРЕСТАЛИ ИГРАТЬ:((((((((((((((
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