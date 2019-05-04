«Боруссия» не смогла обыграть «Вердер» и отстала от «Баварии» на 4 очка

Дортмундская «Боруссия» не удержала победу над «Вердером» в матче 32-го тура Бундеслиги.
В том же туре «Бавария» обыграла «Ганновер», так что теперь надежды «шмелей» на чемпионство очень туманны. «Вердер» остается на 9-й строчке.
Бремен, стадион «Везерстадион»
«Вердер» - «Боруссия» 2:2 (0:2)
Голы: Мохвальд 70, Писарро 75 - Пулишич 6, Алькасер 41
«Вердер»: Павленка, Фридль, Велькович, Лангкамп, Аугустинссон, Эггештайн, Шахин (Писарро 60), Классен, Осако (Мохвальд 60), Крузе, Рашица
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.
«Боруссия»: Бюрки, Аканджи, Вайгль, Диалло (Филипп 90), Геррейру, Витсель, Дилейни (Дахуд 83), Санчо, Гетце (Ларсен 82), Пулишич, Алькасер
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Предупреждения: Классен 33, Фридль 39, Вайгль 80
Судья: Фритц Марко.
Такая же уверенная первая половина, потом потеря темпа и контроля во второй, глупый слив, вроде возрождение игры в концовке, но последний момент, когда стало ясно, что всё кончено,- у своих ворот.
Такая же уверенная первая половина, потом потеря темпа и контроля во второй, глупый слив, вроде возрождение игры в концовке, но последний момент, когда стало ясно, что всё кончено,- у своих ворот.
Спасибо великому Пи!
Теперь нам будет легче в матче с РБЛ.
Спасибо великому Пи!
Теперь нам будет легче в матче с РБЛ.
Бремену - браво за характер, а этим мелким 77кам уже давно пора палкой по хребту настучать, Фавру - в первую очередь. Упёртый как баран просто. Витселя срочно депортировать обратно в Китай, правда, боюсь, он и там нафиг никому не нужен и снова его туда не возьмут.
В общем, если вы не знаете, что значит "бездарный слив" - включите любой матч этих бесхребетных за последние три месяца, пример нагляднейший.
Бремену - браво за характер, а этим мелким 77кам уже давно пора палкой по хребту настучать, Фавру - в первую очередь. Упёртый как баран просто. Витселя срочно депортировать обратно в Китай, правда, боюсь, он и там нафиг никому не нужен и снова его туда не возьмут.
В общем, если вы не знаете, что значит "бездарный слив" - включите любой матч этих бесхребетных за последние три месяца, пример нагляднейший.
Скамейка запасных что ли короткая?
Скамейка запасных что ли короткая?