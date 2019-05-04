«Боруссия» не смогла обыграть «Вердер» и отстала от «Баварии» на 4 очка

вчера, 21:33

Дортмундская «Боруссия» не удержала победу над «Вердером» в матче 32-го тура Бундеслиги.

В том же туре «Бавария» обыграла «Ганновер», так что теперь надежды «шмелей» на чемпионство очень туманны. «Вердер» остается на 9-й строчке.

Бремен, стадион «Везерстадион»

«Вердер» - «Боруссия» 2:2 (0:2)

Голы: Мохвальд 70, Писарро 75 - Пулишич 6, Алькасер 41

«Вердер»: Павленка, Фридль, Велькович, Лангкамп, Аугустинссон, Эггештайн, Шахин (Писарро 60), Классен, Осако (Мохвальд 60), Крузе, Рашица

Главный тренер: Кохфельдт Флориан.

«Боруссия»: Бюрки, Аканджи, Вайгль, Диалло (Филипп 90), Геррейру, Витсель, Дилейни (Дахуд 83), Санчо, Гетце (Ларсен 82), Пулишич, Алькасер

Главный тренер: Фавр Люсьен.

Предупреждения: Классен 33, Фридль 39, Вайгль 80

Судья: Фритц Марко.