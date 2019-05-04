Кавани упустил шанс принести ПСЖ победу над «Ниццей»

ПСЖ в очередной раз не смог одержать победу в чемпионате Франции. В матче 35-го тура парижане сыграли вничью с «Ниццей».
Напомним, ПСЖ уже завоевал золотые медали. «Ницца» после этой встречи остается на 7-й строчке.
Париж, стадион «Парк де Пренс»
«Пари Сен-Жермен» - «Ницца» 1:1 (0:0)
Голы: Неймар 60 (пенальти) - Ганаго 46
Нереализованный пенальти: Кавани 90+2
«Пари Сен-Жермен»: Ареоля, Алвес, Маркиньос, Кимпембе, Бернат, Паредес (Курзава 66), Верратти, Дракслер (Диаби 66), Неймар, Анхель Ди Мария, Кавани
Главный тренер: Тухель Томас.
«Ницца»: Бенитес, Бюрнер, Эрей, Данте, Сарр, Лис-Мелу, Тамез, Данило, Атал, Сен-Максимен (Ле Биан 76), Ганаго (Макенго 61)
Главный тренер: Виейра Патрик.
Предупреждения: Верратти 54, Атал 69, Данте 90+2, Эрей 90+7, Кавани 90+7
Судья: Шнайдер Франк.
В прошлом туре ПСЖ проиграл «Монпелье».
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