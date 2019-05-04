Кавани упустил шанс принести ПСЖ победу над «Ниццей»

вчера, 19:55

ПСЖ в очередной раз не смог одержать победу в чемпионате Франции. В матче 35-го тура парижане сыграли вничью с «Ниццей».

Напомним, ПСЖ уже завоевал золотые медали. «Ницца» после этой встречи остается на 7-й строчке.

Париж, стадион «Парк де Пренс»

«Пари Сен-Жермен» - «Ницца» 1:1 (0:0)

Голы: Неймар 60 (пенальти) - Ганаго 46

Нереализованный пенальти: Кавани 90+2

«Пари Сен-Жермен»: Ареоля, Алвес, Маркиньос, Кимпембе, Бернат, Паредес (Курзава 66), Верратти, Дракслер (Диаби 66), Неймар, Анхель Ди Мария, Кавани

Главный тренер: Тухель Томас.

«Ницца»: Бенитес, Бюрнер, Эрей, Данте, Сарр, Лис-Мелу, Тамез, Данило, Атал, Сен-Максимен (Ле Биан 76), Ганаго (Макенго 61)

Главный тренер: Виейра Патрик.

Предупреждения: Верратти 54, Атал 69, Данте 90+2, Эрей 90+7, Кавани 90+7

Судья: Шнайдер Франк.