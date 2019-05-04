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Кавани упустил шанс принести ПСЖ победу над «Ниццей»

вчера, 19:55
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб НиццаНиццаМатч завершен

ПСЖ в очередной раз не смог одержать победу в чемпионате Франции. В матче 35-го тура парижане сыграли вничью с «Ниццей».

Напомним, ПСЖ уже завоевал золотые медали. «Ницца» после этой встречи остается на 7-й строчке.

Париж, стадион «Парк де Пренс»

«Пари Сен-Жермен» - «Ницца» 1:1 (0:0)
Голы: Неймар 60 (пенальти) - Ганаго 46

Нереализованный пенальти: Кавани 90+2

«Пари Сен-Жермен»: Ареоля, Алвес, Маркиньос, Кимпембе, Бернат, Паредес (Курзава 66), Верратти, Дракслер (Диаби 66), Неймар, Анхель Ди Мария, Кавани
Главный тренер: Тухель Томас.

«Ницца»: Бенитес, Бюрнер, Эрей, Данте, Сарр, Лис-Мелу, Тамез, Данило, Атал, Сен-Максимен (Ле Биан 76), Ганаго (Макенго 61)
Главный тренер: Виейра Патрик.

Предупреждения: Верратти 54, Атал 69, Данте 90+2, Эрей 90+7, Кавани 90+7

Судья: Шнайдер Франк.

В прошлом туре ПСЖ проиграл «Монпелье».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   322 / 1014
сегодня в 02:08
Не велика потеря
Bayern Best
Bayern Best
   166 / 1014
сегодня в 00:45
Да,Кавани теперь Неймар не даст тебе больше бить пендали.
kotmyshka
kotmyshka
   114 / 1014
вчера в 23:02
расслабились уже давно...
Neymar 10
Neymar 10
   197 / 1014
вчера в 22:02
я надеюсь в самых ответственных матчах уругвайца будут гнать шипами под зад чтоб подальше от 11 метрового удара держался . Неймар , единственный кто должен исполнять пенальти в любых повторюсь в любых матчах хоть даже против дворовой команды из посёлка Хухрымухрыево . это касается и штрафных ударов .
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   634 / 1014
вчера в 21:33
а я на ставке
Шишанутый
Шишанутый
   10 / 1014
вчера в 21:22
Этот Кавани пенальти бить не может еще и Неймару не дает бить. Бразил хоть свой пенальти забил!
95-shishani-95
95-shishani-95
   56 / 1014
вчера в 20:52
Мешок поплыл
Пусть и другие арабские мешки поплывут
волгодон 2
волгодон 2
   107 / 1014
вчера в 20:49
кавани как и фалькао уже не тот)
Сливки общества
Сливки общества
   444 / 1014
вчера в 20:46
Почему бы не помочь сопернику, когда уже чемпион)
nnb199O
nnb199O
   633 / 1014
вчера в 20:46
бардак а не клуб.
barcamilan
barcamilan
   493 / 1014
вчера в 20:37
им повезло что золото уже у них
dimagas1
dimagas1 ответил DXTK
   522 / 1014
вчера в 20:34
Надо же Неймар с точки не промахнулся...... что то ПСЖ в каком то ауте видать в следующем сезоне будет новый чемпионо или они Тухэля сливают?
А зачем им напрягать булки?Они уже чемпионы.
Gahi
Gahi
   121 / 1014
вчера в 20:29
Как стало известно что деньги урезают, так и ноги задрожали у игроков ПСЖ?
Брулин
Брулин
   29 / 1014
вчера в 20:15
Посыпался ПСЖ, пока не будет в команде дисциплины, пока они и будут всырать все подряд. Надо тренера что бы ху...рил всех этих звёзд типа Неймара и Мбаппе.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   118 / 1014
вчера в 20:15
ПСЖ снова исполняет)))
particular
particular
   3 / 1014
вчера в 20:05
От парижан, нынче, отвернулись многие, - удача, шейхи, победы и кураж..:))
Egorium
Egorium
   268 / 1014
вчера в 20:04
ПСЖ превращается в спартак.
DXTK
DXTK
   103 / 1014
вчера в 20:01
Надо же Неймар с точки не промахнулся...... что то ПСЖ в каком то ауте видать в следующем сезоне будет новый чемпионо или они Тухэля сливают?
cska plus
cska plus
   26 / 1014
вчера в 20:01
Снова поиздевались над мешком.
Agamaga
Agamaga
   223 / 1014
вчера в 20:01
До чего же тухлый ПСЖ.
ДАША Д
ДАША Д
   128 / 1014
вчера в 20:00
ПСЖ уже Ваньку валяет на поле.
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