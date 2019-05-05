«Тамбов» до осени намерен реконструировать свой стадион для игры в РПЛ

сегодня, 11:10

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заверил, что у клуба есть средства на реконструкцию стадиона, который нужно привести к стандартам РПЛ .

«Тамбов» гарантирует себе выход в РПЛ напрямую в случае победы в гостевом матче 36-го тура ФНЛ с «Химками».

Думаю, к сентябрю мы успеем. Все на контроле у нашего губернатора. Начало сентября - максимальный срок. Думаю, возможно и раньше. Наш губернатор уже выделил деньги, проблем никаких нет. Есть технические, строительные моменты. А так, все по плану. До конца чемпионата у нас две домашних игры, плюс матч в Химках. На следующий день после последнего домашнего матча арена закроется на реконструкцию. Возможно, работы будут идти в две смены.

До окончания реконструкции «Тамбов» будет проводить домашние матчи в Саранске.