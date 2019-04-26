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Новый стадион «Торпедо» должен быть готов к 2023 году

26 апреля 2019, 20:52

Председатель совета директоров «Торпедо» Павел Поселенов рассказал о сроках строительства нового стадиона и его стоимости.

Мы видим только картинку, сейчас нужно разработать проект. Мы оцениваем на это год. Есть и еще одно ограничение: у нас есть спортивные школы, которые нужно перенести. Мы хотим сейчас построить многофункциональный ФОК, куда мы перенесем все школы, это как раз примерно год.

Через год начнем строить. Сроки строительства – 2,5 года от момента стройки. Роман Иванович (Авдеев) не позволит нам растягивать сроки. Будем учитывать такие решения, чтобы строить быстро. Пока нет проекта, нет сметы, точно посчитать невозможно. В нашем понимании от 6 до 8 миллиарда рублей будет стоить вся спортивная инфраструктура, которой мы занимаемся.

Ранее президент «Торпедо» Елена Еленцева выразила надежду, что клуб в ближайшем будущем будет играть в РПЛ.

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Все комментарии
wattman
wattman
30 апреля в 00:12
Я болел за Торпедо в своем детстве, вместе с отцом. Жду, когда он возродится, чтобы ходить на стадион со своим сыном.
wattman
wattman ответил Kuprin
30 апреля в 00:07
нафин им стадион уже и завода нет
Красной армии тоже давно нет, но ЦСКА существует как-то
bsww
bsww ответил Samuelsen
   326 / 954
28 апреля в 17:56
Зачем 15-20 тысяч? если на футбол будет ходит от силы 5
это торпедовских пять, а если ожидается плохая погода в РПЛ, то уже ЦСКА, Спартак и Локо могут попросить дать стадиончик на матч
AdamsonM
AdamsonM
   560 / 954
27 апреля в 21:31
Педосам не везёт
spartach091
spartach091
   215 / 954
27 апреля в 07:43
Торпедо ждем в ПЛ
kastites
kastites
   105 / 954
27 апреля в 05:57
Прекрасно
Samuelsen
Samuelsen ответил bsww
26 апреля в 23:46
Я против реконструкции. Вроде как летнее поле будут, лучше пускай с крышей сделают на 15-20000 мест. Тогда другой разговор и даю добро, хотя кто я такой, чтобы добро давать или не давать и без меня решат вопрос
Зачем 15-20 тысяч? если на футбол будет ходит от силы 5
Tostao
Tostao ответил wingback
   334 / 954
26 апреля в 23:45
Что такое торпедо?
Умный промолчит, а ты не догадаешься.
Kuprin
Kuprin
   340 / 954
26 апреля в 22:45
нафин им стадион уже и завода нет
RIR68
RIR68
   112 / 954
26 апреля в 22:38
    EAGuar As
    EAGuar As
       62 / 954
    26 апреля в 22:10
    Удачи
    drug01
    drug01
       118 / 954
    26 апреля в 21:32
    Отличная новость!!!!
    alexamit
    alexamit
       341 / 954
    26 апреля в 21:31
    Торпедо было сильным клубом в 50-70-х годах.Особенно,когда в нём играли Стрельцов с Ивановым.Удачи в возрождении клуба!
    bsww
    bsww
       326 / 954
    26 апреля в 21:29
    Я против реконструкции. Вроде как летнее поле будут, лучше пускай с крышей сделают на 15-20000 мест. Тогда другой разговор и даю добро, хотя кто я такой, чтобы добро давать или не давать и без меня решат вопрос
    kotmyshka
    kotmyshka
       128 / 954
    26 апреля в 21:28
    Славный был клуб когда-то...
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       26 / 954
    26 апреля в 21:16
    Желаю Торпедовцам возрождения.
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 954
    26 апреля в 21:15
    Да, тырить будут быстро! Потом подгонят под это дело и сметы, и проект!
    Zenit_84
    Zenit_84
       87 / 954
    26 апреля в 21:15
    4 года еще
    Jake Sully
    Jake Sully
       44 / 954
    26 апреля в 21:14
    когда спартак расформируют свиньи будут топить за Педо на новом стадионе.
    Sergey Z
    Sergey Z
       135 / 954
    26 апреля в 21:10
    Торпедовцам - возвращения!!!
    parallels
    parallels
       3 / 954
    26 апреля в 21:02
    да был у них стадиончик, маленький такой) да и тот отжали)
    wingback
    wingback
       145 / 954
    26 апреля в 20:56
    Что такое торпедо?
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