Власти планируют сдать в аренду пятую часть помещений «Волгоград-Арены»

Власти Волгоградской области планируют, когда станут собственниками «Волгоград-Арены», сдать в аренду предпринимателям около 17 тыс. кв. метров из 88 тыс. общих внутренних помещений стадиона, построенного к ЧМ -18. Об этом сообщил председатель областного комитета по развитию туризма Аркадий Грушко.

После передачи ФГУП «Спорт Ин» стадиона в собственность администрации Волгоградской области, которая завершится до конца года, планируем, согласно нашему бизнес-плану, около 17 тыс. кв. метров внутренних и подтрибунных помещений сдать в аренду предпринимателям и бизнесменам. Общая площадь всех таких помещений внутри стадиона, включая раздевалки для футболистов, залы для пресс-конференций и так далее, составляет 88 тыс. кв. метров.

Мы должны четко понимать, какая арендная ставка будет интересна для наших, либо не наших предпринимателей, чтобы свою деятельность на стадионе организовывать. После принятия стадиона в собственность это тоже потребует какого-то нормативного оформления, потому что, в любом случае, это будет не частная, а государственная собственность, и должна быть определенная процедура его использования.

Расходные обязательства по содержанию стадиона составляют около 300 млн рублей в год. Поэтому стадион должен работать каждый день круглогодично, а не только в дни матчей «Ротора». «Волгоград-Арена» очень удобно расположена рядом с главной достопримечательностью города - Мамаевым курганом, поэтому стадион еще привлекателен как туристический объект, все это надо использовать. Задача - когда субсидии федерального центра в конце 2023 года прекратятся, выйти не только на самоокупаемость арены, а чтобы такой объект приносил прибыль в областную казну.