ГлавнаяНовости

Власти планируют сдать в аренду пятую часть помещений «Волгоград-Арены»

25 апреля 2019, 15:59

Власти Волгоградской области планируют, когда станут собственниками «Волгоград-Арены», сдать в аренду предпринимателям около 17 тыс. кв. метров из 88 тыс. общих внутренних помещений стадиона, построенного к ЧМ-18. Об этом сообщил председатель областного комитета по развитию туризма Аркадий Грушко.

После передачи ФГУП «Спорт Ин» стадиона в собственность администрации Волгоградской области, которая завершится до конца года, планируем, согласно нашему бизнес-плану, около 17 тыс. кв. метров внутренних и подтрибунных помещений сдать в аренду предпринимателям и бизнесменам. Общая площадь всех таких помещений внутри стадиона, включая раздевалки для футболистов, залы для пресс-конференций и так далее, составляет 88 тыс. кв. метров.

Мы должны четко понимать, какая арендная ставка будет интересна для наших, либо не наших предпринимателей, чтобы свою деятельность на стадионе организовывать. После принятия стадиона в собственность это тоже потребует какого-то нормативного оформления, потому что, в любом случае, это будет не частная, а государственная собственность, и должна быть определенная процедура его использования.

Расходные обязательства по содержанию стадиона составляют около 300 млн рублей в год. Поэтому стадион должен работать каждый день круглогодично, а не только в дни матчей «Ротора». «Волгоград-Арена» очень удобно расположена рядом с главной достопримечательностью города - Мамаевым курганом, поэтому стадион еще привлекателен как туристический объект, все это надо использовать. Задача - когда субсидии федерального центра в конце 2023 года прекратятся, выйти не только на самоокупаемость арены, а чтобы такой объект приносил прибыль в областную казну.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Мордовия-Арена» получила от РФС сертификат соответствия
30 апреля Комментарии2
Новый стадион «Торпедо» должен быть готов к 2023 году
26 апреля Комментарии22
Назван лучший стадион России в 2018 году
24 апреля Комментарии31
«Тамбов» будет играть на «Мордовия-Арене» в случае выхода в РПЛ
24 апреля Комментарии14
Атаманенко: «„Открытие Арена“ может претендовать на финал Лиги Европы»
24 апреля Комментарии64
«Тамбов» будет выступать на стадионе ЧМ-2018 в случае выхода в РПЛ
22 апреля Комментарии20
Обсудить
Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
25 апреля в 17:18
А что так мало? Почему не целиком?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100