Бывший менеджер «Аякса»: «У нас есть повод для мести»

Бывший менеджер «Аякса» Дэвид Эндт поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов-1995/96 против «Ювентуса» в Риме (1:1: 2:4 по пенальти). В текущем сезоне команды встретятся в 1/4 финала турнира.

«Ювентус» – фаворит, но в футболе всё возможно. У нас есть повод для мести. Возможно, что в 1996 году игроки туринцев были под допингом. Впрочем, доказательств у нас нет.