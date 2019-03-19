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Бывший менеджер «Аякса»: «У нас есть повод для мести»

вчера, 21:57

Бывший менеджер «Аякса» Дэвид Эндт поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов-1995/96 против «Ювентуса» в Риме (1:1: 2:4 по пенальти). В текущем сезоне команды встретятся в 1/4 финала турнира.

«Ювентус» – фаворит, но в футболе всё возможно. У нас есть повод для мести. Возможно, что в 1996 году игроки туринцев были под допингом. Впрочем, доказательств у нас нет.

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Все комментарии
Adonius
Adonius
   868 / 1106
сегодня в 08:31
Обезьяний труд.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   254 / 1106
сегодня в 02:46
а у нас Спартак под допингом бегал больше 10и лет - потом получил ответочку: 16 лет без побед. и то пришлось Симоняна вызывать (за что так дедушку?)... стыдно быть должно, а они чему-то радуются... или Соль с Канделаки прибавили уверенности? и еще надо вспомнить задницу Глушакова, который и с Зенитом из оффсайда забивал) ну куда вам в Европу? Зенит, хоть и хреново сыграл, хотя бы очки принес. Мясо - на уровне Соли.
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   729 / 1106
сегодня в 02:38
Смысла гнать нету, как говорится, не пойман - не вор, а поезд уже уехал. Но чтобы лишний раз подорвать пуканы нынешних глориков кабинетуса, вполне занятное заявление
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   254 / 1106
сегодня в 02:36
вспомнил. запил. протрынделся)
EAGuar As
EAGuar As
   65 / 1106
вчера в 23:30
Удачи и победы Аяксу .
Sergey Z
Sergey Z
   287 / 1106
вчера в 23:02
Месть - чувство нехорошее!
FROBI
FROBI
   84 / 1106
вчера в 22:27
Не очень красивое высказывание. Уверен про допинг? Пиши заяву в прокуратуру и УЕФА. Вон РФ огребает от ВАДА за все эпизоды 100 лет назад... (
Всё остальное лирика. Сейчас другие поколения игроков, и играть будут без всяких "местей". Мотивация совсем другая: Юве изголодался после стольких лет и 2 неудачных финалов, а аяксовые дети кайфуют как выпускники перед распродажей в топ-клубы. Распродадутся нынче - и снова увидим дворовую команду на вырост )
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   494 / 1106
вчера в 22:09
В 90-е под допингом норма была. Спартак только в 2004 году спалили, но спустили на тормоза, откупились.
NGY
NGY
   61 / 1106
вчера в 22:02
Да уж
kotmyshka
kotmyshka
   226 / 1106
вчера в 22:02
И мстя будет жестокой
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