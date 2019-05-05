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Лепехин: «Вклад Семака в чемпионство? Не сказать, что огромен»

вчера, 15:02

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал чемпионский титул петербургского клуба.

С чем ассоциируется чемпионство? В первую очередь, с Семаком. Это молодой российский специалист. Я с ним давно знаком, знаю его человеческие качества, уважаю его как квалифицированного футболиста и хочу, чтобы он добился успехов и в тренерской работе. Отмечу, что «Зенит» с его возможностями и при должном отношении тренерского штаба, может побеждать в чемпионатах России, не привлекая титулованных иностранных специалистов. Я говорил об этом раньше, и сейчас Семак подтвердил, что был прав.

Вклад Семака? Не сказать, что огромен, но он большой. Тренер – это часть команды. Один наставник без футболистов не может дать результат, так же как игроки без тренера.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   61 / 1009
вчера в 22:09
Любой тренер ставший чемпионом уже вносит в победу команды большой вклад.
azures
azures
   397 / 1009
вчера в 17:39
Хороший вклад.
cska plus
cska plus
   24 / 1009
вчера в 16:06
Богданыч молодец, по мужски выдержал мощное давление от разных функционеров.
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый
   45 / 1009
вчера в 15:59
Огромнее вклад Семака. А вклад Газпрома в судей!
КАМЮ
КАМЮ
   221 / 1009
вчера в 15:46
Соккер, а зачем в заголовок вытащили слова вырванные из контекста?
Brigar
Brigar
   366 / 1009
вчера в 15:35
Хорошо, что Кононова в свое время не взяли тренером.
Egorium
Egorium
   246 / 1009
вчера в 15:23
Лепехин склонен к пановцам.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   47 / 1009
вчера в 15:08
Но именно под его руководством Зенит выиграл долгожданное чемпионство.
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