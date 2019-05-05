Лепехин: «Вклад Семака в чемпионство? Не сказать, что огромен»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал чемпионский титул петербургского клуба.

С чем ассоциируется чемпионство? В первую очередь, с Семаком. Это молодой российский специалист. Я с ним давно знаком, знаю его человеческие качества, уважаю его как квалифицированного футболиста и хочу, чтобы он добился успехов и в тренерской работе. Отмечу, что «Зенит» с его возможностями и при должном отношении тренерского штаба, может побеждать в чемпионатах России, не привлекая титулованных иностранных специалистов. Я говорил об этом раньше, и сейчас Семак подтвердил, что был прав.

Вклад Семака? Не сказать, что огромен, но он большой. Тренер – это часть команды. Один наставник без футболистов не может дать результат, так же как игроки без тренера.