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Соломатин: «Семак - герой чемпионства „Зенита“»

вчера, 14:19

Бывший защитник «Локомотива», ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин поделился мнением о чемпионстве «Зенита»

Чемпионство «Зенита» заслуженно. Сложно сказать, доказал ли свою состоятельность Семак как тренер. Это его первый сезон у руля петербургской команды. Посмотрим, что будет в следующем сезоне и в Лиге чемпионов.

Была ли ставка на тренеров-иностранцев ошибочна? Трудно сказать. Ведь и с Андре Виллаш-Боашем сине-бело-голубые становились чемпионами. Здесь сказались те приобретения, которые «Зенит» сделал в межсезонье: Азмун, Ракицкий, Барриос. Первые два принесли половину очков. Эти трансферы стали решающими.

Кто герой этого чемпионства? Если выделять кого-то одного — Семак.

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Все комментарии
Illuha
Illuha
   640 / 1009
вчера в 16:34
Это так.
cska plus
cska plus
   24 / 1009
вчера в 16:07
Согласен с Андреем.
Alladins
Alladins
   155 / 1009
вчера в 15:17
Правильно сказал.
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