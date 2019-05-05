Боярский: «„Спартак“ будет там, где им прикажет „Зенит“»

вчера, 14:04

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился эмоциями от чемпионства «сине-бело-голубых», а также заявил, что «Спартак» будет занимать то место, которое им прикажет клуб из Петербурга.

- Настроение праздничное. Может быть, не так помпезно все это произошло, но, тем не менее, мы это заслужили. Хочу поздравить всех игроков «Зенита» и, конечно, главного тренера команды Сергея Семака. Он добился результата, и с этим результатом сложно поспорить. Эта победа лично его, ребят и всех болельщиков. Надеюсь, в следующем году «Зенит» не сдаст своих позиций. Семак – не гастролер, который пришел, увидел и победил. Это человек, который взрастил, воспитал, вывел на новый уровень – и продолжает трудиться.

Порадовала и селекция клуба. Зимой были сделаны замечательные трансферы. Мне даже трудно кого-то выделить, у каждого своя изюминка. Но я считаю, нет в этой команде людей, которые не были бы достойны золотых медалей. Пусть и Саша Кокорин получит свою – мы не жадные. Он тоже прилагал какие-то усилия для этой победы. В его нынешней ситуации чемпионство весьма кстати… Ну а пара наших нападающих Артем Дзюба и Сердар Азмун – просто блеск! После матча с «Краснодаром» я понял, что с ними в чемпионате России бессмысленно бороться.

- «Спартак» тем временем продолжает отчаянную борьбу за еврокубковую зону. Вы рады тому, где сейчас находится принципиальный соперник «Зенита»?

- Я полагаю, что «Спартак» будет на том месте, на котором захочет «Зенит». Вот там, где прикажет «Зенит» быть «красно-белым», там они и будут. И их болельщики – тоже… Хотя, они, конечно, молодцы, поддерживают своих. Но видать, мясо не то съели что ли? Возможно, надо рацион питания им поменять, тогда все получится.