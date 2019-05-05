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Боярский: «„Спартак“ будет там, где им прикажет „Зенит“»

вчера, 14:04

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился эмоциями от чемпионства «сине-бело-голубых», а также заявил, что «Спартак» будет занимать то место, которое им прикажет клуб из Петербурга.

- Настроение праздничное. Может быть, не так помпезно все это произошло, но, тем не менее, мы это заслужили. Хочу поздравить всех игроков «Зенита» и, конечно, главного тренера команды Сергея Семака. Он добился результата, и с этим результатом сложно поспорить. Эта победа лично его, ребят и всех болельщиков. Надеюсь, в следующем году «Зенит» не сдаст своих позиций. Семак – не гастролер, который пришел, увидел и победил. Это человек, который взрастил, воспитал, вывел на новый уровень – и продолжает трудиться.

Порадовала и селекция клуба. Зимой были сделаны замечательные трансферы. Мне даже трудно кого-то выделить, у каждого своя изюминка. Но я считаю, нет в этой команде людей, которые не были бы достойны золотых медалей. Пусть и Саша Кокорин получит свою – мы не жадные. Он тоже прилагал какие-то усилия для этой победы. В его нынешней ситуации чемпионство весьма кстати… Ну а пара наших нападающих Артем Дзюба и Сердар Азмун – просто блеск! После матча с «Краснодаром» я понял, что с ними в чемпионате России бессмысленно бороться.

- «Спартак» тем временем продолжает отчаянную борьбу за еврокубковую зону. Вы рады тому, где сейчас находится принципиальный соперник «Зенита»?

- Я полагаю, что «Спартак» будет на том месте, на котором захочет «Зенит». Вот там, где прикажет «Зенит» быть «красно-белым», там они и будут. И их болельщики – тоже… Хотя, они, конечно, молодцы, поддерживают своих. Но видать, мясо не то съели что ли? Возможно, надо рацион питания им поменять, тогда все получится.

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Все комментарии
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 01:36
Старичек с скрипучим, потертым седлом что то дохрена на себя берет...
КонстантинГродно
КонстантинГродно
вчера в 23:58
С таким бюджетом да ещё если учесть стоимость стадиона Зенит должен выигрывать чемпионат галактики) худшее соотношение: цена - качество)
КонстантинГродно
КонстантинГродно ответил Знатог
вчера в 23:54
Или Динамо Минск))
blitz
blitz
   995 / 1009
вчера в 23:54
Боярский: «„спартак“ будет без трофеев, тысяча чертей»
tolctoy
tolctoy
   655 / 1009
вчера в 23:26
Питерозадая интеллигенция во всей красе.Видать профессору Преображенскому обратная операция не удалась.И вот теперь наследники Шарикова живут,плодятся и делают подобные заявления в питере.
drug01
drug01
   149 / 1009
вчера в 22:39
Совсем по барски.... Слишком рано подняли нос.....
gentlewolf
gentlewolf ответил Владимир Дыкин
   284 / 1009
вчера в 22:18
Я хочу, чтобы Боярский это прочитал. Сделает выводы для себя? Сомневаюсь. Но, как минимум, будет знать. что о нем думают другие...
Да читал он, наверняка, все читали эпиграммы Гафта, они еще при СССР написаны были и тиражировались людьми.
DNK74_02
DNK74_02
   667 / 1009
вчера в 22:11
Ну.. Миша был не трезв, скорее всего. А так всех с чемпионством! ))
Знатог
Знатог
   359 / 1009
вчера в 22:07
А Зенит в евро будет там, где ему прикажет 15-я испанская команда.
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый ответил fanilich
   45 / 1009
вчера в 21:44
Вот за это я и ненавижу лазурятник Сант 2бург и его болельщиков
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   320 / 1009
вчера в 21:43
Д"Артангав разошёлся на радостях ! )))
Ваня лучший
Ваня лучший
   59 / 1009
вчера в 21:41
для Доктора Р7. Поскольку непосредственно на твой пост технически ответить было невозможно, видимо из-за стиля изложения. Даю ответ отдельно. Во-первых для меня футбол - это игра и врагов быть не может в принципе. Если у тебя есть враги, значит ты зря ссылаешься на "нормальных людей". Для меня есть соперники. Наиболее принципиальный и давний конкурент и соперник это Спартак. Но ту грязь, что вылил Боярский я никак поддержать не могу. И второе. Я не смотрю сколько лайков и кто мне поставил. Мне это неинтересно. Я выражаю свои мысли и читаю ответы, в том числе и такие как ты прислал. Так что прими к сведению тезис "враг моего врага - мой друг" к футболу для меня лично не имеет никакого отношения. Если ты придерживаешься этого тезиса в футболе , мне тебя жаль.
oFANATo
oFANATo
   200 / 1009
вчера в 21:41
Мушкетёру то же стыдно за спартак.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Leningrad 84
   320 / 1009
вчера в 21:37
Крутая заява! Но все по делу. Зенит рулит!
Не за тот руль держитесь ,мсье ! Обрулились , отмороженные !
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый ответил За Ливерпуль
   45 / 1009
вчера в 21:25
А сколько зенита не было в высшем дивизионе напомнить?
За Ливерпуль
За Ливерпуль
   585 / 1009
вчера в 21:18
Во как бомбит у свиных рыл )))) М.Боярский сильно сказал,задел за живое свинарник.Теперь будут отходить годами))))Все время спартачок тянули ,во все времена начиная с советских.Сам дорогой Л.Брежнев болел сам Гришин,1 секретарь Московского обкома.Отсюда все и победы.В 90-е та же песня.Один блат в этих победах рабов и понты понты.
За Ливерпуль
За Ливерпуль ответил FCSM всегда первый
   585 / 1009
вчера в 21:13
Питер всегда будет переферией как бы все не пыжились. Дали бомжам разок стать чемпионами так они носы позадирали. В следующем сезоне будете опять за пятое место бороться.
А сколько веков подряд ВЫ были переферией,не помнишь???Или напомнить?
За Ливерпуль
За Ливерпуль ответил Михаил Полунин
   585 / 1009
вчера в 21:10
Что-то, видимо, перепутал герой-любовник: ЗЕНИТ слабое подобие СПАРТАКА и все понты корявые за ГАЗПРОМОВСКИЕ деньги... А уж, приказывать можно только в случае административной вертикали, поддерживаемой силовыми методами... Н-да, на Д'Артаньяна что-то не похоже: где чувство справедливости хотя бы... Видимо, накипело и наболело, дорминатор... Я болею за Спартак.
Смени пластинку про Газпромовские бабки.Тебе напомнить про ваши Лукойловские?
За Ливерпуль
За Ливерпуль
   585 / 1009
вчера в 21:06
Ещё Панова Иуду свиную надо припустить хорошо
Finn88
Finn88
   778 / 1009
вчера в 20:47
Стыдно товарищи, стыдно, за СПАТАК и, что чемпионом стал команд (не ечепятка) которое тратит миллионы, а зарабатывать не умеет. Только Краснодар достоин в наше время уважения и титулов.
a3r3v3
a3r3v3
   614 / 1009
вчера в 20:44
Жидок кашерной водочки наклюкался
viva-viva
viva-viva
вчера в 20:41
сдают старые мушкетеры...
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   188 / 1009
вчера в 20:40
Свиньи вообще опустились на дно, если им уже Миша указывает.
Двоешник
Двоешник
   903 / 1009
вчера в 20:34
Господин Боярский, вы выражаетесь как босяк!
доктоР7
доктоР7 ответил Ваня лучший
вчера в 20:27
Если Боярский так сказал, то можно утверждать, что он обнаглел. Я не болельщик Спартака, но так себя вести зрелому человеку недопустимо. Уважать надо не только свой денежный мешок (который в стране мягко говоря недолюбливают), но и другие команды. Позор Боярскому.
    Indian
    Indian ответил Garrincha58
       784 / 1009
    вчера в 20:23
    Может рюмочку лишнюю махнул, бывает
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР ответил Тага Дага
    вчера в 20:18
    Боярский:Как зенит проиграл Вильяреаллу...15 команда Испании, позор такому чемпиону.
    позор всему рашен футболу, бросай своих поросят и болей за РЕАЛ!!!
    halfbeek
    halfbeek ответил Бестрофейный
       809 / 1009
    вчера в 20:15
    Не люблю Боярского, но тут он совершенно прав.
    Ну и как ты себе всю эту несуразицу представляешь? У нас что Зенит распределяет места? Или Миллер? Тогда это полный беспредел. И ты с этим согласен?
    Тага Дага
    Тага Дага
       161 / 1009
    вчера в 20:12
    Боярский:Как зенит проиграл Вильяреаллу...15 команда Испании, позор такому чемпиону.
    fanilich
    fanilich
       865 / 1009
    вчера в 19:50
    Проявлять не уважение к соперникам и "козырять" этим, низкий уровень болельщика Боярского ,впечатление груз шляпы выдавил мозг.Нужно всего лишь радоваться за Зенит и не смотреть на других с высока
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