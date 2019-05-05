Игнатьев: «Второе место займет „Локомотив“, третье - „Краснодар“»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал чемпионство «Зенита», а также дал прогноз на призеров РПЛ .

Конечно, всем бы хотелось обострения ситуации в борьбе за золотые медали вплоть до последнего тура. Но если говорить о себе, то я не могу сказать, что очень расстроился из-за того, что интрига в борьбе за чемпионство завершилась. Что ж, теперь будет другая интрига - будет интересно узнать, кто займёт второе и третье места - кто будет представлять страну в Лиге чемпионов. И до шестого места будем внимательно смотреть за турнирной таблицей.