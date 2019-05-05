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Игнатьев: «Второе место займет „Локомотив“, третье - „Краснодар“»

вчера, 13:36

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал чемпионство «Зенита», а также дал прогноз на призеров РПЛ.

Конечно, всем бы хотелось обострения ситуации в борьбе за золотые медали вплоть до последнего тура. Но если говорить о себе, то я не могу сказать, что очень расстроился из-за того, что интрига в борьбе за чемпионство завершилась. Что ж, теперь будет другая интрига - будет интересно узнать, кто займёт второе и третье места - кто будет представлять страну в Лиге чемпионов. И до шестого места будем внимательно смотреть за турнирной таблицей.

Второе место займет «Локомотив», а бронза, думаю, достанется «Краснодару». ЦСКА? У «Краснодара» очковое преимущество перед соперником. Это минимальное преимущество, но, думаю, краснодарцы им грамотно воспользуются. 

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Все комментарии
Danrog
Danrog
   632 / 1009
вчера в 19:47
Еще один оракул.
Палыч82
Палыч82
   275 / 1009
вчера в 17:32
Да уж. Провалы в еврокубках бывают у всех отечественных клубов, а пожизненную "черную метку" на еврокубки почему-то большинство болел питерских, армейских и южан дали Локомотиву,) Мол, теперь всегда "железнодорожники" будут так выступать,)
Краснодарцы, знайте, уже скоро вы будете биться за чемпионство, ваш клуб помоями будут поливать, кабинетом нарекут, на каждую судейскую оплошность Магнит будут вспоминать нынешние ваши армейские и питерские "друзья". Юбилярами обзовут в год завоевания титула на какое-нибудь 17-летие внучатой племянницы Галицкого
77rust77
77rust77
вчера в 17:04
Как болельщик Ростова желаю удачи клубу но лучше взять кубок и сэкономить силы а так хотелось бы видеть Краснодар в лиге чемпионов
11-и метровый
11-и метровый
   836 / 1009
вчера в 15:37
Локомотиву лучше быть рядом с хряками, одинаково позорятся.
kasyak7
kasyak7
   500 / 1009
вчера в 14:58
Борька колдун
Sergey Z
Sergey Z
   145 / 1009
вчера в 14:41
Вилами по воде писано!!!
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил сулейман шлагбаум 1
   290 / 1009
вчера в 14:31
Извинения приняты. Просто если сегодня победит "Ростов", то боюсь 29 тур мало что изменит
112910315
112910315
   54 / 1009
вчера в 14:30
Вряд ли Краснодар согласен с мнением Бориса Игнатьева
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   681 / 1009
вчера в 14:29
Краснодару быть вторым
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 1009
вчера в 14:17
Хотелось бы быков на второе, они лучше в ЛЧ выступят. Столичные в прошлом сезоне показали свою силу без карманных судей...
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Vik_ont25
   299 / 1009
вчера в 14:07
Судьба второго места, во многом, решится сегодня в Ростове. Вперёд, "Быки" за серебром!
А с какого, извиняюсь, перепугу , "судьба второго места решится сегодня в Ростове" ? Я бы поставил на 29 тур.
cska plus
cska plus
   24 / 1009
вчера в 14:04
Недолго осталось ждать.
Vik_ont25
Vik_ont25
   290 / 1009
вчера в 13:59
Судьба второго места, во многом, решится сегодня в Ростове. Вперёд, "Быки" за серебром!
Danrog
Danrog
   632 / 1009
вчера в 13:37
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