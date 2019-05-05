Игнатьев: «Второе место займет „Локомотив“, третье - „Краснодар“»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал чемпионство «Зенита», а также дал прогноз на призеров РПЛ.
Конечно, всем бы хотелось обострения ситуации в борьбе за золотые медали вплоть до последнего тура. Но если говорить о себе, то я не могу сказать, что очень расстроился из-за того, что интрига в борьбе за чемпионство завершилась. Что ж, теперь будет другая интрига - будет интересно узнать, кто займёт второе и третье места - кто будет представлять страну в Лиге чемпионов. И до шестого места будем внимательно смотреть за турнирной таблицей.
Второе место займет «Локомотив», а бронза, думаю, достанется «Краснодару». ЦСКА? У «Краснодара» очковое преимущество перед соперником. Это минимальное преимущество, но, думаю, краснодарцы им грамотно воспользуются.
Краснодарцы, знайте, уже скоро вы будете биться за чемпионство, ваш клуб помоями будут поливать, кабинетом нарекут, на каждую судейскую оплошность Магнит будут вспоминать нынешние ваши армейские и питерские "друзья". Юбилярами обзовут в год завоевания титула на какое-нибудь 17-летие внучатой племянницы Галицкого
Краснодарцы, знайте, уже скоро вы будете биться за чемпионство, ваш клуб помоями будут поливать, кабинетом нарекут, на каждую судейскую оплошность Магнит будут вспоминать нынешние ваши армейские и питерские "друзья". Юбилярами обзовут в год завоевания титула на какое-нибудь 17-летие внучатой племянницы Галицкого