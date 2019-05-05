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Манчини поздравил «Зенит» с чемпионством

вчера, 15:28

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.

Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой. Желаю вам всего наилучшего в будущем!

Напомним, что Манчини работал в «Зените» в сезоне-2017/18. 

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   315 / 1009
вчера в 21:18
Плаческу поздравит?
kastites
kastites
   74 / 1009
вчера в 17:35
Благородно
oncha
oncha
   193 / 1009
вчера в 17:34
И Манчини удачи!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   5 / 1009
вчера в 16:46
Всё синьоре Роберто благодаря вашему багажу...))))...и вашим наимудрейшим трансферам..))))

Удачи ,единственному иностранному тренеру ничего не выигравшему с Зенитом...в его работе !!!!!!!!
Морозовский
Морозовский
   4 / 1009
вчера в 16:34
Заслуга Фурсинки и Манчини огромна в этой бЛИСТАТЕЛЬНОЙ, чЕСТНОЙ, яРЧАЙШЕЙ, фЕЕРИЧЕСКОЙ пОБЕДЕ!!!!!!!!!!!!!
cska plus
cska plus
   24 / 1009
вчера в 16:03
Манчини надо лично Гену поздравить, он вложил весомый вклад в это чемпионство.
Zenit_84
Zenit_84
   153 / 1009
вчера в 15:41
Спасибо, Роберто!
drug01
drug01
   149 / 1009
вчера в 15:38
Его рано уволили! Он строил команду....
Danrog
Danrog
   632 / 1009
вчера в 15:32
Манчини и сам бы мог это сделать.
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