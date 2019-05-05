Манчини поздравил «Зенит» с чемпионством

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.
Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой. Желаю вам всего наилучшего в будущем!
Напомним, что Манчини работал в «Зените» в сезоне-2017/18.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.
Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой. Желаю вам всего наилучшего в будущем!
Напомним, что Манчини работал в «Зените» в сезоне-2017/18.
Удачи ,единственному иностранному тренеру ничего не выигравшему с Зенитом...в его работе !!!!!!!!
Удачи ,единственному иностранному тренеру ничего не выигравшему с Зенитом...в его работе !!!!!!!!