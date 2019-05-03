600-й гол Месси и серия «Аякса». Топ-10 событий еврокубковой недели

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В Лиге чемпионов и Лиге Европы близится развязка, матчей все меньше, но значимых событий не убывает. «Соккер.ру» - с дайджестом футбольных происшествий недели.

10. Петиция о дисквалификации Месси

Начнем с такого необычного дельца: болельщики «Ливерпуля» после поражения от «Барселоны» создали петицию, в которой требуют дисквалифицировать Лионеля Месси за удар Фабиньо по голове. Видео эпизода вы можете увидеть чуть ниже. На самом деле, с тем же успехом можно потребовать дисквалифицировать «Барселону», потому что иметь Месси в своем составе противоречит спортивным принципам и вообще «антифейрплейно». Все это из серии «после драки кулаками», и никаких санкций к Лионелю не последует, а на видео каждый увидит то, что хочет: там есть и попытка блокировки со стороны Фабиньо, но и уланский наскок Лео на бразильца действительно не выглядит оправданным геометрией игрового эпизода.

Messi pega un puñetazo al rival merecedor de roja, por su contra el árbitro pita falta y llega el tercero.

VARcelona pic.twitter.com/9LWRPUdD2p — Xisco (@xisco_manjon) 1 мая 2019 г.

9. Травма Яна Вертонгена

Травма Яна Вертонгена разделила встречу «Тоттенхэма» и «Аякса» на две половины отчетливее стандартного перерыва между таймами, поэтому выделяем повреждение и вынужденную замену бельгийского защитника в качестве ключевого события. К счастью, Вертонгену удалось избежать сотрясения мозга, хотя сильное кровотечение и приступы тошноты на бровке выглядели жутковато. Так вот, до травмы и вынужденной замены Яна «Тоттенхэм» играл по схеме 3-5-2 и владел мячом 34% игрового времени, бил по воротам втрое реже гостей – 2:6 по ударам. После выхода на поле Сиссоко «шпоры» стали использовать схемы 4-2-3-1 и 4-4-2, взяли мяч под свой контроль и выиграли этот отрезок у «Аякса» по ударам со счетом 10:4.

8. «Челси» без Азара в старте и победы

Маурицио Сарри оставил Эдена Азара в запасе на матч с «Айнтрахтом», Жиру вышел в окружении Педро и Виллиана в атаке. А открыл счет в этом матче форвард «орлов» Лука Йович, установивший новый рекорд Лиги Европы. Ответный матч в самой концовке первого тайма забил Педро, и две единички так и остались на табло до финального свистка. Азар появился на последние полчаса, помог «синим» усилить давление на ворота Кевина Траппа. Маурицио Сарри объяснил отсутствие Эдена в стартовом составе ротацией и необходимостью передышки для бельгийца, хотя горячие головы уже успели предположить, что все дело в скором переходе в «Реал». От себя добавлю, что Азар не был похож на футболиста, который мыслями уже в другом клубе.

7. Домашняя серия «Барселоны» без поражений в ЛЧ - 32 матча. Рекорд турнира

Обыграв «Ливерпуль» в родных стенах, «Барселона» продлила серию без поражений в домашних матчах Лиги чемпионов до ужасающей отметки – 32 встречи! Это абсолютный рекорд турнира. Совпало так, что «Барса» выиграла у «Ливерпуля» ровно в шестую годовщину своего последнего лигочемпионского поражения на «Камп Ноу»: 1-го мая 2013 года «Бавария» выиграла у каталонцев на их поле со счетом 3:0.

6. Первое в истории поражение «Ливерпуля» на «Камп Ноу»

«Барселона» сумела выиграть у «Ливерпуля» на своем поле только с пятой попытки, до этого «красные» дважды увозили из столицы Каталонии победы и дважды – нулевые ничьи. Это вторая подряд победа «Барселоны» над представителем Англии на «Камп Ноу» со счетом 3:0, ведь в четвертьфинале с тем же счетом был переигран «Манчестер Юнайтед». В противостоянии с манкунианцами у «Барсы» тоже была победа из серии «впервые» - на «Олд Траффорд» и тоже с пятой попытки.

5. Дубль Ляказетта и волевая победа «Арсенала»

Увлекательной получилась первая встреча в полуфинале Лиги Европы «Арсенала» и «Валенсии». «Лос Чес» огорчили своего бывшего тренера Унаи Эмери на 11-й минуте, когда забил Диахаби, но к середине первого тайма «Арсенал» уже вел в счете благодаря двум голам Александра Ляказетта. Такой счет устроил бы «Валенсию» накануне ответного матча на «Месталье», но Пьер-Эмерик Обамеянг сказал свое веское слово в начале добавленного времени второго тайма. 3:1 – это уже серьезно. Петр Чех после игры напомнил, что это была его последняя домашняя еврокубковая встреча в карьере. Чешский вратарь сделал еще один шаг к своей мечте: он не раз повторял, что хочет завершить сезон с трофеем в руках.

4. Победа «Аякса» в Лондоне

После того, как «Аякс» оставил за бортом Лиги чемпионов «Реал» и «Ювентус», с амстердамцами все считаются, но их победа в Лондоне над «Тоттенхэмом» все равно стала какой-то неожиданной. Наверное, просто непривычно видеть «Аякс» на такой стадии ЛЧ , и поэтому каждый следующий успех воспринимает более остро. Давид Нерес играет за команду из Амстердама, лично приложил немало усилий для продвижения «Аякса» по турнирной сетке и тоже не может поверить, что играет в полуфинале Лиги чемпионов. Между прочим, Давид мог забить в ворота «Тоттенхэма», но попал в штангу, а его команда выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Донни ван де Бека на 15-й минуте.

3. Крупная победа «Барселоны» над «Ливерпулем»

«Ливерпуль» не был грушей на «Камп Ноу», но игра так сложилась, что мерсисайдцы не сумели выжать голы из своего территориального преимущества, а «Барселона», сыграв в несвойственной для себя манере, преимущественно на контратаках, добилась крупной победы. В середине первого тайма Луис Суарес чертиком из табакерки выскочил между хвалеными защитниками и воткнул мяч в сетку после крутой передачи Жорди Альбы. Уругваец отринул правила приличия и от души отпраздновал взятие ворот своего бывшего клуба. Ближе к концу матча заговорил король.

Лионель Месси оформил дубль, а его гол со штрафного стал украшением всей еврокубковой недели. «Барса» выиграла 38 из 42 двухматчевых противостояний в еврокубках после победы на своем поле, причем статистику каталонцы себе испортили в последнее время, проиграв два последних противостояния после домашних успехов: четвертьфиналы 2015/16 против «Атлетико» (2:1; 0:2) и 2017/18 против «Ромы» (4:1; 0:3). Сумеет ли «Ливерпуль» продолжить волевые подвиги соперников «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов?

2. Третий подряд гостевой успех «Аякса» в плей-офф Лиги чемпионов

Редкое достижение повторил «Аякс», выиграв у «Тоттенхэма» в Лондоне. «Аякс» стал всего лишь третьим клубом в истории Лиги чемпионов, которому удалось выиграть три гостевых матча плей-офф в рамках одного розыгрыша. Напомню, амстердцамцы одолели «Реал» в Мадриде со счетом 4:1, потом выиграли у «Ювентуса» в Турине 2:1 и, наконец, переиграли «Тоттенхэм» в Лондоне 1:0. Только «Баварии» в сезоне 2012/13 и «Реалу» в прошлом розыгрыше удавалось подобное, обе эти команды завершили свои походы завоеванием Кубка чемпионов. «Аякс» на прошедшей неделе одержал первую победу в полуфинале Лиги чемпионов с 1996 года, когда был разгромлен со счетом 3:0 «Панатинаикос». Автор победного гола в ворота «Тоттенхэма» Донни ван де Бек появился на свет ровно через год после той победы.

1. 600-й гол Лионеля Месси за «Барселону»