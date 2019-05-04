Старейший клуб мира «Ноттс Каунти» вылетел из четвертого дивизиона Англии

вчера, 19:41

Завершился сезон в английской Лиге Два.

Знаменитому в прошлом футболисту, а ныне тренеру «Маклсфилд Таун» Солу Кэмпбелла удалось удержать клуб в четвертом по силе дивизионе Англии.

Кэмпбелл возглавил команду в ноябре, когда она замыкала турнирную таблицу. Под его руководством «Маклсфилд» одержал восемь побед, а в заключительном туре сыграл вничью с «Кэмбридж Юнайтед».

По итогам сезона «Линкольн Сити», «Бери» и «Милтон Кейнс Донс» повысились в классе. Еще несколько клубов сыграют в плей-офф раунде.

Дивизион покинут «Йовил», а также «Ноттс Каунти» - старейший клуб мира с профессиональным статусом.