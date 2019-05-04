Старейший клуб мира «Ноттс Каунти» вылетел из четвертого дивизиона Англии

Завершился сезон в английской Лиге Два.
Знаменитому в прошлом футболисту, а ныне тренеру «Маклсфилд Таун» Солу Кэмпбелла удалось удержать клуб в четвертом по силе дивизионе Англии.
Кэмпбелл возглавил команду в ноябре, когда она замыкала турнирную таблицу. Под его руководством «Маклсфилд» одержал восемь побед, а в заключительном туре сыграл вничью с «Кэмбридж Юнайтед».
По итогам сезона «Линкольн Сити», «Бери» и «Милтон Кейнс Донс» повысились в классе. Еще несколько клубов сыграют в плей-офф раунде.
Дивизион покинут «Йовил», а также «Ноттс Каунти» - старейший клуб мира с профессиональным статусом.
PS видно Ноттс Каунти не достоин, чтобы ему отдельную тему сделали.
PS видно Ноттс Каунти не достоин, чтобы ему отдельную тему сделали.
Абу Эль Фаррадж
Аха-ха)
Абу Эль Фаррадж
Аха-ха)