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Старейший клуб мира «Ноттс Каунти» вылетел из четвертого дивизиона Англии

вчера, 19:41
МаклсфилдЛоготип футбольный клуб Маклсфилд1 : 1Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж ЮнайтедМатч завершен

Завершился сезон в английской Лиге Два.

Знаменитому в прошлом футболисту, а ныне тренеру «Маклсфилд Таун» Солу Кэмпбелла удалось удержать клуб в четвертом по силе дивизионе Англии.

Кэмпбелл возглавил команду в ноябре, когда она замыкала турнирную таблицу. Под его руководством «Маклсфилд» одержал восемь побед, а в заключительном туре сыграл вничью с «Кэмбридж Юнайтед».

По итогам сезона «Линкольн Сити», «Бери» и «Милтон Кейнс Донс» повысились в классе. Еще несколько клубов сыграют в плей-офф раунде.

Дивизион покинут «Йовил», а также «Ноттс Каунти» - старейший клуб мира с профессиональным статусом.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
   103 / 1014
вчера в 21:51
Зачем название поменяли? Сол Кембел сохранил прописку Маклсфилду.

PS видно Ноттс Каунти не достоин, чтобы ему отдельную тему сделали.
kastites
kastites
   55 / 1014
вчера в 21:10
Печально
ДСА
ДСА
   147 / 1014
вчера в 21:02
Старейший клуб совсем постарел.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 1014
вчера в 20:51
Бывает .
Требл Наингголона
Требл Наингголона ответил Scuderia Ferrari
   38 / 1014
вчера в 20:42
Сейчас они по-любому союзники против клопов и прочего позора.
"Не пренебрегай маленькими людьми, они могут помочь тебе возвыситься"

Абу Эль Фаррадж


Аха-ха)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Требл Наингголона
   5 / 1014
вчера в 20:38
Сейчас они по-любому союзники против клопов и прочего позора.
Требл Наингголона
Требл Наингголона ответил Scuderia Ferrari
   38 / 1014
вчера в 20:37
Дыхтык 147% иудой не Кэмпбелла назвал, а Ноттс за дружбу с Юве))))
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Требл Наингголона
       5 / 1014
    вчера в 20:34
    Дыхтык 147% иудой не Кэмпбелла назвал, а Ноттс за дружбу с Юве))))
    Требл Наингголона
    Требл Наингголона ответил juvenale
       38 / 1014
    вчера в 20:31
    жаль побратимов Юве(((еще недавно новый стадион Юве открывали
    Вернутся, никуда не денутся.
    Sergey Z
    Sergey Z
       141 / 1014
    вчера в 20:27
    Всё бывает!
    Foxes
    Foxes
       263 / 1014
    вчера в 20:27
    Беда!
    juvenale
    juvenale
       23 / 1014
    вчера в 20:23
    жаль побратимов Юве(((еще недавно новый стадион Юве открывали
    Albasin
    Albasin
       802 / 1014
    вчера в 20:13
    Очень жаль.
    oncha
    oncha
       276 / 1014
    вчера в 20:05
    Важная новость.
    ДСА
    ДСА
       147 / 1014
    вчера в 20:02
    Можно поздравить.
    DXTK
    DXTK
       103 / 1014
    вчера в 19:50
    Повезло Иуде. ну ничего как говорится бог шельму метит и ждет своего час.
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