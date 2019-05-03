ПСЖ спишут со счетов

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Чаша терпения владельцев ПСЖ переполнилась. От клуба ждут результатов. Но в ближайшие годы их придется добиваться со сниженным бюджетом. «Соккер.ру» - о тяжелой ситуации в Париже.

Катарский фонд Qatar Sports Investments, заходя в 2011 году в бизнес под названием ПСЖ , предполагал, что в красивом городе в красивой стране удастся очень красиво выиграть все, включая Лигу чемпионов, что поднимет статус Катара, статус этих великих бизнесменов. Но год за годом, даже выигрывая все во Франции, ПСЖ оступается в Лиге чемпионов, причем делает это очень громко. Сейчас вокруг парижан негатива больше, чем позитива.

Клуб не любят во Франции, ненавидят во всей Европе. Да, конечно, в катарскую эпоху ПСЖ приобрел немало поклонников, но и число тех, кто резко негативно воспринимает этих богатеев, очень сильно выросло, гораздо сильнее. Поэтому в фонде рассуждают достаточно логично. Зачем тратить колоссальные деньги на проект, который делает твоему имиджу только хуже? Особенно отчетливо такие мысли появились из-за неудач во внутренних французских кубках.

Ладно там Лига чемпионов. Но ранний вылет из Кубка Лиги, поражение в финале Кубка Франции – это ни в какие ворота. И даже выигранные с огромным запасом чемпионат страны не спасает – каждая отдельная неудача ПСЖ смакуется и осмеивается всеми, а победы воспринимаются как должное и вызывают зевоту.

Отдельной строкой идут французские налоги, которые крайне высоки. Еще когда катарский фонд входил в этот бизнес, некоторые аналитики крутили пальцами у виска, считая, что более неудачной страны для таких вложений придумать невозможно. Ведь, по сути, Qatar Sports Investments все равно, где строить такой проект. Могли бы хоть чешскую «Славию» покупать и пытаться выиграть с ней Лигу чемпионов – все равно от ПСЖ как такового после прихода катарских денег ничего не осталось, почти ничего французского.

Недаром появились слухи о том, что катарцы уже прицениваются к «Роме», чтобы попытаться реализовать подобный проект там, а грандиозную программу ПСЖ спустить на тормозах. Впрочем, французские СМИ пишут, что это не сиюминутное решение – оно обсуждается и будет принято, если в ближайшие годы парижане так и не добьются прогресса, а продолжат лишь коллекционировать титулы в Лиге 1, настраивая против себя все больше и больше людей во Франции, где ПСЖ попутно умудрился убить чемпионат.

Причин, по которым ПСЖ можно считать мертвым проектом при наличии огромных финансовых ресурсов, несколько.

Психология

Уже не раз говорилось о том, что в ПСЖ практически нет футболистов, которые «бьются за ромбик», то есть «за башенку». Там каждый сам по себе, каждый занимается зарабатыванием огромных денег, не особо заботясь о клубе как таковом, о его традициях и истории. Нет никакого командного единения, постоянно коллектив раздроблен и делится на какие-то кланы. А в нынешнем сезоне еще появился страх поражений в решающие моменты. Поэтому был проигран финал Кубка Франции, поэтому ПСЖ слетел из Лиги чемпионов, поэтому он в моменте, когда должен был брать чемпионство, откладывал его, проигрывая матч за матчем. Футболисты привыкли к зоне комфорта и не хотят ее покидать.

Руководство

Отдельная критика посвящена президенту Насеру Аль-Хелаифи, у которого еще миллион должностей, а иногда по его поведению кажется, что роль босса ПСЖ – не самая главная для него и не самая любимая. «Успешный менеджер» рулит несколькими проектами и лишь периодически вбрасывает совершенно дежурные слова в интервью по поводу тренеров и команды, что не имеет обычно отношения к делу. Можно вспомнить карт-бланш у Лорана Блана, которого сразу после этого уволили. В потенциально чемпионских матчах в нынешнем сезоне Аль-Хелаифи был далеко от команды, занимался своими делами. А те, с кем у него отношения не заладились, нелицеприятные вещи говорят про главного в ПСЖ .

Атем Бен Арфа (экс-хавбек ПСЖ , ушел со скандалом): «Нужно быть справедливым, не относиться к людям высокомерно. Надо уважать человека. Когда ты уважаешь человека, все в порядке. А без уважения ничего не построишь».

Вероник Рабьо (мать и агент полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо, которого отстранили от работы с командой после отказа продлевать контракт): «Президент принял совершенно несправедливое решение. Он сам отравил ядом команду. Он сам разбил команду, разделил ее, потому что забыл о человеческом отношении».

Аль-Хелаифи встает на сторону своего спортивного директора Антеро Энрике, решения которого не одобряет зачастую Томас Тухель, а также французские болельщики и эксперты, считающие, что Энрике слишком уж много думает о себе, а не о команде, принимая неверные оперативные управленческие решения. Тухель и Энрике работаю отдельно, Аль-Хелаифи процессом не управляет, но периодически врывается и в режиме чайка-менеджмента наводит панику и хорош, путая рабочую обстановку.

Тренер

О Тухеле долгое время говорили как о большом таланте. И в первой части сезона немец справлялся с этим статусом, умело ведя ПСЖ к чемпионству и плей-офф Лиги чемпионов. Он при этом не забывал балансировать между отработанной схемой и экспериментами. В какой-то момент все же и Тухеля накрыли психологические проблемы, но несколько иного плана. Он стал съеживаться вместе с командой, когда наткнулся на первые неприятности. Поэтому в первую очередь принимался за поиск оправданий: в судействе, в кадровых потерях. Он пропитался этой атмосферой ПСЖ , в которой подчеркивается отсутствие командной работы.