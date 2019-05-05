«Лацио» пропустил три мяча от «Аталанты»

«Лацио» уступил «Аталанте» в матче 35-го тура чемпионата Италии.
«Аталанта» (62 очка) располагается на четвертом месте, «Лацио» (55 очков) - восьмой.
Рим, стадион Олимпико
«Лацио» - «Аталанта» 1:3 (1:1)
Голы: Пароло 3 - Сапата 22, Кастань 58, Джимсити 76
«Лацио»: Стракоша, Уоллес, Ачерби, Баштуш (Нету 78), Ромуло, Пароло, Лейва (Бадель 78), Альберто, Марушич, Кайседо (Корреа 55), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.
«Аталанта»: Голлини, Джимсити, Паломино (Манчини 46), Масиелло, Хатебур, де Рон, Фройлер (Пессина 86), Кастань, Гомес, Иличич (Пашалич 65), Сапата
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
Предупреждения: Баштуш 26, Масиелло 36, Кайседо 41, Гомес 54, Лейва 60, Манчини 83, Корреа 88
Судья: Кальварезе Джанпаоло.
Напомним, что вчера «Интер» сыграл вничью с «Удинезе».
Теперь Ювентус должен слить бергамаскам.
Теперь Ювентус должен слить бергамаскам.
Хетафе седня кстати тож свой матч выйграл и держит лига чемпеонское место. Хетафе и Аталанта в ЛЧ!!!
Хетафе седня кстати тож свой матч выйграл и держит лига чемпеонское место. Хетафе и Аталанта в ЛЧ!!!
36 тур:
Аталанта - Дженоа
Интер - Кьево
Рома - Ювентус
37 тур:
Наполи - Интер
Ювентус - Аталанта
Сассуоло - Рома
38 тур:
Рома - Парма
Интер - Эмполи
Аталанта - Сассуоло
Вот и думайте теперь, у кого календарь проще остался. Учитывая наших чудиков. Аталанта с такой игрой 6 очей легко взять может. А может еще и Ювентусу бой дадут.
36 тур:
Аталанта - Дженоа
Интер - Кьево
Рома - Ювентус
37 тур:
Наполи - Интер
Ювентус - Аталанта
Сассуоло - Рома
38 тур:
Рома - Парма
Интер - Эмполи
Аталанта - Сассуоло
Вот и думайте теперь, у кого календарь проще остался. Учитывая наших чудиков. Аталанта с такой игрой 6 очей легко взять может. А может еще и Ювентусу бой дадут.
Ждём-с в ЛЧ !!!!!!
Ждём-с в ЛЧ !!!!!!