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«Лацио» пропустил три мяча от «Аталанты»

вчера, 18:03
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 3Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Лацио» уступил «Аталанте» в матче 35-го тура чемпионата Италии.

«Аталанта» (62 очка) располагается на четвертом месте, «Лацио» (55 очков) - восьмой.

Рим, стадион Олимпико

«Лацио» - «Аталанта» 1:3 (1:1)
Голы: Пароло 3 - Сапата 22, Кастань 58, Джимсити 76

«Лацио»: Стракоша, Уоллес, Ачерби, Баштуш (Нету 78), Ромуло, Пароло, Лейва (Бадель 78), Альберто, Марушич, Кайседо (Корреа 55), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Аталанта»: Голлини, Джимсити, Паломино (Манчини 46), Масиелло, Хатебур, де Рон, Фройлер (Пессина 86), Кастань, Гомес, Иличич (Пашалич 65), Сапата
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

Предупреждения: Баштуш 26, Масиелло 36, Кайседо 41, Гомес 54, Лейва 60, Манчини 83, Корреа 88

Судья: Кальварезе Джанпаоло.

Напомним, что вчера «Интер» сыграл вничью с «Удинезе».

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Все комментарии
Князь Московский
Князь Московский ответил Wolf77785
   30 / 1009
вчера в 21:08
уроды, как не взял тб, сразу 4 гола в матче Аталанты, а до этого одни тухляки
Прогнозы это не твоё. Аха-ха)
Alladins
Alladins
   155 / 1009
вчера в 20:35
Аталанта прет.
Князь Московский
Князь Московский ответил Charlie Scene
   30 / 1009
вчера в 20:17
Аталанта должна быть в ЛЧ, наверное самая симпатичная команда в этом сезоне. 36 тур: Аталанта - Дженоа Интер - Кьево Рома - Ювентус 37 тур: Наполи - Интер Ювентус - Аталанта Сассуоло - Рома 38 тур: Рома - Парма Интер - Эмполи Аталанта - Сассуоло Вот и думайте теперь, у кого календарь проще остался. Учитывая наших чудиков. Аталанта с такой игрой 6 очей легко взять может. А может еще и Ювентусу бой дадут.
Аталанта и Рома должны быть в ЛЧ вместо миланских помоек.
Wolf77785
Wolf77785
   72 / 1009
вчера в 20:15
уроды, как не взял тб, сразу 4 гола в матче Аталанты, а до этого одни тухляки
ЮЗИК
ЮЗИК
   269 / 1009
вчера в 20:13
Довольно неожиданно
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   58 / 1009
вчера в 19:48
Футбольный мир не знает что такое аталанта,а они в лч хотят поиграть молодцы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 1009
вчера в 19:46
Все очень логично...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Князь Московский
   7 / 1009
вчера в 19:28
Да будет на костях змеи сыграна Бергамасская сюита Дебюсси =)
Князь Московский
Князь Московский
   30 / 1009
вчера в 18:59
Браво, Лацио. Сначала показали кто на Олимпико хозяин, а потом слили Аталанте, что бы не пустить китайские помойки в ЛЧ. Как они с лациками поступили, вступив в преступный сговор с судьями, так и они им отплатили.
Теперь Ювентус должен слить бергамаскам.
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 1009
вчера в 18:47
Красавцы Атланты!! Стремятся вперед в ЛЧ!! Удачи в оставшихся играх!

Хетафе седня кстати тож свой матч выйграл и держит лига чемпеонское место. Хетафе и Аталанта в ЛЧ!!!
oncha
oncha
   193 / 1009
вчера в 18:37
Аталанту с победой!
Denkuz
Denkuz
   276 / 1009
вчера в 18:30
Стыдно за Лацио, Аталанту с победой!
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   286 / 1009
вчера в 18:21
С победой бергамасков! Очень хотелось бы видеть эту команду в ЛЧ!
spartach091
spartach091
   265 / 1009
вчера в 18:15
Аталанта молорики. Ждем в ЛЧ
Charlie Scene
Charlie Scene
   431 / 1009
вчера в 18:15
Аталанта должна быть в ЛЧ, наверное самая симпатичная команда в этом сезоне.


36 тур:

Аталанта - Дженоа
Интер - Кьево
Рома - Ювентус

37 тур:

Наполи - Интер
Ювентус - Аталанта
Сассуоло - Рома

38 тур:

Рома - Парма
Интер - Эмполи
Аталанта - Сассуоло

Вот и думайте теперь, у кого календарь проще остался. Учитывая наших чудиков. Аталанта с такой игрой 6 очей легко взять может. А может еще и Ювентусу бой дадут.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   5 / 1009
вчера в 18:09
Поздравление Аталанте ,забившей больше всех в Серии "А"...при участии Эмилиано Ригони конечно !!!!!!!

Ждём-с в ЛЧ !!!!!!
cska plus
cska plus
   24 / 1009
вчера в 18:09
Лацио дно.
juvenale
juvenale
   15 / 1009
вчера в 18:05
теперь надеюсь и Рома выиграет и картон будет на расстоянии контрольного выстрела
milan-f
milan-f
   201 / 1009
вчера в 18:04
Аталанта в этом сезоне просто загляденье! Надеюсь, попадут в ЛЧ
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