«Ливерпуль» с трудом обыграл «Ньюкасл» и сохранил интригу в АПЛ

«Ливерпуль» с большим трудом обыграл «Ньюкасл» в матче 37-го тура АПЛ и продолжает гонку за золотыми медалями первенства.
Мерсисайдцы обошли «Манчестер Сити» на два очка, однако «горожанам» еще предстоит провести игру с «Лестером». «Ньюкасл» остается 14-м.
Ньюкасл-апон-Тайн, стадион «Сент-Джеймс Парк»
«Ньюкасл Юнайтед» - «Ливерпуль» 2:3 (1:2)
Голы: Атсу 20, Рондон 54 - ван Дейк 13, Салах 28, Ориги 86
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Манкильо, Шер (Муто 90+1), Лассельс, Дамметт, Ритчи, Перес, Ки, Хэйден, Атсу, Рондон
Главный тренер: Бенитес Рафаэль.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен (Милнер 83), ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Шакири 66), Салах (Ориги 73), Старридж, Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждения: Шер 45+2, Милнер 90+2
Судья: Марринер Андре.
В другом матче тура «Борнмут» обыграл «Тоттенхэм».
А вам наука будет, не будете гадить на итальянских ветках и интерастам подгавкивать. Не лезьте не в свои разборки.
А вам наука будет, не будете гадить на итальянских ветках и интерастам подгавкивать. Не лезьте не в свои разборки.
Как говорится, - "Дурному не скучно и самому")
Как говорится, - "Дурному не скучно и самому")
Нет, играют как угорелые, как будто последний матч в своей жизни.
Чуть интригу не убили редиски!
Может Беня настроил так?))
Это конечно интересно, но можно травмировать игрока, которому еще играть в ЛЧ...
Сегодня посмотрим на Лестер, как они будут умирать на поле.. Шейхам будет очень не просто.
Нет, играют как угорелые, как будто последний матч в своей жизни.
Чуть интригу не убили редиски!
Может Беня настроил так?))
Это конечно интересно, но можно травмировать игрока, которому еще играть в ЛЧ...
Сегодня посмотрим на Лестер, как они будут умирать на поле.. Шейхам будет очень не просто.
Ливер конечно классная команда, но думаю после таких матчей глорам Ливерпуля лучше молчать в тряпочку, много непонятных решений судьи
Да и как можно было дать штрафной при явном нырке Фабиньо, да и Ориги играл с нарушением
Слишком много косяков в пользу ливера в последние сезоны, после введения Вар уж больно много очков недосчитаются
Ливер конечно классная команда, но думаю после таких матчей глорам Ливерпуля лучше молчать в тряпочку, много непонятных решений судьи
Да и как можно было дать штрафной при явном нырке Фабиньо, да и Ориги играл с нарушением
Слишком много косяков в пользу ливера в последние сезоны, после введения Вар уж больно много очков недосчитаются
Саллаху и Фирмино здоровья.
Вроде Фирмино официально пропускает матч с Барсой.
Саллаху и Фирмино здоровья.
Вроде Фирмино официально пропускает матч с Барсой.