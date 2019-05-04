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«Ливерпуль» с трудом обыграл «Ньюкасл» и сохранил интригу в АПЛ

вчера, 23:42
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«Ливерпуль» с большим трудом обыграл «Ньюкасл» в матче 37-го тура АПЛ и продолжает гонку за золотыми медалями первенства.

Мерсисайдцы обошли «Манчестер Сити» на два очка, однако «горожанам» еще предстоит провести игру с «Лестером». «Ньюкасл» остается 14-м.

Ньюкасл-апон-Тайн, стадион «Сент-Джеймс Парк»

«Ньюкасл Юнайтед» - «Ливерпуль» 2:3 (1:2)
Голы: Атсу 20, Рондон 54 - ван Дейк 13, Салах 28, Ориги 86

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Манкильо, Шер (Муто 90+1), Лассельс, Дамметт, Ритчи, Перес, Ки, Хэйден, Атсу, Рондон
Главный тренер: Бенитес Рафаэль.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен (Милнер 83), ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Шакири 66), Салах (Ориги 73), Старридж, Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Шер 45+2, Милнер 90+2

Судья: Марринер Андре.

В другом матче тура «Борнмут» обыграл «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Браток Салтан
   190 / 1014
сегодня в 12:51
Тянут за уши всем судейским корпусом. Храни Господь Манчестер Сити.
Не Господь, а Аллах, и не Манчестер Сити, а Шейха Мансура без которого все это было бы только мечтой для фанатов Сити, и ждали бы еще 43 года до победы в АПЛ.
Браток Салтан
Браток Салтан
   742 / 1014
сегодня в 11:40
Тянут за уши всем судейским корпусом. Храни Господь Манчестер Сити.
Требл Наингголона
Требл Наингголона ответил Kirill Erokhin
   38 / 1014
сегодня в 11:12
Главное что тебе и 3 твоим друзьям скучно без Ливерпуля, или это тоже твои клоны? Понимаю, троллить Интер уже не актуально, вот и переключился на Ливерпуль,правда троллинг про судей, уже даже некоторым манкам надоел, а эти куда сильнее ваших не любят Ливерпуль.
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       342 / 1014
    сегодня в 10:50
    Без Саллаха трудно будет
    aventure61
    aventure61
       613 / 1014
    сегодня в 10:43
    Здоровья салаху.
    Sergey Z
    Sergey Z
       141 / 1014
    сегодня в 10:31
    Ливерпуль с победой!
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил Требл Наингголона
       190 / 1014
    сегодня в 10:28
    Сквозерам и без меня не скучно.) Как говорится, - "Дурному не скучно и самому")
    Главное что тебе и 3 твоим друзьям скучно без Ливерпуля, или это тоже твои клоны? Понимаю, троллить Интер уже не актуально, вот и переключился на Ливерпуль,правда троллинг про судей, уже даже некоторым манкам надоел, а эти куда сильнее ваших не любят Ливерпуль.
    starche
    starche ответил beefs
       148 / 1014
    сегодня в 10:13
    Интрига, не то что у нас...
    А что во Франции и Италии!?
    starche
    starche
       148 / 1014
    сегодня в 10:12
    Повезло, Ньюкасл заслуживал ничью.
    Требл Наингголона
    Требл Наингголона ответил cska plus
       38 / 1014
    сегодня в 09:28
    И эта команда пытается стать чемпионом.
    Судьи пытаются сделать их чемпионами)
    Требл Наингголона
    Требл Наингголона ответил Kirill Erokhin
       38 / 1014
    сегодня в 09:24
    В принципе я догадался, спасибо.
    Я в принципе и не скрывал. Аха-ха)
    Требл Наингголона
    Требл Наингголона ответил Kirill Erokhin
       38 / 1014
    сегодня в 09:23
    Таких больше чем соккерских фейк фанатов и клонов Князя, так продолжайте веселить нас.
      cska plus
      cska plus
         26 / 1014
      сегодня в 08:33
      И эта команда пытается стать чемпионом.
      azkan
      azkan
         149 / 1014
      сегодня в 08:32
      В АПЛ всем донным середнякам выиграть у топ клуба за честь. Ньюкасл все решил для себя. И выше не прыгнет и вниз не уйдет.
      Нет, играют как угорелые, как будто последний матч в своей жизни.
      Чуть интригу не убили редиски!
      Может Беня настроил так?))
      Это конечно интересно, но можно травмировать игрока, которому еще играть в ЛЧ...

      Сегодня посмотрим на Лестер, как они будут умирать на поле.. Шейхам будет очень не просто.
      GAGIEV 96b
      GAGIEV 96b
         562 / 1014
      сегодня в 08:26
      Какие же гнилые болельщики барсы некоторые, их команду уничтожали ну им повезло выиграли а с их уст ничего хорошего не выходит )
      Foxes
      Foxes
         263 / 1014
      сегодня в 07:56
      Тем интереснее АПЛ!
      beefs
      beefs
         199 / 1014
      сегодня в 07:10
      Интрига, не то что у нас...
      Tommy Lee
      Tommy Lee
         79 / 1014
      сегодня в 07:05
      Отскочили, но всё равно ничего не выиграют в этом сезоне.
      ilyafrom
      ilyafrom
         183 / 1014
      сегодня в 06:54
      Впереди у Ливерпуля позорная неделя. Сначала вылет из ЛЧ 7 мая, 12 мая - проигрыш в АПЛ
      shlomo
      shlomo
         113 / 1014
      сегодня в 06:47
      Красивая в этом году гонка за золотом....
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin ответил Lionel Messi-10
         190 / 1014
      сегодня в 06:21
      Посмотрел обзор. Ливер конечно классная команда, но думаю после таких матчей глорам Ливерпуля лучше молчать в тряпочку, много непонятных решений судьи Да и как можно было дать штрафной при явном нырке Фабиньо, да и Ориги играл с нарушением Слишком много косяков в пользу ливера в последние сезоны, после введения Вар уж больно много очков недосчитаются
      Какое нарушение у Ориги? Сейчас все так играют, особенно а Англии, если посмотрели обзор подробно, то подобных эпизодов было много, и за редким исключением Маринер давал бороться. С фолом действительно, может толчок был не таким явным, как падение Фабиньо, но такой фол Маринер мог и с Вар дать, и специально для экспертов, красную карточку Тренту не дали потому что Ньюкасл все равно забил гол, поэтому и пенальти и красная карточка в таком случаи аннулируется.
      Виктор Лошаков
      Виктор Лошаков
         729 / 1014
      сегодня в 05:59
      С трудом, не с трудом! ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ! Ньюкасл-крепкий орешек, пусть и не в лучшем состоянии, но упорный соперник! Поэтому снова увидели ливерпульские качели! А так -победа, она и есть победа! Нашлись тут диванно-чипсовые аналитики!,
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10
         50 / 1014
      сегодня в 05:26
      Посмотрел обзор.
      Ливер конечно классная команда, но думаю после таких матчей глорам Ливерпуля лучше молчать в тряпочку, много непонятных решений судьи
      Да и как можно было дать штрафной при явном нырке Фабиньо, да и Ориги играл с нарушением
      Слишком много косяков в пользу ливера в последние сезоны, после введения Вар уж больно много очков недосчитаются
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10
         50 / 1014
      сегодня в 04:01
      Игру не смотрел , но многие говорят о привкусе вытянутой за уши победе.
      Саллаху и Фирмино здоровья.
      Вроде Фирмино официально пропускает матч с Барсой.
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin ответил juchok
         190 / 1014
      сегодня в 02:53
      так "требл" и есть виртуал князя
      В принципе я догадался, спасибо.
      juchok
      juchok ответил Kirill Erokhin
         803 / 1014
      сегодня в 02:44
      Таких больше чем соккерских фейк фанатов и клонов Князя, так продолжайте веселить нас.
      так "требл" и есть виртуал князя
      kotmyshka
      kotmyshka
         114 / 1014
      сегодня в 02:15
      тем лучше для болельщиков, что интрига остается
      Bayern Best
      Bayern Best
         166 / 1014
      сегодня в 02:15
      Хорошо что интрига жива в АПЛ.
      История успеха
      История успеха
      сегодня в 01:50
      С перемогой лучший клуб Англии! Первое место будет за нами.
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin ответил Требл Наингголона
         190 / 1014
      сегодня в 01:28
      Некоторые это не все. Некоторые и Чикатило врагом не считали и что? Аха-ха)
      Таких больше чем соккерских фейк фанатов и клонов Князя, так продолжайте веселить нас.
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