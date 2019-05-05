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«Челси» разгромил «Уотфорд»

вчера, 17:51
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб УотфордУотфордМатч завершен

«Челси» одержал крупную победу над «Уотфордом» в матче 37-го тура чемпионата Англии.

«Челси» (71 очко) располагается на третьем месте, «Уотфорд» (50 очков) - десятый.

Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

«Челси» - «Уотфорд» 3:0 (0:0)
Голы: Лофтус-Чик 48, Луис 51, Игуаин 75

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Луис (Кэхилл 89), Алонсо, Канте (Лофтус-Чик 10), Жоржиньо, Ковачич, Педро, Игуаин (Жиру 79), Азар
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Уотфорд»: Фостер, Кико, Мариаппа, Кэткарт, Холебас, Чалоба (Клеверли 67), Дюкуре, Хьюз, Перейра, Деулофеу (Исаак 83), Дини
Главный тренер: Грасия Хави.

Предупреждение: Дюкуре 90

Судья: Тирни Пол.

В параллельном матче «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом».

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Все комментарии
bsww
bsww ответил Дuмедрол
   302 / 1009
вчера в 23:57
Что теперь получается? Если Челси или Арс возьмут ЛЕ, кто взял 4-е место в АПЛ мимо ЛЧ? Шпоры слились походу со всего на финишном отрезке
Максимальная квота - 5 участников в ЛЧ, при условии, что обладатель ЛЕ через АПЛ в ЛЧ не попал. Если попал, то только 4 квоты. Тут был вопрос, когда Тоттенхэм был ещё в "игре". В том плане, что Тоттенхэм занимает 5 место в АПЛ, НО ВЫИГРАВАЕТ ЛЧ. А Арсенал/Челси выигрывают ЛЕ, НО в АПЛ занимают 6 место. В таком случае получается от Англии 4 клуба из АПЛ + 2 клуба-победителя ЛЧ и ЛЕ. УЕФА уже дал ответ, что в таком случае клуб, занявший в АПЛ 4-е место попадает в ЛЕ. Сейчас и Тоттенхэм и Арсенал могут лишить Челси завоёванной путёвки в ЛЧ, для этого Тоттенхэму надо брать ЛЧ, а Арсеналу - ЛЕ. Даже, если и Челси и Тоттенхэм свой последний матч в АПЛ выиграют, то Челси с третьего места в АПЛ отправится в ЛЕ, когда такое БЫЛО (в Англии давно три клуба в группе ЛЧ, а четвёртый в квалификации, но теперь и её нет и все 4 клуба в группе ЛЧ), поскольку Тоттенхэм - 4-й, НО ПОБЕДИТЕЛЬ ЛЧ, а Арсенал - 5-й, НО ПОБЕДИТЕЛЬ ЛЕ
dimagas1
dimagas1 ответил azkan
   347 / 1009
вчера в 22:44
Как это? Не верится конечно. И за сколько должны выкупать? А бан на покупку, что не действует?
Ну так контракт по идее 18 года.За сколько не помню думаю лямов за 30-40.
Брулин
Брулин
   25 / 1009
вчера в 22:11
задумываясь про ЛЧ, в целом, на два фронта не было должной подготовки/отдыха/настроя на АПЛ, те же 77 ничейки с Эве/МЮ - или ничья с Сити и поражение от них. Я к тому, что были бы свежее, свои "+2 балла" взяли бы.
drug01
drug01
   149 / 1009
вчера в 21:38
С победой,!
iBragim2102
iBragim2102
вчера в 21:27
Челси ооочень не хотел в лч, но его подставили конкуренты.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   725 / 1009
вчера в 21:19
Молодцы, все зависит от них, в последним туре победа и в тройке лучших, хотя в это не верилось
azkan
azkan ответил dimagas1
   73 / 1009
вчера в 21:12
Это ты зря.По контракту арнеды Жирубаина,если Челси будет в 3-ке или победит в ЛЕ ,то обязаны его выкупить летом автоматом.
Как это? Не верится конечно. И за сколько должны выкупать? А бан на покупку, что не действует?
ceret
ceret
   412 / 1009
вчера в 20:50
Спасибо Арсеналу и МЮ. Впереди ЛЧ
azures
azures
   397 / 1009
вчера в 20:49
Челси с победой!
cannongun
cannongun
   92 / 1009
вчера в 20:48
Арсенал слился, пенсам поздравки, Саррибол остаётся хехехе)))
112910415
112910415
   121 / 1009
вчера в 20:16
молодцы !
feris1
feris1
   159 / 1009
вчера в 19:49
Челси с победой!
95-shishani-95
95-shishani-95
   56 / 1009
вчера в 19:46
С победой Челси!!!
Азар 2 голевые 💪🏼💪🏼💪🏼
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Scuderia Ferrari
   58 / 1009
вчера в 19:43
Это Апл а не кабинетная лига Сериал.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   7 / 1009
вчера в 19:36
Ору с АПЛ. Вот и предпоследний тур, а борьба в самом разгаре)))) Незаметно время летит
Медив
Медив ответил anyway
   152 / 1009
вчера в 19:20
а сарри не так плох на самом деле, сходу дошел до финала кубка лиги, топ-4 и идет в финал ЛЕ
Не, лучше не надо. Разве что потерпеть его, пока Лэмпард не наберется опыта... Но при Сарри Челси ничего не достигнет. Дед сильно упертый. Не видит своих косяков.
Медив
Медив ответил dimagas1
   152 / 1009
вчера в 19:15
Нет 5 тогдаиграли: Челси,МС,Ливерпуль ТТХ и МЮ как победитель ЛЕ.
Да и испанцы вроде один раз выставляли пять клубов. Когда Севилья выиграла ЛЕ
dimagas1
dimagas1 ответил Дuмедрол
   347 / 1009
вчера в 19:05
Ну играл, только клуб с 4 места не попадал в ЛЧ, разве нет?
Нет 5 тогдаиграли: Челси,МС,Ливерпуль ТТХ и МЮ как победитель ЛЕ.
Санчо Панса
Санчо Панса
   214 / 1009
вчера в 18:37
Шершни Уотфорда сумели продержаться только один тайм! Ну а дальше была порка. Синие стремятся занять призовое место и у них пока это получается) С разгромной и заслуженной победой, пенсионеры!
Egorium
Egorium
   246 / 1009
вчера в 18:37
Разыгрались таки.
1 команда
1 команда
   147 / 1009
вчера в 18:28
Челси с победой!
anyway
anyway
   135 / 1009
вчера в 18:23
а сарри не так плох на самом деле, сходу дошел до финала кубка лиги, топ-4 и идет в финал ЛЕ
Nickolai S
Nickolai S
   386 / 1009
вчера в 18:23
Толстый умеет в голы, если ему снаряды вовремя подносить.
С победой Чукотку.
Дuмедрол
Дuмедрол ответил dimagas1
   592 / 1009
вчера в 18:21
Ну играл, только клуб с 4 места не попадал в ЛЧ, разве нет?
milan-f
milan-f
   201 / 1009
вчера в 18:20
О, жирный забил
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил dimagas1
   254 / 1009
вчера в 18:20
Ну он его хотел,но не подумал что ему уже 30 лет и в Милане он пинал балду пол года.А летом бан и не понятно кто в атаке будет Мората и Батшуаи что-ли,вроде и у Жиру контракт закончится.
Все что он делает - подтягивает своих бездарных детей.

Жиру продлят, это уже почти 100%. С трансферным баном нам конечно придется еще сезон терпеть всех этих бездарностей в атаке, бездарную игру в целом с этим тренером, и без Азара.
dimagas1
dimagas1 ответил Дuмедрол
   347 / 1009
вчера в 18:20
Так матрасники и без той победы в ЛЧ бы учавствовали, а я пишу о том, что например Арс возьмет ЛЕ, но займет 5 место в АПЛ, тогда 4 ЛЧ место потеряет смысл Немного не так выразился наверное.
Нет.Это место победителя ЛЕ типа как резервное.МЮ же когда 6-м был 2 года назад играл в ЛЧ,через победу над Аяксом.
dok66
dok66
   541 / 1009
вчера в 18:18
Хочет Челси поиграть в Европе .
Charlie Scene
Charlie Scene
   431 / 1009
вчера в 18:18
ну вот Челси и подвинул команду Леви. с победой.
dimagas1
dimagas1 ответил ROMA DROGBA
   347 / 1009
вчера в 18:18
Для него "норм" нападающий - жирный мешок из Италии. Нет, с такими трансферами тренера нужно менять срочно
Ну он его хотел,но не подумал что ему уже 30 лет и в Милане он пинал балду пол года.А летом бан и не понятно кто в атаке будет Мората и Батшуаи что-ли,вроде и у Жиру контракт закончится.
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