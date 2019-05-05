«Челси» разгромил «Уотфорд»

«Челси» одержал крупную победу над «Уотфордом» в матче 37-го тура чемпионата Англии.
«Челси» (71 очко) располагается на третьем месте, «Уотфорд» (50 очков) - десятый.
Лондон, стадион Стэмфорд Бридж
«Челси» - «Уотфорд» 3:0 (0:0)
Голы: Лофтус-Чик 48, Луис 51, Игуаин 75
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Луис (Кэхилл 89), Алонсо, Канте (Лофтус-Чик 10), Жоржиньо, Ковачич, Педро, Игуаин (Жиру 79), Азар
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Уотфорд»: Фостер, Кико, Мариаппа, Кэткарт, Холебас, Чалоба (Клеверли 67), Дюкуре, Хьюз, Перейра, Деулофеу (Исаак 83), Дини
Главный тренер: Грасия Хави.
Предупреждение: Дюкуре 90
Судья: Тирни Пол.
В параллельном матче «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом».
Азар 2 голевые 💪🏼💪🏼💪🏼
Азар 2 голевые 💪🏼💪🏼💪🏼
С победой Чукотку.
С победой Чукотку.
Жиру продлят, это уже почти 100%. С трансферным баном нам конечно придется еще сезон терпеть всех этих бездарностей в атаке, бездарную игру в целом с этим тренером, и без Азара.
Жиру продлят, это уже почти 100%. С трансферным баном нам конечно придется еще сезон терпеть всех этих бездарностей в атаке, бездарную игру в целом с этим тренером, и без Азара.