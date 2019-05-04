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«Интер» сыграл вничью с «Удинезе»

вчера, 23:24
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«Интер» поделил очки с «Удинезе» в матче 35-го тура чемпионата Италии.

«Интер» (63 очка) располагается на третьем месте, «Удинезе» (34 очка) - 17-й.

Удине, стадион Дачия Арена

«Удинезе» - «Интернационале» 0:0

«Удинезе»: Муссо, Нейтинк, Зегелар, де Майо, Ларсен, Мандрагора, Д'Алессандро (Вильмот 81), де Пауль, Сандро (Халльфредссон 73), Лазанья, Пуссетто (Окака-Чука 61)
Главный тренер: Игор Тудор.

«Интернационале»: Ханданович, Асамоа, де Врей, Шкриньяр, Д'Амброзио, Брозович, Наингголан, Перишич, Валеро (Икарди 63), Политано (Кандрева 77), Мартинес (Кейта 79)
Главный тренер: Спаллетти Лучано.

Предупреждения: Сандро 13, Д'Амброзио 15, Валеро 40, Брозович 66

Судья: Рокки Джанлука.

Напомним, что вчера «Ювентус» сыграл вничью с «Торино».

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Все комментарии
Браток Салтан
Браток Салтан
   742 / 1014
сегодня в 11:35
А через тур в Неаполе сыграет в ящик.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   315 / 1014
сегодня в 10:53
аутсайдер из милана еле устоял. вырвал ничеечку.
Bruno Senna
Bruno Senna ответил Камелошка
   517 / 1014
сегодня в 01:08
Жаль, Катерине и Памеле глотку заткнули, они так вас прославляли))))))))))
Камелошка
Камелошка
   238 / 1014
сегодня в 00:12
Нихау, нирадзурцы. Дважды подряд сыграть в ничью с зебрами это ли не величие?
Я верил, что Сасуолы, Айнтрахты и Хапоэли сделают нас сильнее. В следующем году у Барселоны будет в соперниках великий Интер, а не безвольные сопляки, не видившые чемпионства три дисятка лет.
Слава великому Интеру, слава нашим китайским вождям, слава нашему верному Рокки.
Пойду на наш трон и скину величиственную, шоколадную личинку из которой наш Великий Лучиана слепит ещё один великий Интер.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Кошмары Модрича
   5 / 1014
сегодня в 00:12
РаПИД вам и АйнТРАХТ. =)))))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Требл Наингголона
   5 / 1014
сегодня в 00:10
Я так верю в лысого физрука и блоху.

Никогда бы не поверил, что ТАКОЕ напишу.

Два года им вытаскивали самых слабых, семинулевых соперников. Настало время за всё ответить. 4-0 победа Барсы на малоизвестном стадионе в пригороде Ливерпуля. Семинулевых отсеминулить.
Чемпионский Клык 7
Чемпионский Клык 7
   355 / 1014
сегодня в 00:06
Рокки типичный интераст, которого давно пора отстранить за картонный вар и мужеложество. Клыкун отнял законную победу у зебретти.
Требл Наингголона
Требл Наингголона ответил Scuderia Ferrari
   38 / 1014
сегодня в 00:05
На самом деле гораздо стыднее договорняк лфк с ньюкаслом. Подлость не знает границ. унитазу удалось отскочить в стамбульском финале благодаря пенальти. До и после как тренер унитаз был и является ничем. В 2010-м, кстати, унитаз возглавлял команду, которая ему по сеньке.
Грязный дог и грязное судейство.
1) Ливер рукой выносит мяч из ворот, судейка молчит
2) Третий гол сквозера забили после липового штрафного
3) Ориги нарушил правила и забил гол
Кошмары Модрича
Кошмары Модрича
   447 / 1014
сегодня в 00:02
с ничьей, великий интер! почти вышли в ЛЧ к айнтрахтам и хапоелям, не хотим больше к спартакам и рапидам. гоббам огнетушители за мой счет !!
RMUKMU
RMUKMU
   129 / 1014
вчера в 23:59
Ха, а вот и пятое место замаячило. Хотя там такие конкуренты, что не приблизятся сколько шансов им не давай.
Тем временем Спаллетти решили оставить. "Весёлые" времена в Интере продолжаются.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   5 / 1014
вчера в 23:58
На самом деле гораздо стыднее договорняк лфк с ньюкаслом. Подлость не знает границ.

унитазу удалось отскочить в стамбульском финале благодаря пенальти. До и после как тренер унитаз был и является ничем. В 2010-м, кстати, унитаз возглавлял команду, которая ему по сеньке.
Требл Наингголона
Требл Наингголона ответил juvenale
   38 / 1014
вчера в 23:56
ну и не назначенный 100 процентный пеналь в ворота картона...ноу коммент
А три не назначенных угловых. А липовый фол в атаке Удинезе при выходе 3 в 2. А удаление Дамброзии, он на 4 ЖК набегал((

Просто кабинетное ничтожество этот интор(
Требл Наингголона
Требл Наингголона ответил juvenale
   38 / 1014
вчера в 23:55
надеюсь Рома и Аталанта выкинут картонную п-ку из зоны лч а Юве поможет , слив обоим клубам
Ты читаешь мои мысли. Надеюсь лацики Аталанте тоже сольют)
Требл Наингголона
Требл Наингголона
   38 / 1014
вчера в 23:54
Интераст Рокки принёс своим любимчикам очко, хоть и изрядно потряпанное. Аха-ха)
juvenale
juvenale
   23 / 1014
вчера в 23:44
ну и не назначенный 100 процентный пеналь в ворота картона...ноу коммент
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   5 / 1014
вчера в 23:43
Их надо поменять местами. интер начал декаду с купленной ЛЧ, и все дальнейшие сезоны его уровень проявляли Рубин, Спарта, Хапоэль, Айнтрахт. Позор!
juvenale
juvenale
   23 / 1014
вчера в 23:33
надеюсь Рома и Аталанта выкинут картонную п-ку из зоны лч а Юве поможет , слив обоим клубам
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