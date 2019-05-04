«Интер» сыграл вничью с «Удинезе»

«Интер» поделил очки с «Удинезе» в матче 35-го тура чемпионата Италии.
«Интер» (63 очка) располагается на третьем месте, «Удинезе» (34 очка) - 17-й.
Удине, стадион Дачия Арена
«Удинезе» - «Интернационале» 0:0
«Удинезе»: Муссо, Нейтинк, Зегелар, де Майо, Ларсен, Мандрагора, Д'Алессандро (Вильмот 81), де Пауль, Сандро (Халльфредссон 73), Лазанья, Пуссетто (Окака-Чука 61)
Главный тренер: Игор Тудор.
«Интернационале»: Ханданович, Асамоа, де Врей, Шкриньяр, Д'Амброзио, Брозович, Наингголан, Перишич, Валеро (Икарди 63), Политано (Кандрева 77), Мартинес (Кейта 79)
Главный тренер: Спаллетти Лучано.
Предупреждения: Сандро 13, Д'Амброзио 15, Валеро 40, Брозович 66
Судья: Рокки Джанлука.
Напомним, что вчера «Ювентус» сыграл вничью с «Торино».
Я верил, что Сасуолы, Айнтрахты и Хапоэли сделают нас сильнее. В следующем году у Барселоны будет в соперниках великий Интер, а не безвольные сопляки, не видившые чемпионства три дисятка лет.
Слава великому Интеру, слава нашим китайским вождям, слава нашему верному Рокки.
Пойду на наш трон и скину величиственную, шоколадную личинку из которой наш Великий Лучиана слепит ещё один великий Интер.
Я верил, что Сасуолы, Айнтрахты и Хапоэли сделают нас сильнее. В следующем году у Барселоны будет в соперниках великий Интер, а не безвольные сопляки, не видившые чемпионства три дисятка лет.
Слава великому Интеру, слава нашим китайским вождям, слава нашему верному Рокки.
Пойду на наш трон и скину величиственную, шоколадную личинку из которой наш Великий Лучиана слепит ещё один великий Интер.
Никогда бы не поверил, что ТАКОЕ напишу.
Два года им вытаскивали самых слабых, семинулевых соперников. Настало время за всё ответить. 4-0 победа Барсы на малоизвестном стадионе в пригороде Ливерпуля. Семинулевых отсеминулить.
Никогда бы не поверил, что ТАКОЕ напишу.
Два года им вытаскивали самых слабых, семинулевых соперников. Настало время за всё ответить. 4-0 победа Барсы на малоизвестном стадионе в пригороде Ливерпуля. Семинулевых отсеминулить.
1) Ливер рукой выносит мяч из ворот, судейка молчит
2) Третий гол сквозера забили после липового штрафного
3) Ориги нарушил правила и забил гол
1) Ливер рукой выносит мяч из ворот, судейка молчит
2) Третий гол сквозера забили после липового штрафного
3) Ориги нарушил правила и забил гол
Тем временем Спаллетти решили оставить. "Весёлые" времена в Интере продолжаются.
Тем временем Спаллетти решили оставить. "Весёлые" времена в Интере продолжаются.
унитазу удалось отскочить в стамбульском финале благодаря пенальти. До и после как тренер унитаз был и является ничем. В 2010-м, кстати, унитаз возглавлял команду, которая ему по сеньке.
унитазу удалось отскочить в стамбульском финале благодаря пенальти. До и после как тренер унитаз был и является ничем. В 2010-м, кстати, унитаз возглавлял команду, которая ему по сеньке.
Просто кабинетное ничтожество этот интор(
Просто кабинетное ничтожество этот интор(