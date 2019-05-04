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«Сельта» обыграла второй состав «Барселоны»

вчера, 23:40
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Сельта» одержала победу над «Барселоной» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Отметим, что каталонцы играли резервным составом.

«Барселона» уже чемпион Испании. «Сельта» с 40 очками располагается на 14-м месте.

Виго, стадион Балаидос

«Сельта» - «Барселона» 2:0 (0:0)
Голы: Гомес 67, Аспас 88 (пенальти)

«Сельта»: Бланко, Мальо, Араухо, Кабрал, Оласа, Будебуз (Санчес 85), Йокушлу, Лоботка, Буфаль (Мендес 71), Гомес (Фран Бельтран 90+1), Аспас
Главный тренер: Эскриба Фран.

«Барселона»: Силлессен, Тодибо (Мурильо 68), Умтити, Вермален, Артур Рамос (Видаль 62), Ваге, Аленья, Пуч, Малком, Боатенг, Дембеле (Кольядо 6)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Вермален 14, Умтити 29, Буфаль 31, Тодибо 55, Боатенг 72, Видаль 79

Судья: Санчес Хосе.

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z
   141 / 1014
сегодня в 12:34
Сельту с победой!
Браток Салтан
Браток Салтан ответил Ruslan3132
   742 / 1014
сегодня в 11:39
Это будет привычный результат для Барсы без Месси )
Ну или когда Месе исполнится сорокед)
Alex12357
Alex12357
   481 / 1014
сегодня в 10:13
Не нужно заострять внимание,а то как-то интересно получается ,победила Барселона-выйграл Аргентинский мойша,проиграла Барселона-играл второй состав,нет Господа ,проиграла БАРСЕЛОНА !!!Этим всё сказано!!!А кто сколько проиграл на ставках ,узнаете по форуму!!!
starche
starche
   148 / 1014
сегодня в 10:07
Смена у Барселоны не впечатляет. Ни техники, ни тактики.................Печалька.........
Ruslan3132
Ruslan3132
   111 / 1014
сегодня в 09:59
Это будет привычный результат для Барсы без Месси )
Требл Наингголона
Требл Наингголона ответил Шуnя771
   38 / 1014
сегодня в 09:47
Приторговывают?)
    cska plus
    cska plus
       26 / 1014
    сегодня в 08:45
    Сельта обыграла барселону, никто не просил их выходить вторым составом и нечего об этом писать.
    beefs
    beefs
       199 / 1014
    сегодня в 08:38
    Сельта использовала момент...
    Athletic Club de Bilbao
    Athletic Club de Bilbao
       291 / 1014
    сегодня в 08:18
    Ожидаемая победа Сельты!
    Rex04
    Rex04
       362 / 1014
    сегодня в 07:04
    ППЦ вот шанс для Реала стать чемпионом))) .........
    Через 10 лет ....гы гы
    Тибетус Тибатитус
    Тибетус Тибатитус
       839 / 1014
    сегодня в 06:45
      ЮЗИК
      ЮЗИК
         322 / 1014
      сегодня в 06:03
      Устали бедолаги
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10
         50 / 1014
      сегодня в 03:59
      Ну наверное трудно было ожидать чего-то другого.
      Сельту с победой
      kotmyshka
      kotmyshka
         114 / 1014
      сегодня в 03:38
      сомнений не было
      Шуnя771
      Шуnя771
         27 / 1014
      сегодня в 02:39
      Приторговывают?)
      Требл Наингголона
      Требл Наингголона
         38 / 1014
      сегодня в 01:04
      Аспас это машина, а блоха лишь соматотропиновая инъекция. Аха-ха)
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Wolf77785
         11 / 1014
      сегодня в 00:48
      пока что 0-3((
      стыдно не знать
      Wolf77785
      Wolf77785 ответил 25процентный клоун
         39 / 1014
      сегодня в 00:46
      удачи Ливерпулю,порвите стыд
      Так они уже его 7-0 порвали!!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         11 / 1014
      сегодня в 00:40
      удачи Ливерпулю,порвите стыд
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         7 / 1014
      сегодня в 00:33
      Не удивлен! Даже основа иногда проигрывает, чего же ждать от несыгранного дубля???
      Roman73
      Roman73
         145 / 1014
      сегодня в 00:30
      Дубль Барсы : не неумение, а не сыгранность .
      Гавроша
      Гавроша
         15 / 1014
      сегодня в 00:27
      Раз золото выиграли, то сельта подождет - надо в финал ЛЧ выходить!
      Vasya Oblomov
      Vasya Oblomov
         634 / 1014
      сегодня в 00:27
      резерва у барсы нет
      Требл Наингголона
      Требл Наингголона
         38 / 1014
      сегодня в 00:21
      Сельта всегда их обыгрывает, хоть первый состав, хоть десятый. Видимо отказываются сливать аргентинскому гормону)
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответил Artuom
         126 / 1014
      сегодня в 00:12
      Но этот состав почти 3 игру подряд играет в чемпионате, я же поэтому и говорю.
      Ни одного мяча не забили, да и моментов создать не могут.
      Artuom
      Artuom ответил Летучий-Голландец.
         212 / 1014
      сегодня в 00:08
      Понятно, что эта игра ничего не решала. Понятно, что играл сегодня второй состав.. Но черт побери, хотя бы гол забить же можно! Уже в который раз видим полное отсутствие мысли впереди без Месси, ну нельзя же так. Зачем их держат в команде, если они даже гол забить не могут?!
      У них сыгранности нету, а у многих ещё и практики. Слишком многого ожидаешь... Чтобы выдавать свой максимум игрок должен быть в тонусе, а это невозможно без частой практики. Возьми этот же состав, дай сыграть вместе матчей 5-6 подряд и увидишь совершенно другую игру, более осмысленную.
      Брулин
      Брулин
         29 / 1014
      сегодня в 00:02
      Сельта счастлива, Аспаса нужно поздравить особо, он душу вложил в свою команду!
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
         126 / 1014
      вчера в 23:58
      Нужно нападающего покупать этим летом, этот вообще никуда не годится.
      Зачем его брали?
      95-shishani-95
      95-shishani-95
         56 / 1014
      вчера в 23:56
      Основа Барсы хорошо отдохнула, а у Ливерпуль сегодня добавились ещё больше проблем. Очень сложный матч сегодня провели, и самое проблемное - Салах травму получил!!! Здоровья Ему!!!
      амурец
      амурец
         89 / 1014
      вчера в 23:54
      Ну этого и стоило ожидать, состав Барселоны даже не пооурезервный
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