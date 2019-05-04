«Сельта» обыграла второй состав «Барселоны»

«Сельта» одержала победу над «Барселоной» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Отметим, что каталонцы играли резервным составом.
«Барселона» уже чемпион Испании. «Сельта» с 40 очками располагается на 14-м месте.
Виго, стадион Балаидос
«Сельта» - «Барселона» 2:0 (0:0)
Голы: Гомес 67, Аспас 88 (пенальти)
«Сельта»: Бланко, Мальо, Араухо, Кабрал, Оласа, Будебуз (Санчес 85), Йокушлу, Лоботка, Буфаль (Мендес 71), Гомес (Фран Бельтран 90+1), Аспас
Главный тренер: Эскриба Фран.
«Барселона»: Силлессен, Тодибо (Мурильо 68), Умтити, Вермален, Артур Рамос (Видаль 62), Ваге, Аленья, Пуч, Малком, Боатенг, Дембеле (Кольядо 6)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
Предупреждения: Вермален 14, Умтити 29, Буфаль 31, Тодибо 55, Боатенг 72, Видаль 79
Судья: Санчес Хосе.
Через 10 лет ....гы гы
Через 10 лет ....гы гы
Сельту с победой
Сельту с победой
стыдно не знать
стыдно не знать
Ни одного мяча не забили, да и моментов создать не могут.
Ни одного мяча не забили, да и моментов создать не могут.
Зачем его брали?
Зачем его брали?