«Уфа» в добавленное время отыгралась у «Крыльев Советов»

В матче 27-го тура чемпионата России «Крылья Советов» упустили победу над «Уфой».
У самарцев 28 очков (13-е место), «Уфа» набрала 26 пунктов и идет следом.
Самара, стадион «Самара Арена».
«Крылья Советов» - «Уфа» - 1:1 (1:0)
Голы: Тимофеев 12 — Неделчару 90+3.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Самарджич, Рохель, Зотов, Полуяхтов, Шишкин (Антон 90), Ткачук, Самедов (Вучичевич 33), Тимофеев, Зиньковский, Корниленко (Яковлев 16)
Главный тренер: Божович Миодраг.
«Уфа»: Беленов, Йокич, Неделчару, Никитин, Круговой, Ванек (Бизяк 76), Карп, Живоглядов, Сысуев (Алиев 77), Слай (Тилль 66), Вомбергар
Главный тренер: Евсеев Вадим.
Предупреждения: Тимофеев 21, Неделчару 41, Самарджич 81
Судья: Мешков Виталий.
В другом матче тура «Локомотив» уступил тульскому «Арсеналу».
7 игр - лишь одно поражение...
Ждём "сюрпризов" в гостевых матчах в Москве с командами за которые когда то играл Главный тренер "Уфы"....)))
7 игр - лишь одно поражение...
Ждём "сюрпризов" в гостевых матчах в Москве с командами за которые когда то играл Главный тренер "Уфы"....)))
Главным там Лоськов готовиться на смену Палычу. Да ещё непонятно вырастит из Евсеева тренер с большой буквы. Время покажет.
Вадику желаю удачи и прогресса!!!
Главным там Лоськов готовиться на смену Палычу. Да ещё непонятно вырастит из Евсеева тренер с большой буквы. Время покажет.
Вадику желаю удачи и прогресса!!!
Нет в мире совершенства...
Нет в мире совершенства...