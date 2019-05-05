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«Уфа» в добавленное время отыгралась у «Крыльев Советов»

вчера, 15:56
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

В матче 27-го тура чемпионата России «Крылья Советов» упустили победу над «Уфой».

У самарцев 28 очков (13-е место), «Уфа» набрала 26 пунктов и идет следом.

Самара, стадион «Самара Арена».

«Крылья Советов» - «Уфа» - 1:1 (1:0)
Голы: Тимофеев 12 — Неделчару 90+3.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Самарджич, Рохель, Зотов, Полуяхтов, Шишкин (Антон 90), Ткачук, Самедов (Вучичевич 33), Тимофеев, Зиньковский, Корниленко (Яковлев 16)
Главный тренер: Божович Миодраг.

«Уфа»: Беленов, Йокич, Неделчару, Никитин, Круговой, Ванек (Бизяк 76), Карп, Живоглядов, Сысуев (Алиев 77), Слай (Тилль 66), Вомбергар
Главный тренер: Евсеев Вадим.

Предупреждения: Тимофеев 21, Неделчару 41, Самарджич 81

Судья: Мешков Виталий.

В другом матче тура «Локомотив» уступил тульскому «Арсеналу».

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   118 / 1009
вчера в 19:28
ничья ожидалась
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   5 / 1009
вчера в 18:15
Евсееву - респект.....
7 игр - лишь одно поражение...

Ждём "сюрпризов" в гостевых матчах в Москве с командами за которые когда то играл Главный тренер "Уфы"....)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 1009
вчера в 17:44
Разборки аутсайдеров завершились миром. Походу, обе команды попадут в стыковые...
dok66
dok66
   541 / 1009
вчера в 17:11
Уфа , молодцы . Верил , что не проиграют
Bayern Best
Bayern Best
   166 / 1009
вчера в 16:54
Уфа пррсто красавчики!
mihaluch
mihaluch
   61 / 1009
вчера в 16:54
Всё по делу, теперь надо к стыкам готовиться.
Zlatan35
Zlatan35 ответил Leha-ha50
   42 / 1009
вчера в 16:52
Не прет КС совсем. Вроде и стараются, а все время чего то не хватает?!?
самая невезучая команда этого сезона КС
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   402 / 1009
вчера в 16:43
КС рано расслабились.
Брулин
Брулин
   25 / 1009
вчера в 16:37
Ничья в пользу Динамо.
nikoladolgov
nikoladolgov
   333 / 1009
вчера в 16:33
Никто не хотел вылетать ...
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 1009
вчера в 16:33
Не прет КС совсем. Вроде и стараются, а все время чего то не хватает?!?
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Паровозов
   53 / 1009
вчера в 16:28
Хотелось бы его в будущем увидеть в структуре Локомотива.
В структуре, но на какой должности?
Главным там Лоськов готовиться на смену Палычу. Да ещё непонятно вырастит из Евсеева тренер с большой буквы. Время покажет.
Вадику желаю удачи и прогресса!!!
161регион
161регион
   55 / 1009
вчера в 16:21
Обидно что Крылья упустили победу....
Shamil79
Shamil79
   679 / 1009
вчера в 16:14
а чемпон Зенит
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   57 / 1009
вчера в 16:07
Просто повезло Уфе, КС смотрелись лучше.
Паровозов
Паровозов ответил Байкал-38.
   331 / 1009
вчера в 16:06
Уфа красавцы!!! Вот, что Вадик с командой делает!!!
Хотелось бы его в будущем увидеть в структуре Локомотива.
post-navigator
post-navigator ответил Байкал-38.
   102 / 1009
вчера в 16:06
Уфа красавцы!!! Вот, что Вадик с командой делает!!!
Явно слова заветные вспомнил! :)
Байкал-38.
Байкал-38.
   53 / 1009
вчера в 16:02
Уфа красавцы!!! Вот, что Вадик с командой делает!!!
сканер
сканер
   267 / 1009
вчера в 16:00
"Уж сколько раз твердили миру..."Другими словами;Евсеев умеет отыгрываться,а Божович не поверил в это и поплатился!
post-navigator
post-navigator
   102 / 1009
вчера в 16:00
Динамо таким образом уже отскочило, даже если примет от коней 10:0.
Нет в мире совершенства...
Partisanism .
Partisanism .
вчера в 15:58
Отлично! Плохо, что не смогли выиграть. Хорошо, что вырвали ничью. Каждое очко на счету!
cska plus
cska plus
   24 / 1009
вчера в 15:58
Фантастическое везение Евсеева.
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