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«Хаддерсфилд» лишил «Манчестер Юнайтед» Лиги чемпионов

вчера, 17:59
Хаддерсфилд ТаунЛоготип футбольный клуб Хаддерсфилд Таун1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Таким образом, манкунианцы лишились шансов на попадание в топ-4, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов.

Хаддерсфилд, стадион Джон Смит'с

«Хаддерсфилд Таун» - «Манчестер Юнайтед» 1:1 (0:1)
Голы: Мбенза 60 - МакТоминэй 8

«Хаддерсфилд Таун»: Лессль, Дурм (Смит 46), Шиндлер, Конголо, Леве, Муй, Бакуна, Хогг, Мбенза (Диахаби 90+1), Ахирн-Грант, Притчард
Главный тренер: Зиверт Ян.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф (Диогу Далот 83), Джонс, Шоу, МакТоминэй, Матич (Эррера 53), Погба, Мата, Рэшфорд, Санчес (Чонг 54)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: Джонс 33, Лессль 90+4

Судья: Мэйсон Ли.

В параллельном матче «Челси» разгромил «Уотфорд».

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   588 / 1009
сегодня в 04:13
Все справедливо.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   634 / 1009
сегодня в 03:08
рано им еще
нечитайло
нечитайло
   826 / 1009
сегодня в 02:04
Засада
Pancher_95
Pancher_95 ответил BARCDJIN
   384 / 1009
сегодня в 00:38
    рус фан
    рус фан
       249 / 1009
    сегодня в 00:33
    Полагаю Сульшеру дадут еще шанс в следующем сезоне, Погба и ряд игроков покинет МЮ, команду надо будет строить во многом заново.
    Zloi iron
    Zloi iron
    сегодня в 00:23
    Маур,по делу выписывал пи@дюлей всей этой пи@добратии,слили его и что в итоге? мимо еврокубков)
    MrAnfielD
    MrAnfielD
       753 / 1009
    вчера в 23:50
    Ахаах, булкораздвижной скам :)))) ясулшер верим :)))Ориги>Сульшер!
    Foxes
    Foxes
       206 / 1009
    вчера в 23:35
    Сами виноваты!
    vastudio
    vastudio
       370 / 1009
    вчера в 23:18
    А что им там делать?)) Позориться?))
    juvenale
    juvenale ответил Steven Gerrard 008
       15 / 1009
    вчера в 23:07
    Чет я не помню, что Юве Барсу громил. Помню только финал ЛЧ 2015 года, когда каталонцы разгромили чемпиона Серии Б))
    с каких это пор счет 3-1 ( с голом на 90ой минуте) разгром?просто отжигаешь сегодня...разгром был на камп ноу неделю назад
    SEREGA19
    SEREGA19
    вчера в 23:07
    МЮ и Арсенал всю интриги последнего тура убили
    juvenale
    juvenale ответил Steven Gerrard 008
       15 / 1009
    вчера в 23:06
    Чет я не помню, что Юве Барсу громил. Помню только финал ЛЧ 2015 года, когда каталонцы разгромили чемпиона Серии Б))
    вспоминай Ливерпульльщик)))
    juvenale
    juvenale ответил BARCDJIN
       15 / 1009
    вчера в 23:04
    Да Да в финале 2015 ..! или 2016-17? Аха-ах) Помню что вас вечно кто то в финале вертит..
    ну гордиться чакыром ....барсуки они такие
    bublikyo
    bublikyo ответил RMUKMU
       444 / 1009
    вчера в 22:41
    Сульшера и так был рад потренировать МЮ до конца сезона, в крайнем случае по итогам игрового года можно принять решение о подписании или нет
    13 RUS
    13 RUS
       227 / 1009
    вчера в 22:36
    Ну и правильно,нечего им там делать,пусть это место займет команда которая показывает лучше игру чем футбол от МЮ
    Agamaga
    Agamaga ответил BARCDJIN
       204 / 1009
    вчера в 21:57
    А теперь и в полуфинале начали вертеть Аха-ха)) с самим шоколадным глазом Аха-ха)))
    Agamaga
    Agamaga ответил Князь Московский
       204 / 1009
    вчера в 21:55
    Юве никому ничего не раздвигал ай-йа-яй))
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответил Князь Московский
       89 / 1009
    вчера в 21:53
    Чет я не помню, что Юве Барсу громил. Помню только финал ЛЧ 2015 года, когда каталонцы разгромили чемпиона Серии Б))
    Мароканский передвижной дельфинарий
    Мароканский передвижной дельфинарий
       108 / 1009
    вчера в 21:49
    сколько комментов про маура ...дык верните его))
    игроки то хорошие ..вопрос психологии
    обьективно требовать чтото от сульшера пока рановато ...или дайте человеку полноценно потрудиться , начиная с подготовки к сезону , или берите топ тренера
    да и вы еще зависите от понтов погба , сульшер явно его не может его приструнить
    10 seconds to stars
    10 seconds to stars
       342 / 1009
    вчера в 21:48
    Не смогли обыграть главного аутсайдера чемпионата, который в последний раз очки брал бог знает когда ))) это непростительный фейл!
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       244 / 1009
    вчера в 21:36
    Зря Моура то слили..Он гнобил игроков МЮ не случайно...)))
    RMUKMU
    RMUKMU ответил Медив
       165 / 1009
    вчера в 21:36
    Ну с Байи не повезло, тяжелая травма сходу, бывает. По Фреду - очень сомневаюсь, что Мавр его одобрил, зная как Мавр относится к восточноевропейским чемпам. По РПЛ он помнится говорил, что после него игрока надо полгода приводить в кондицию. Думаю, про УПЛ он думает приблизительно также. Линделеф, Далот - вот это вообще не к Мавру. Он не любит молодых игроков. Он не любит с ними возиться. И тем более не любит, когда это молодые игроки из других стран, которые страдают по дому с мамой, проходят акклиматизацию и прочее. По-этому, когда говорят, что Мавр хотел купить какого то молодого игрока - я честно, не верю. Лукаку, Матич, Санчес, Погба - его трансферы. Мхитарян - сильно сомневаюсь. Он его в состав ставил с большой болью в сердце. Так что тут сложно говорить, что руководство во всем шло ему навстречу. И в самый ответственный момент еще и неслабо кинуло, когда не захотело усиливать состав.
    Просто удивило как МЮ купил португальца с 3 матчами на взрослом уровне. Всё-таки стиль руководства МЮ покупать молодых перспективных, но уже засветившихся. Но, действительно Моур не при делах. Я думал его агент Мендеш, но агенство обслуживающее Дало принадлежит не Мендешу, а Гонсалвешу.
    Всё-таки надо разделять Восточную Европу, УПЛ и Шахтёр, который всегда продаёт очень качественных бразильцев. Да и сверкал Фред не в УПЛ, а в ЛЧ.
    Мхитарян возможно рассматривался Моуром как манчестерский Снейдер. А Санчес это на 100% маркетинговая и репутационная акция Вудворта.
    Думаю руководство поддерживало Моура первые 2 окна, просто не всех кого хотел тренер можно было затащить в МЮ, а летом 18-го уже не было доверия Моуринью.
    serset
    serset ответил eleven LC
       921 / 1009
    вчера в 21:33
    Моуринью ведь говорил когда ещё тренеровал МЮ 4 месяца назад,что попадание МЮ в топ-4 будет чудом,и он оказался прав!
    тут еще Челси, Тотенхем и Арсенал всеми силами помогали этому чуду случиться..
    eleven LC
    eleven LC
       124 / 1009
    вчера в 21:26
    Моуринью ведь говорил когда ещё тренеровал МЮ 4 месяца назад,что попадание МЮ в топ-4 будет чудом,и он оказался прав!
    Tommy Lee
    Tommy Lee
       94 / 1009
    вчера в 21:18
    Рано с Сульшером контракт подписали, надо было по итогам сезона.
    Сергей Эпоха
    Сергей Эпоха
       725 / 1009
    вчера в 21:16
    как??????? Вы так доведёте сэра Алекса, ребята АУ, вы чего? Хаддерсфилд-эту команду я ещё два года назад вообще не знал и не слышал, а она вас прибила в конце сезона. Ну просто нет слов
    Evilhuman
    Evilhuman
       37 / 1009
    вчера в 21:03
    да и не чего нам с такой игрой в ЛЧ делать, по сезону не заслужили, боюсь грядёт перестройка, но наверно она и нужна
    cannongun
    cannongun
       92 / 1009
    вчера в 21:02
    просто моча юнайтед
    Медив
    Медив ответил RMUKMU
       152 / 1009
    вчера в 20:54
    Когда Моур в первый раз попросил ЦЗ, то получил Линделёфа и Байи. Игроков не топовых, но очень талантливых, которые при Жозе с треском провалились. Так что я понимаю сомнения Вудворта по покупке ещё одного ЦЗ. Особенно учитывая, что ещё тогда шансы на то, что Моуринью доживёт до сезона 19/20 были не велики. А Фред вроде бы и есть бокс-ту-бокс, причём на момент перехода один из лучших в сезоне. Да, это по большей части фейлы скаутингового отдела, но Моур против этих трансферов ничего не имел. И не выжал и капли из этих троих. МЮ стал вторым на сильном фарте. И как это он хорошо подготовил команду, что атаки не было вообще, а защита стала играть хуже чем в предыдущем сезоне. Кстати, Дало привёз именно Моур благодаря своим связям, за что ему спасибо.
    Ну с Байи не повезло, тяжелая травма сходу, бывает. По Фреду - очень сомневаюсь, что Мавр его одобрил, зная как Мавр относится к восточноевропейским чемпам. По РПЛ он помнится говорил, что после него игрока надо полгода приводить в кондицию. Думаю, про УПЛ он думает приблизительно также.
    Линделеф, Далот - вот это вообще не к Мавру. Он не любит молодых игроков. Он не любит с ними возиться. И тем более не любит, когда это молодые игроки из других стран, которые страдают по дому с мамой, проходят акклиматизацию и прочее.
    По-этому, когда говорят, что Мавр хотел купить какого то молодого игрока - я честно, не верю.
    Лукаку, Матич, Санчес, Погба - его трансферы. Мхитарян - сильно сомневаюсь. Он его в состав ставил с большой болью в сердце.
    Так что тут сложно говорить, что руководство во всем шло ему навстречу. И в самый ответственный момент еще и неслабо кинуло, когда не захотело усиливать состав.
    hoper
    hoper ответил Тага Дага
    вчера в 20:50
    Как они прошли Псж.....не могу понять.
    При помощи VAR и очень огромного фарта
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