«Хаддерсфилд» лишил «Манчестер Юнайтед» Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Таким образом, манкунианцы лишились шансов на попадание в топ-4, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов.
Хаддерсфилд, стадион Джон Смит'с
«Хаддерсфилд Таун» - «Манчестер Юнайтед» 1:1 (0:1)
Голы: Мбенза 60 - МакТоминэй 8
«Хаддерсфилд Таун»: Лессль, Дурм (Смит 46), Шиндлер, Конголо, Леве, Муй, Бакуна, Хогг, Мбенза (Диахаби 90+1), Ахирн-Грант, Притчард
Главный тренер: Зиверт Ян.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф (Диогу Далот 83), Джонс, Шоу, МакТоминэй, Матич (Эррера 53), Погба, Мата, Рэшфорд, Санчес (Чонг 54)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
Предупреждения: Джонс 33, Лессль 90+4
Судья: Мэйсон Ли.
В параллельном матче «Челси» разгромил «Уотфорд».
https://www.youtube.com/watch?v=hxPiWIsQBaE&t=1s
игроки то хорошие ..вопрос психологии
обьективно требовать чтото от сульшера пока рановато ...или дайте человеку полноценно потрудиться , начиная с подготовки к сезону , или берите топ тренера
да и вы еще зависите от понтов погба , сульшер явно его не может его приструнить
игроки то хорошие ..вопрос психологии
обьективно требовать чтото от сульшера пока рановато ...или дайте человеку полноценно потрудиться , начиная с подготовки к сезону , или берите топ тренера
да и вы еще зависите от понтов погба , сульшер явно его не может его приструнить
Всё-таки надо разделять Восточную Европу, УПЛ и Шахтёр, который всегда продаёт очень качественных бразильцев. Да и сверкал Фред не в УПЛ, а в ЛЧ.
Мхитарян возможно рассматривался Моуром как манчестерский Снейдер. А Санчес это на 100% маркетинговая и репутационная акция Вудворта.
Думаю руководство поддерживало Моура первые 2 окна, просто не всех кого хотел тренер можно было затащить в МЮ, а летом 18-го уже не было доверия Моуринью.
Всё-таки надо разделять Восточную Европу, УПЛ и Шахтёр, который всегда продаёт очень качественных бразильцев. Да и сверкал Фред не в УПЛ, а в ЛЧ.
Мхитарян возможно рассматривался Моуром как манчестерский Снейдер. А Санчес это на 100% маркетинговая и репутационная акция Вудворта.
Думаю руководство поддерживало Моура первые 2 окна, просто не всех кого хотел тренер можно было затащить в МЮ, а летом 18-го уже не было доверия Моуринью.
Линделеф, Далот - вот это вообще не к Мавру. Он не любит молодых игроков. Он не любит с ними возиться. И тем более не любит, когда это молодые игроки из других стран, которые страдают по дому с мамой, проходят акклиматизацию и прочее.
По-этому, когда говорят, что Мавр хотел купить какого то молодого игрока - я честно, не верю.
Лукаку, Матич, Санчес, Погба - его трансферы. Мхитарян - сильно сомневаюсь. Он его в состав ставил с большой болью в сердце.
Так что тут сложно говорить, что руководство во всем шло ему навстречу. И в самый ответственный момент еще и неслабо кинуло, когда не захотело усиливать состав.
Линделеф, Далот - вот это вообще не к Мавру. Он не любит молодых игроков. Он не любит с ними возиться. И тем более не любит, когда это молодые игроки из других стран, которые страдают по дому с мамой, проходят акклиматизацию и прочее.
По-этому, когда говорят, что Мавр хотел купить какого то молодого игрока - я честно, не верю.
Лукаку, Матич, Санчес, Погба - его трансферы. Мхитарян - сильно сомневаюсь. Он его в состав ставил с большой болью в сердце.
Так что тут сложно говорить, что руководство во всем шло ему навстречу. И в самый ответственный момент еще и неслабо кинуло, когда не захотело усиливать состав.