«Монако» уступил «Сент-Этьену»

«Монако» проиграл «Сент-Этьену» в матче 35-го тура чемпионата Франции.
«Сент-Этьен» (62 очка) располагается на третьем месте, «Монако» (33 очка) находится в трех очках от зоны вылета.
Монако, стадион Луи-Дозьем
«Монако» - «Сент-Этьен» 2:3 (1:0)
Голы: Желсон Мартинш 18, Винисиус 90+2 - Балло-Туре 59 (автогол), Кабелья 71, Норден 80
«Монако»: Субашич (Си 45+5), Сидибе, Глик, Налдо (Винисиус 73), Балло-Туре, Адриен Силва, Жемерсон, Желсон Мартинш, Головин, Рони Лопеш (Силла 79), Фалькао
Главный тренер: Жардим Леонарду.
«Сент-Этьен»: Руффье, Салиба, Перрен, Колоджейчак (Берич 55), Дебюши, Вада (Аит Беннассер 76), М'Вила, Полома, Кабелья, Амума (Норден 46), Хазри
Главный тренер: Гассе Жан-Луи.
Предупреждения: Балло-Туре 31, Хазри 35, Головин 40, Дебюши 41, Амума 45, Вада 51, Адриен Силва 82
Судья: Мильо Бенуа.
Напомним, что вчера ПСЖ сыграл вничью с «Ниццей».
Кто смотрел,как там манекен опять опорфунился ?
Кто смотрел,как там манекен опять опорфунился ?