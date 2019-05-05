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«Монако» уступил «Сент-Этьену»

вчера, 20:03
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 3Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-ЭтьенМатч завершен

«Монако» проиграл «Сент-Этьену» в матче 35-го тура чемпионата Франции.

«Сент-Этьен» (62 очка) располагается на третьем месте, «Монако» (33 очка) находится в трех очках от зоны вылета.

Монако, стадион Луи-Дозьем

«Монако» - «Сент-Этьен» 2:3 (1:0)
Голы: Желсон Мартинш 18, Винисиус 90+2 - Балло-Туре 59 (автогол), Кабелья 71, Норден 80

«Монако»: Субашич (Си 45+5), Сидибе, Глик, Налдо (Винисиус 73), Балло-Туре, Адриен Силва, Жемерсон, Желсон Мартинш, Головин, Рони Лопеш (Силла 79), Фалькао
Главный тренер: Жардим Леонарду.

«Сент-Этьен»: Руффье, Салиба, Перрен, Колоджейчак (Берич 55), Дебюши, Вада (Аит Беннассер 76), М'Вила, Полома, Кабелья, Амума (Норден 46), Хазри
Главный тренер: Гассе Жан-Луи.

Предупреждения: Балло-Туре 31, Хазри 35, Головин 40, Дебюши 41, Амума 45, Вада 51, Адриен Силва 82

Судья: Мильо Бенуа.

Напомним, что вчера ПСЖ сыграл вничью с «Ниццей».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил mihaluch
   6 / 1009
вчера в 23:08
Вратарь "Монако" Субашич получил травму и голы посыпались.
Там и к защите много вопросов, плюс регулярные удаления.
Doping87
Doping87
   105 / 1009
вчера в 22:11
У Монако обороны прсто нет. Печаль. Нельзя регулярно пропускать по 3, это ведь не Спартак.
Брулин
Брулин
   25 / 1009
вчера в 21:00
Главное чтобы Головин не вешал нос и не возвращался из "Монако" Головина в РПЛ
mihaluch
mihaluch
   61 / 1009
вчера в 20:57
Вратарь "Монако" Субашич получил травму и голы посыпались.
kastites
kastites
   74 / 1009
вчера в 20:55
Печально
abrek123
abrek123 ответил Бестрофейный
   109 / 1009
вчера в 20:51
У нас и Алания когда-то была чемпионом страны.
Ты не сравнивай Аланию это было еще в 90 года ее чемпионство, а Монако чемпион недавний 2017 кажись года и вице чемпион 2018))))
Бестрофейный
Бестрофейный ответил abrek123
   169 / 1009
вчера в 20:46
Этот пердивный клуб был чемпионом страны и смотрелся супер плюс состав дорогущий конечно не ровня ПСЖ но богаче всех остальных, а как взяли Головешку под 17 номером и идут на 17 номере))))
У нас и Алания когда-то была чемпионом страны.
Nafnafik
Nafnafik
   253 / 1009
вчера в 20:42
Ужасно печально.
abrek123
abrek123
   109 / 1009
вчера в 20:37
Этот пердивный клуб был чемпионом страны и смотрелся супер плюс состав дорогущий конечно не ровня ПСЖ но богаче всех остальных, а как взяли Головешку под 17 номером и идут на 17 номере))))
1 команда
1 команда
   147 / 1009
вчера в 20:33
Почему так много обращают внимания на этот пердивный французский клуб?
spartach n1
spartach n1
   1 / 1009
вчера в 20:27
https://img.6/news/big/x/h/10-telepuzikov-i-golovin-fanaty-monako-bogotvorjat-rossijskogo-futbolista_15379532631150201572.jpg

Кто смотрел,как там манекен опять опорфунился ?
cevin cigan
cevin cigan
   212 / 1009
вчера в 20:26
САНЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! БЕГИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zenit_84
Zenit_84
   153 / 1009
вчера в 20:23
Не Монако, а не знаю что...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   337 / 1009
вчера в 20:21
А снизу бодро накатывает Кан. Так что теперь Монако светит если не прямой вылет, то стыки вполне реально.
Charlie Scene
Charlie Scene
   431 / 1009
вчера в 20:20
Рыболовлев тормоз , как купил гОловЯшку , так беды начались в его команде которая за несколько последних сезонов нехилое бабло ему на продаже игроков приносила
Гавриленко
Гавриленко
   68 / 1009
вчера в 20:05
Тиллеманса выперли из Монако, после чего в матче Бельгия - Россия он показал, кого именно надо было гнать.
волгодон 2
волгодон 2
   64 / 1009
вчера в 20:04
плохо дело
Гавриленко
Гавриленко
   68 / 1009
вчера в 20:04
Сент-Этьен, с победой! Проявили волю и характер! Вся страна радуется вашей победе!
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