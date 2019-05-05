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«Реал» одержал победу над «Вильярреалом»

вчера, 19:12
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче 36-го тура чемпионата Испании.

«Реал» (68 очков) располагается на третьем месте, «Вильярреал» (40 очков) - 15-й.

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

«Реал» - «Вильярреал» 3:2 (2:1)
Голы: Мариано Диас 2, Вальехо 40, Мариано Диас 49 - Морено 11, Коста 90+4

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело, Вальверде (Иско 62), Каземиро, Кроос, Лукас (Асенсио 62), Мариано Диас, Диас (Винисиус Жуниор 74)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Вильярреал»: Андрес, Гаспар (Коста 82), Гонсалес, Фунес Мори, Хави Кинтилья, Иборра, Касорла, Чуквуэзе, Форнальс (Бакка 72), Педраса (Тригерос 56), Морено
Главный тренер: Кальеха Хавьер.

Предупреждения: Фунес Мори 43, Гонсалес 84, Иборра 89

Судья: Хиль Мансано Хесус.

Напомним, что вчера «Барселона» уступила «Сельте».

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   117 / 1009
сегодня в 01:33
почему нет заголовка Дубль Реала одолел Вильярреал? )) С победой Мадридисты!

п.с. Нурик с днюхой братец! Всех благ! У тебя днюха в этом году совпала с сильной датой )) если ты знаешь о чем я ))))
cevin cigan
cevin cigan ответил No problem
   212 / 1009
вчера в 23:54
Миша братец,у меня сегодня днюха,сильно не ругай!). А по Реалу не мне тебе че то там говорить. Сам все видишь,эти беспонтовые проблески в конце просранного сезона никчему. Дожмём сезон,посмотрим кто придёт-кто свалит.
Нурик с Днюхой братан! Здоровья,счастья и успеха во всём,тебе и близким твоим!!! Ну и HALA REAL!!!!!!!!!!!!!!!!
амурец
амурец
   98 / 1009
вчера в 23:31
да уж, ну что же будем ждать следующего сезона, этот проигран везде
NGY
NGY
   186 / 1009
вчера в 23:12
Защита проходной двор, у Реала...
cevin cigan
cevin cigan ответил starche
   212 / 1009
вчера в 22:43
Не устал одно и тоже долдонить!?
    Мароканский передвижной дельфинарий
    Мароканский передвижной дельфинарий ответил Ми Ша
       108 / 1009
    вчера в 21:59
    За барсуков всегда стыдно)).
    Да не говори , мы уже сгорели от стыда от очередного чемпионства и будущего требла )))пока вы еле еле 15ю команду чемпа пытаетесь победить ))) пойду повешусь от стыда )) спасибо что открыл глаза
    Мароканский передвижной дельфинарий
    Мароканский передвижной дельфинарий ответил cevin cigan
       108 / 1009
    вчера в 21:55
    Братва с победой! ща барсуки прелитят и .............................
    пришли поздравить 2ю команду матрита с тем что она, собрав все свои силы, превозмогая себя, еле еле победила 15ю команду испании ..чо тебе опять не так?)))))
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
       131 / 1009
    вчера в 20:55
    Реал убедительно сильная команда,смогла забить три гола на своем поле и уверенно держит третье место,что еще надо болельщикам Реала.
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил Ми Ша
       244 / 1009
    вчера в 20:33
    За барсуков всегда стыдно)).
    Мадридочки плачут опять.\


    АХа-ха)
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил 95-shishani-95
       244 / 1009
    вчера в 20:31
    Норм сыграли, но не выкладывались по полной, как Ньюкасл вчера(к примеру)! Теперь нужно избавиться от ненужных игроков летом, и подписать необходимых!!! Пожалуй, на выход: липовый обладатель ЗМ- Модрич, Иско зимой (если не исправится вначале следующего сезона), так же и с Асенсио (можно в аренду, как Хамеса). Вернуть Хамеса на один сезон, пока не закончится контракт Эриксена с ТТХ. Удачи Зидану с обновленным Реалом с нового сезона!!! Очень понравилась игра Браима, Марсело (в нападении), Карвахаля, Мариано, Крооса и Вальверде
    Спасибо мне тоже игра ВАЛЬВЕРДЕ нравится..!

    АХА_ХА)
    КЭТиК
    КЭТиК
       226 / 1009
    вчера в 20:30
    Ни на что эта победа не влияет для Реала.
    starche
    starche ответил cevin cigan
       197 / 1009
    вчера в 20:28
    Братва с победой! ща барсуки прелитят и .............................
    Не устал одно и тоже долдонить!?
    starche
    starche
       197 / 1009
    вчера в 20:27
    Слабое утешение.
    cevin cigan
    cevin cigan
       212 / 1009
    вчера в 20:25
    Это был крах Реала......................когда Моура не подтянули.................(я один был,кто хотел этого......)
    Ми Ша
    Ми Ша ответил No problem
       211 / 1009
    вчера в 20:25
    Мои поздравления! Желаю побольше здоровья, а остального ты всего сам добьёшься!).
    No problem
    No problem ответил Ми Ша
       128 / 1009
    вчера в 20:14
    Миша братец,у меня сегодня днюха,сильно не ругай!).
    А по Реалу не мне тебе че то там говорить.
    Сам все видишь,эти беспонтовые проблески в конце просранного сезона никчему.
    Дожмём сезон,посмотрим кто придёт-кто свалит.
    Мароканский передвижной дельфинарий
    Мароканский передвижной дельфинарий
       108 / 1009
    вчера в 20:14
    Встретились 2 абсолютно равные по силам команды , одной повезло чуть больше))
    Фаны радуются, суют палцы себе куда обычно ))
    Ми Ша
    Ми Ша ответил No problem
       211 / 1009
    вчера в 20:06
    Ты настоящий Мадридист, без подколов).
    cevin cigan
    cevin cigan
       212 / 1009
    вчера в 19:57
    Братва с победой! ща барсуки прелитят и .............................
    No problem
    No problem ответил Ми Ша
       128 / 1009
    вчера в 19:57
    На Бейла Я давно болт закинул.
    Норм сыграли?),нет Миша,когда Мадрид норм играет,он выносит всех вперёд ногами...и не отключается на последних минутах.
    Диасы,да норм,Дани норм....
    остальное всё лажа.
    Ждём следующий сезон.
    Шишанутый
    Шишанутый
       13 / 1009
    вчера в 19:57
    Зрелищный получился матч. С победой лучший клуб Испании!
    Брулин
    Брулин
       25 / 1009
    вчера в 19:57
    Борьба за чемпионство обострилась!
    feris1
    feris1
       159 / 1009
    вчера в 19:55
    Реал с победой!
    Илья Белкин
    Илья Белкин ответил 95-shishani-95
       671 / 1009
    вчера в 19:46
    Будущее Луки Модрича в "Реале" оказалось под серьезным вопросом. Зинедин Зидан разочарован выступлениями обладателя "Золотого мяча-2018". Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сомневается в перспективах Луки Модрича в мадридской команде. На прошлой неделе француз провел встречу с лидерами команды и просил максимально выкладываться на поле до конца сезона. Разговор не принес результатов — после него "Реал" проиграл аутсайдеру "Райо Вальекано". Одним из игроков, которые разочаровали Зидана, стал Лука Модрич. В текущем сезоне хорват забил только 3 гола и отдал 6 ассистов в 32-х матчах Ла Лиги. По мнению тренера, хорват достиг своего потолка в Мадриде и больше не может прогрессировать, информирует AS. Слухи о возможном уходе Модрича подогреваются интересом "Реала" к Кристьяну Эриксену, который выступает на аналогичной позиции. Мадридцы уже якобы договорились с лидером "Тоттенхэма" о переходе летом. 33-летний вице-чемпион мира-2018 был близок к уходу из Реала"" в прошлом году. Модричем активно интересовался "Интер", однако хорват остался в Мадриде. Его контракт истекает летом 2020 года. ----------------------- Буду рад, если продадут за норм цену. И через год бесплатно подпишут Эриксена, или купят Де Брюйне!!!
    Модрича в Интер надо, он уже не тянет, его хватает минут на 20 нормальной игры, всё-таки возраст своё берёт
    112910415
    112910415
       121 / 1009
    вчера в 19:45
    удивительный успех )
    Balanenok
    Balanenok
       483 / 1009
    вчера в 19:44
    Реал с победой!
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил Scuderia Ferrari
       56 / 1009
    вчера в 19:41
    Просто фан Барсы и персофан - это разные явления.
    Согласен
    Ми Ша
    Ми Ша ответил Scuderia Ferrari
       211 / 1009
    вчера в 19:41
    За барсуков всегда стыдно)).
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил 95-shishani-95
       7 / 1009
    вчера в 19:41
    Просто фан Барсы и персофан - это разные явления.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил Scuderia Ferrari
       56 / 1009
    вчера в 19:39
    Когда Месси из Барсы уйдёт/завершит карьеру, точно так же ветки Барсы опустеют.
    Как они и пустели даже с Месси, когда команда потерпевала неудачи!!!
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