«Реал» одержал победу над «Вильярреалом»

«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче 36-го тура чемпионата Испании.
«Реал» (68 очков) располагается на третьем месте, «Вильярреал» (40 очков) - 15-й.
Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу
«Реал» - «Вильярреал» 3:2 (2:1)
Голы: Мариано Диас 2, Вальехо 40, Мариано Диас 49 - Морено 11, Коста 90+4
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело, Вальверде (Иско 62), Каземиро, Кроос, Лукас (Асенсио 62), Мариано Диас, Диас (Винисиус Жуниор 74)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
«Вильярреал»: Андрес, Гаспар (Коста 82), Гонсалес, Фунес Мори, Хави Кинтилья, Иборра, Касорла, Чуквуэзе, Форнальс (Бакка 72), Педраса (Тригерос 56), Морено
Главный тренер: Кальеха Хавьер.
Предупреждения: Фунес Мори 43, Гонсалес 84, Иборра 89
Судья: Хиль Мансано Хесус.
Напомним, что вчера «Барселона» уступила «Сельте».
п.с. Нурик с днюхой братец! Всех благ! У тебя днюха в этом году совпала с сильной датой )) если ты знаешь о чем я ))))
п.с. Нурик с днюхой братец! Всех благ! У тебя днюха в этом году совпала с сильной датой )) если ты знаешь о чем я ))))
АХа-ха)
АХа-ха)
АХА_ХА)
АХА_ХА)
А по Реалу не мне тебе че то там говорить.
Сам все видишь,эти беспонтовые проблески в конце просранного сезона никчему.
Дожмём сезон,посмотрим кто придёт-кто свалит.
А по Реалу не мне тебе че то там говорить.
Сам все видишь,эти беспонтовые проблески в конце просранного сезона никчему.
Дожмём сезон,посмотрим кто придёт-кто свалит.
Фаны радуются, суют палцы себе куда обычно ))
Фаны радуются, суют палцы себе куда обычно ))
Норм сыграли?),нет Миша,когда Мадрид норм играет,он выносит всех вперёд ногами...и не отключается на последних минутах.
Диасы,да норм,Дани норм....
остальное всё лажа.
Ждём следующий сезон.
Норм сыграли?),нет Миша,когда Мадрид норм играет,он выносит всех вперёд ногами...и не отключается на последних минутах.
Диасы,да норм,Дани норм....
остальное всё лажа.
Ждём следующий сезон.