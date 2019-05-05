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ЦСКА и «Динамо» разошлись миром

вчера, 18:30
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» в матче 27-го тура чемпионата России.

ЦСКА (45 очков) располагается на четвертом месте, «Динамо» (30 очков) - в шаге от зоны вылета.

Москва, стадион ВЭБ-Арена

ЦСКА - «Динамо» 2:2 (1:2)
Голы: Бийол 27, Нисимура 86 - Мигел Кардозу 35, Панченко 42

«ЦСКА»: Акинфеев, Магнуссон, Бекао, Набабкин (Ефремов 84), Щенников (Абель Эрнандес 64), Бийол, Обляков, Ахметов, Марио Фернандес, Бистрович (Нисимура 78), Чалов
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Евгеньев, Шунич, Козлов, Жоаозиньо, Теттех, Юсупов, Мигел Кардозу, Панченко (Марков 85), Луценко (Соу 70)
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

Предупреждения: Мигел Кардозу 32, Магнуссон 65, Бекао 89, Евгеньев 90+1

Судья: Карасев Сергей.

Напомним, что вчера «Зенит» стал чемпионом России.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
   490 / 1009
сегодня в 04:28
Немного не дотянули до победы динамовцы.
МКС
МКС ответил Великолепный
   63 / 1009
сегодня в 01:27
Как каких мясников? Ваших, ваших. А про купленное чемпионство ты не ошибся Оно было на юбилей Симоняна. И как говорится - Нет юбилея Симоняна Нет и чемпионства. Хе хе.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
       681 / 1009
    сегодня в 01:17
    Если Динамо будет тк играть каждую игру то в следующем сезоне будет в тройке
    Шамаич
    Шамаич
       230 / 1009
    вчера в 23:44
    Надо же лошади еле отскочили,а все про Спартак пишут))))
    Foxes
    Foxes
       206 / 1009
    вчера в 23:25
    Динамики заслуживали победу!
    Великолепный
    Великолепный ответил МКС
       127 / 1009
    вчера в 23:13
    Как каких мясников? Ваших, ваших.
    А про купленное чемпионство ты не ошибся
    Оно было на юбилей Симоняна.
    И как говорится - Нет юбилея Симоняна
    Нет и чемпионства. Хе хе.
    МКС
    МКС ответил Великолепный
       63 / 1009
    вчера в 22:49
    Помнится мясные перед сезоном кричали, Что ЦСКА будет бороться за стыки После того как поменяли свой состав на 80 процентов А на деле вышло что Дерби Всея Руси спартак - ЦСКА 0:2 И борьба за еврокубки.
    Не знаю каких там мясников ты слушал

    Я прочил цска купленное чемпионство

    Но ошибся кабинетом

    Толик может подтвердить
    Sergey Z
    Sergey Z
       145 / 1009
    вчера в 22:31
    Дружба победила!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Sem25
       6 / 1009
    вчера в 22:30
    Совершенно не прав комментатор. Динамо в весенней части чемпионата уступило по игре только во втором тайме Зениту. В первом ведь как сегодня Кардозу, убежал Черных, но не забил. На играх с Локомотивом и Краснодаром я был, ничем мы были не хуже. Динамо не на своем месте, это понимают все, кто за РПЛ следит. У нас проблема с реализацией моментов, только сегодня свои забили, да и то не все. Это уровень мастерства игроков, особенно нападающих. Но, что имеем.
    У вас два самых бестолковых нападающих - Панченко и Луценко. И сегодня когда Луценко пару раз убегал, я был абсолютно спокоен, поскольку он гробит практически все моменты. А у Панченко кроме удара и нет больше достоинств.
    Gregory Van-Der-Vill
    Gregory Van-Der-Vill
       733 / 1009
    вчера в 22:22
    русским командам на данный момент место в лиге европы,пусть цска лучшле в ле отправиться,болельщик цска
    Sem25
    Sem25 ответил Jeck Denielse
       297 / 1009
    вчера в 22:16
    Очень конкурентный чемпионат....нынче стал....))) Любой может выиграть у любого.... Правильно сегодня сказал комментатор матча ЦСКА-Динамо - "Не определишь по игре какая команда борется за ЛЧ а какая за выживание в РПЛ".... Или ты желаешь чтоб как в Италии...Шотландии...Франции ....Германии чемпион приходил сразу лет на 7-8..????? )))
    Совершенно не прав комментатор. Динамо в весенней части чемпионата уступило по игре только во втором тайме Зениту. В первом ведь как сегодня Кардозу, убежал Черных, но не забил. На играх с Локомотивом и Краснодаром я был, ничем мы были не хуже. Динамо не на своем месте, это понимают все, кто за РПЛ следит. У нас проблема с реализацией моментов, только сегодня свои забили, да и то не все. Это уровень мастерства игроков, особенно нападающих. Но, что имеем.
    kingoffam
    kingoffam
       292 / 1009
    вчера в 22:04
    Если бомжи не помогут,лошади пролетают мимо ЛЧ.)))
    CВИН
    CВИН
       418 / 1009
    вчера в 21:58
    разошлись миром а не по свински
    112910415
    112910415
       121 / 1009
    вчера в 21:58
    кто-то не хочет в ЛЧ ?
    oFANATo
    oFANATo
       200 / 1009
    вчера в 21:32
    Могли и выиграть. Шунин спас Динамо.
    mangoх12
    mangoх12
       22 / 1009
    вчера в 21:28
    Играли армейцы с ментами а все равно стыдно за спартак

    Великолепный
    Великолепный ответил МКС
       127 / 1009
    вчера в 21:25
    Да остынь Посмотрим что он будет говорить После следующего тура Когда цска с Арсеналом местами поменяются Ну а при наличии чуда мы выйдем на 4е А лошади займут достойное 6е место
    Помнится мясные перед сезоном кричали,
    Что ЦСКА будет бороться за стыки
    После того как поменяли свой состав на 80 процентов
    А на деле вышло что Дерби Всея Руси спартак - ЦСКА 0:2
    И борьба за еврокубки.
    Заполярный
    Заполярный ответил Jeck Denielse
       242 / 1009
    вчера в 21:20
    Ну тоже слегка однобоко оповещаешь..))) Мог бы указать и результаты по итогам 2-х матчей.... Вы единственная команда в Лиге пропустившая от Арсенала 6 мячей...за 2-е игры)))
    НУ ТАК ВЫ ЧЕТЫРЕ ЗА ОДНУ.
    Заполярный
    Заполярный ответил МКС
       242 / 1009
    вчера в 21:19
    Да остынь Посмотрим что он будет говорить После следующего тура Когда цска с Арсеналом местами поменяются Ну а при наличии чуда мы выйдем на 4е А лошади займут достойное 6е место
    ДА БУДЕТ ТАК.
    Сергей Эпоха
    Сергей Эпоха
       725 / 1009
    вчера в 21:11
    Молодцы Динамики, мне понравился матч, Хохлову уважения, за его труд, пусть не за еврозону, но прогресс идёт потихоньку
    dino-hsv
    dino-hsv ответил Jeck Denielse
       162 / 1009
    вчера в 21:08
    Очень конкурентный чемпионат....нынче стал....))) Любой может выиграть у любого.... Правильно сегодня сказал комментатор матча ЦСКА-Динамо - "Не определишь по игре какая команда борется за ЛЧ а какая за выживание в РПЛ".... Или ты желаешь чтоб как в Италии...Шотландии...Франции ....Германии чемпион приходил сразу лет на 7-8..????? )))
    ну только в италиях, германиях и франциях помимо чемпиона в плейофф выходят и другие клубы от страны, а иногда они даже доходят до значимых стадий. а у нас чемпионы с трудом 3 место в группе занимают, чтобы продлить мучения еще на 2 матча 1/16 ле. чемпионат стал конкурентным из-за падения общего уровня. и нужна хоть 1 команда, которая игрой в чемпионате даст надежду на хорошее выступление в лч. а таких давно нет
    kasyak7
    kasyak7
       500 / 1009
    вчера в 21:06
    не повезло динамикам
    Великолепный
    Великолепный ответил spartach n1
       127 / 1009
    вчера в 21:01
    Великолепный
    Великолепный ответил Ангел неБесГрешен
       127 / 1009
    вчера в 20:50
    Рано радовался уже 1:1
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил dino-hsv
       5 / 1009
    вчера в 20:49
    шутки шутками, но зенит может стать чемпионом, не обыграв за сезон ни разу сразу 2 команды (цска и спартак) и проиграв очную дуэль арсеналу (1:0 и 2:4). вот такие у нас уже который год чемпионы.
    Очень конкурентный чемпионат....нынче стал....)))
    Любой может выиграть у любого....
    Правильно сегодня сказал комментатор матча ЦСКА-Динамо - "Не определишь по игре какая команда борется за ЛЧ а какая за выживание в РПЛ"....

    Или ты желаешь чтоб как в Италии...Шотландии...Франции ....Германии чемпион приходил сразу лет на 7-8..????? )))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       10 / 1009
    вчера в 20:48
    И быки пока выигрывают, это просто праздник!
    Balanenok
    Balanenok ответил RIR68
       483 / 1009
    вчера в 20:46
    Настораживает Чалов. ------------------------------------------------------ настораживает? вообще не играет((( вторая половина чемпионата просто провалена. ни больше, ни меньше. и тут вопросы к Гоачаренко.
    Совершенно так.
    RIR68
    RIR68 ответил tims
       190 / 1009
    вчера в 20:41
    Пожалуй, только ЦСКА и "Спартак" могут похвастаться правилом: при забитом первыми мяче потом с трудом сводят игру к ничьей или даже проигрывают... Похоже, армейцам медали в этом сезоне не нужны... Нет, сегодня они бегали, вроде, старались даже. Но огромное количество ошибок говорит о том, что рано было петь осанну ЦСКА. По этой игре сложилось впечатление, что борющееся за выживание "Динамо" чуть было не выиграло на классе. Обдуманные действия, нацеленные передачи, перехваты, правильная тактика в обороне. А армейцы?.. Поля и партнёров не видят, соображают медленно, увлекаются атаками, большинство из которых до конца (до удара по воротам) не доводятся. Ну и неточность передач зашкаливает... Стесняюсь спросить, почему на поле не вышел обещанный ВасинД? Далее... Тренер не видел, что у Набабкина, Бистровича и в меньшей степени у Щенникова игра не идёт? Почему не были сделаны замены раньше? Ефремова надо было выпускать с начала второго тайме. Настораживает Чалов. Не хотелось бы говорить о регрессе, но то что футболист явно не прогрессирует - это факт... Конечно, на мой взгляд, сегодня "Динамо" в известной мере повезло. Повезло, что, в общем-то, слабый вратарь Шунин несколько раз удачно оказывался на пути летящего в створ ворот мяча. По лицу было видно его удивление: как удачно получилось. Но неумение армейцев при ударе обводить вратаря, как раз, и говорит о недостатке профессионализма у них... Полагаю, что шансы на ЛЧ у ЦСКА лишь теоретические. Даже "бронза" в нынешнем сезоне теперь под вопросом. Придётся учиться на своих ошибках. Только, не попав в ЛЧ, не начали бы распродажу игроков (Фернандес). Да и Влашича хорошо бы сохранить. А всех других как следует подлечить...
    Настораживает Чалов.
    ------------------------------------------------------
    настораживает? вообще не играет(((
    вторая половина чемпионата просто провалена. ни больше, ни меньше. и тут вопросы к Гоачаренко.
    a3r3v3
    a3r3v3
       614 / 1009
    вчера в 20:38
    Если бы Панченко заменили пораньше , Динамо бы выиграло
    Великолепный
    Великолепный ответил Гавриленко
       127 / 1009
    вчера в 20:30
    Вот,вот, видно не судьба Семьлихову и " три дырки" отыграть в ЛЧ столько матчей, сколько отыграл Акинфеев.
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