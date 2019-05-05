ЦСКА и «Динамо» разошлись миром

ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» в матче 27-го тура чемпионата России.
ЦСКА (45 очков) располагается на четвертом месте, «Динамо» (30 очков) - в шаге от зоны вылета.
Москва, стадион ВЭБ-Арена
ЦСКА - «Динамо» 2:2 (1:2)
Голы: Бийол 27, Нисимура 86 - Мигел Кардозу 35, Панченко 42
«ЦСКА»: Акинфеев, Магнуссон, Бекао, Набабкин (Ефремов 84), Щенников (Абель Эрнандес 64), Бийол, Обляков, Ахметов, Марио Фернандес, Бистрович (Нисимура 78), Чалов
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
«Динамо»: Шунин, Морозов, Евгеньев, Шунич, Козлов, Жоаозиньо, Теттех, Юсупов, Мигел Кардозу, Панченко (Марков 85), Луценко (Соу 70)
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.
Предупреждения: Мигел Кардозу 32, Магнуссон 65, Бекао 89, Евгеньев 90+1
Судья: Карасев Сергей.
Напомним, что вчера «Зенит» стал чемпионом России.
Тьфу опять боты
Тьфу опять боты
А про купленное чемпионство ты не ошибся
Оно было на юбилей Симоняна.
И как говорится - Нет юбилея Симоняна
Нет и чемпионства. Хе хе.
А про купленное чемпионство ты не ошибся
Оно было на юбилей Симоняна.
И как говорится - Нет юбилея Симоняна
Нет и чемпионства. Хе хе.
Я прочил цска купленное чемпионство
Но ошибся кабинетом
Толик может подтвердить
Я прочил цска купленное чемпионство
Но ошибся кабинетом
Толик может подтвердить
Что ЦСКА будет бороться за стыки
После того как поменяли свой состав на 80 процентов
А на деле вышло что Дерби Всея Руси спартак - ЦСКА 0:2
И борьба за еврокубки.
Что ЦСКА будет бороться за стыки
После того как поменяли свой состав на 80 процентов
А на деле вышло что Дерби Всея Руси спартак - ЦСКА 0:2
И борьба за еврокубки.
Любой может выиграть у любого....
Правильно сегодня сказал комментатор матча ЦСКА-Динамо - "Не определишь по игре какая команда борется за ЛЧ а какая за выживание в РПЛ"....
Или ты желаешь чтоб как в Италии...Шотландии...Франции ....Германии чемпион приходил сразу лет на 7-8..????? )))
Любой может выиграть у любого....
Правильно сегодня сказал комментатор матча ЦСКА-Динамо - "Не определишь по игре какая команда борется за ЛЧ а какая за выживание в РПЛ"....
Или ты желаешь чтоб как в Италии...Шотландии...Франции ....Германии чемпион приходил сразу лет на 7-8..????? )))
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настораживает? вообще не играет(((
вторая половина чемпионата просто провалена. ни больше, ни меньше. и тут вопросы к Гоачаренко.
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настораживает? вообще не играет(((
вторая половина чемпионата просто провалена. ни больше, ни меньше. и тут вопросы к Гоачаренко.