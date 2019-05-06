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Рейтинг гонки за «Золотую бутсу». Месси уже не остановить

сегодня, 10:03

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси наверняка станет обладателем «Золотой бутсы», даже если не забьет голов в оставшихся двух матчах чемпионата Испании. Аргентинец опережает своего основного конкурента Килиана Мбаппе на 4 мяча, однако форвард ПСЖ пропустит оставшуюся часть сезона из-за дисквалификации.

Лионель Месси («Барселона»): 34 гола, коэффициент лиги 2 - 68 очков;

Килиан Мбаппе (ПСЖ): 30 голов, коэффициент лиги 2 - 60 очков;

Фабио Квальярелла («Сампдория»): 25 голов, коэффициент лиги 2 - 50 очков;

Роберт Левандовски («Бавария») 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;

Дуван Сапата («Аталанта») 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;

Мохамед Салах («Ливерпуль»): 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;

Мбайе Дианье («Галатасарай») 28 голов, коэффициент лиги 1,5 - 42 очка;

Люк де Йонг (ПСВ) 28 голов, коэффициент лиги 1,5 - 42 очка;

Криштиану Роналду («Ювентус») 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка;

Луис Суарес («Барселона»): 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка;

Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка;

Карим Бензема («Реал»): 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка.

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18 декабря 2018Александр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии12
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Все комментарии
fekir-1111
fekir-1111 ответил NGY
   823 / 1005
сегодня в 17:30
УЕФА все сделало для того, чтобы бутсу забрал Месси, придумав столь долгую дискву для Мбаппе! Но когда Месси бьет руками по голове соперника в ЛЧ, УЕФА это пропускает мимо ушей.
У мамбиков горит сливочный кобинет без трофея.которых Аякс в газон укатал.
NGY
NGY ответил Мароканский передвижной дельфинарий
   188 / 1005
сегодня в 17:21
Какой мароканский кумир такие и фаны ))) все 34 гола Месси бегал и ломал других игроков прежде чем забить )) ЛЕО Даже подговорил УЕФА чтобы те подговорили Мбаппе чтобы тот совершил грязный фол , ударил соперника и получил бы дискву. Лео даже подговорил того игрока которого ударили , чтобы тот бегал рядом с Мбаппе и напрашивался всем своим видом чтобы его ударили. И само собой Мбаппе бы в оставшихся 2 матчах забил бы по покеру , в то время как Лео , бегал бы избивал соперников , и ничего не забил бы. Психология ныряльщиков поклонников дельфинария
Не фанату аргентинской блондинки, судить других.

Когда Суарес Хуанфрану между ног заехал в ЛЧ, продажная каталонская Уефа даже не пикнула, когда тот же Суарес локтем поставил фингал Годин, рукой насадил Филипе Луису, та же каталонская УЕФА и на это глаза закрыла.

Да что далеко ходить, недавно твоя твоя аргентинская принцесса откровенно рукой бьет в голову игрока Ливера, и НОЛЬ реакции от той же продажной каталонской УЕФА!
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   313 / 1005
сегодня в 17:12
Москва Воронеж
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий ответил NGY
   96 / 1005
сегодня в 15:00
УЕФА все сделало для того, чтобы бутсу забрал Месси, придумав столь долгую дискву для Мбаппе! Но когда Месси бьет руками по голове соперника в ЛЧ, УЕФА это пропускает мимо ушей.
Какой мароканский кумир такие и фаны ))) все 34 гола Месси бегал и ломал других игроков прежде чем забить )) ЛЕО Даже подговорил УЕФА чтобы те подговорили Мбаппе чтобы тот совершил грязный фол , ударил соперника и получил бы дискву. Лео даже подговорил того игрока которого ударили , чтобы тот бегал рядом с Мбаппе и напрашивался всем своим видом чтобы его ударили. И само собой Мбаппе бы в оставшихся 2 матчах забил бы по покеру , в то время как Лео , бегал бы избивал соперников , и ничего не забил бы.
Психология ныряльщиков поклонников дельфинария
GKN
GKN
   682 / 1005
сегодня в 14:39
В отличие от золотого мяча, здесь не подтасовать результаты
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   514 / 1005
сегодня в 14:17
Не важно, получит или нет Месси " Золотую бутсу ". Важно, что он в каждой игре радует нас своим блестящим футболом.
NGY
NGY
   188 / 1005
сегодня в 13:17
УЕФА все сделало для того, чтобы бутсу забрал Месси, придумав столь долгую дискву для Мбаппе!

Но когда Месси бьет руками по голове соперника в ЛЧ, УЕФА это пропускает мимо ушей.
MAUS
MAUS ответил Семак иди сюда
   59 / 1005
сегодня в 13:11
не вижу Антона Заболотного.
У Антуана ЗеБолотного одна голевая передача с Ахматом, и то мяч в бошку попал и отскочил к Дриусси-мус-пусси )))
ЗеБолотный вне конкуренции ну дайте же ему Золотую Буцу, Мяч и тд)))))
Антуан мы верим в тебя))
Vis.
Vis.
   304 / 1005
сегодня в 13:07
Гениальный игрок, на своём месте.
4RT
4RT
   430 / 1005
сегодня в 13:00
ОПС
ОПС
   482 / 1005
сегодня в 12:47
Ну, пусть будет Месси. Нам без разницы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   23 / 1005
сегодня в 12:45
Трофей ниочем, по сути, если одна команда намного сильнее остальных в чемпионате ("Барселона" и ПСЖ), или если команда играет в одного ярко выраженного форварда, то у нее максимум шансов на нее.

Если же команда играет именно командно и топово, и многие там забивают, то никаких шансов на ЗБ ни у одного игрока не будет)

Посмотрел голы Квальяреллы (посредственного форварда, по сути) - половина добиваний в пустые ворота. И третье место при этом.
Johnes
Johnes
сегодня в 12:31
Шестая зб и шестой зм очень даже ничего себе!
Left Boy
Left Boy
   245 / 1005
сегодня в 12:25
если месси не будет выходить в ласт матчах, то почему мбаппе не может его обогнать?)) он вернется после дисквы как раз на донные Дижон и Реймс, всё возможно
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   500 / 1005
сегодня в 12:02
Это же надо! Какая важная новость! Лучше бы написали как вчера судья придумал пенальти для наполи на последней минуте! За пределами штрафной мяч попадает в руку игроку кальяри, а судья даже после просмотра WAR даёт пенальти!!
авито
авито
   432 / 1005
сегодня в 11:31
Золотые бутсы имени LEO
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Benazir Mardanov
   193 / 1005
сегодня в 11:28
А как вам Бензема кстати?
Спаситель Мадрида..Благодаря ему Мадрид попадет в ЛЧ..
Гавриленко
Гавриленко
   41 / 1005
сегодня в 11:16
В кабинете португалец деградировал настолько, что уже даже Сапата его опередил, не говоря о Кваглиарелле.
КЭТиК
КЭТиК
   216 / 1005
сегодня в 11:14
10 голов футболиста Сампдории действительно выглядят нереально.
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 1005
сегодня в 11:09
Вполне заслуженно!!! А ведь Месси фактически играет в полузащите, начинает все атаки, плюс - подает угловые и штрафные из угла поля. И все равно забивает больше форвардов!!!
Гений!!!
karnager
karnager
   510 / 1005
сегодня в 11:05
Де Йонг 1,5 коэф, так был был 3 ✅
Benazir Mardanov
Benazir Mardanov
   759 / 1005
сегодня в 10:59
А как вам Бензема кстати?
Самедов Агил
Самедов Агил
   107 / 1005
сегодня в 10:48
Вот поступок мбапе лишил его возможности побороться...но он черезчур юный ещё и думаю мбапе свое ещё возьмёт!!! Месси и роналду ни вечные)
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   104 / 1005
сегодня в 10:41
не вижу Антона Заболотного.
kust07
kust07
   118 / 1005
сегодня в 10:36
заслуженно
RUPRICHT
RUPRICHT
   702 / 1005
сегодня в 10:28
МОЛОДЕЦ НУЖНО УМЕТЬ ИГРАТЬ И ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ!!!!ЛОКОТЬ БЛИЗКО А УКУСИТЬ СЛАБО!!!!!
kotmyshka
kotmyshka
   121 / 1005
сегодня в 10:26
все ясно
neomessi
neomessi
   157 / 1005
сегодня в 10:22
Лео наверное уже не выйдет на остальные матчи Ла Лига. Смыла нету.
Ну хотя может выйти чисто чтобы исполнять штрафные удары.
mangoх12
mangoх12
   19 / 1005
сегодня в 10:21
Ранальду скоро даже Чалов обгонит
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   169 / 1005
сегодня в 10:20
ЗБ затем ЗМ. Таких игроков кроме Месси нет, и будет ли?! =)
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