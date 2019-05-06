Рейтинг гонки за «Золотую бутсу». Месси уже не остановить

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси наверняка станет обладателем «Золотой бутсы», даже если не забьет голов в оставшихся двух матчах чемпионата Испании. Аргентинец опережает своего основного конкурента Килиана Мбаппе на 4 мяча, однако форвард ПСЖ пропустит оставшуюся часть сезона из-за дисквалификации.
Лионель Месси («Барселона»): 34 гола, коэффициент лиги 2 - 68 очков;
Килиан Мбаппе (ПСЖ): 30 голов, коэффициент лиги 2 - 60 очков;
Фабио Квальярелла («Сампдория»): 25 голов, коэффициент лиги 2 - 50 очков;
Роберт Левандовски («Бавария») 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;
Дуван Сапата («Аталанта») 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;
Мохамед Салах («Ливерпуль»): 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;
Мбайе Дианье («Галатасарай») 28 голов, коэффициент лиги 1,5 - 42 очка;
Люк де Йонг (ПСВ) 28 голов, коэффициент лиги 1,5 - 42 очка;
Криштиану Роналду («Ювентус») 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка;
Луис Суарес («Барселона»): 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка;
Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка;
Карим Бензема («Реал»): 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка.
Когда Суарес Хуанфрану между ног заехал в ЛЧ, продажная каталонская Уефа даже не пикнула, когда тот же Суарес локтем поставил фингал Годин, рукой насадил Филипе Луису, та же каталонская УЕФА и на это глаза закрыла.
Да что далеко ходить, недавно твоя твоя аргентинская принцесса откровенно рукой бьет в голову игрока Ливера, и НОЛЬ реакции от той же продажной каталонской УЕФА!
Когда Суарес Хуанфрану между ног заехал в ЛЧ, продажная каталонская Уефа даже не пикнула, когда тот же Суарес локтем поставил фингал Годин, рукой насадил Филипе Луису, та же каталонская УЕФА и на это глаза закрыла.
Да что далеко ходить, недавно твоя твоя аргентинская принцесса откровенно рукой бьет в голову игрока Ливера, и НОЛЬ реакции от той же продажной каталонской УЕФА!
Психология ныряльщиков поклонников дельфинария
Психология ныряльщиков поклонников дельфинария
Но когда Месси бьет руками по голове соперника в ЛЧ, УЕФА это пропускает мимо ушей.
Но когда Месси бьет руками по голове соперника в ЛЧ, УЕФА это пропускает мимо ушей.
ЗеБолотный вне конкуренции ну дайте же ему Золотую Буцу, Мяч и тд)))))
Антуан мы верим в тебя))
ЗеБолотный вне конкуренции ну дайте же ему Золотую Буцу, Мяч и тд)))))
Антуан мы верим в тебя))
Если же команда играет именно командно и топово, и многие там забивают, то никаких шансов на ЗБ ни у одного игрока не будет)
Посмотрел голы Квальяреллы (посредственного форварда, по сути) - половина добиваний в пустые ворота. И третье место при этом.
Если же команда играет именно командно и топово, и многие там забивают, то никаких шансов на ЗБ ни у одного игрока не будет)
Посмотрел голы Квальяреллы (посредственного форварда, по сути) - половина добиваний в пустые ворота. И третье место при этом.
Гений!!!
Гений!!!
Ну хотя может выйти чисто чтобы исполнять штрафные удары.
Ну хотя может выйти чисто чтобы исполнять штрафные удары.