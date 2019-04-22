Мбаппе приблизился к Месси в гонке за «Золотую бутсу»

Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг лидеров гонки за «Золотую бутсу». Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отметился хет-триком в матче против «Монако» и приблизился к Лионелю Месси на расстояние шести очков (трех голов).
Лионель Месси («Барселона»): 33 гола, коэффициент лиги 2 - 66 очков;
Килиан Мбаппе (ПСЖ): 30 голов, коэффициент лиги 2 - 60 очков;
Фабио Квальярелла («Сампдория»): 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;
Мбайе Дианье («Галатасарай») 28 голов, коэффициент лиги 1,5 - 42 очка;
Роберт Левандовски («Бавария») 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка;
Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка;
Карим Бензема («Реал»): 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка;
Люк де Йонг (ПСВ) 27 голов, коэффициент лиги 1,5 - 40,5 очка;
Дуван Сапата («Аталанта») 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;
Луис Суарес («Барселона»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;
Криштиану Роналду («Ювентус») 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;
Серхио Агуэро («Манчестер Сити»): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;
Николя Пепе («Лилль»): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;
Мохамед Салах («Ливерпуль»): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;
Лео не упустит своего ) Не ровня Мбаппе на данный момент для Лео
Лео не упустит своего ) Не ровня Мбаппе на данный момент для Лео
Месси все равно возьмёт своую 6-ую ЗБ!
Смиритесь
Месси все равно возьмёт своую 6-ую ЗБ!
Смиритесь
Я ни в коем случае не просил тебя хвалить Барселону или Месси, конечно же нет. Вообще, я ненавижу эту тему Месси/Роналду) и вообще в этих войнах не участвовал.
Меня просто удивило, что ты считаешь уровень чемпионата Франции, как в Испании) вот и все.
А все остальное, это твое право.
Я ни в коем случае не просил тебя хвалить Барселону или Месси, конечно же нет. Вообще, я ненавижу эту тему Месси/Роналду) и вообще в этих войнах не участвовал.
Меня просто удивило, что ты считаешь уровень чемпионата Франции, как в Испании) вот и все.
А все остальное, это твое право.
АХа-ха)
АХа-ха)
Летучий-Голландец в этом отношении всегда лучше многих фанов Барселоны был. Не помню оскорблений от него. Обвинить в нелюбви или предвзятости может конечно, но опускаться до оскорблений не будет.
Летучий-Голландец в этом отношении всегда лучше многих фанов Барселоны был. Не помню оскорблений от него. Обвинить в нелюбви или предвзятости может конечно, но опускаться до оскорблений не будет.
По потенциалу конечно лучший. То что в какие-то сезоны он выступил чуть хуже 1-2 футболистов это нормально, люди не могут прям всегда показывать свой максимум.
Если Лео обыгрывает сильные комы я это всегда признаю и хвалю его. Ну уж извини что я не хвалю в те моменты когда он разносит слабых...
Можешь кстати все мои комменты про Роналду посмотреть - всё тоже самое, хвалил только при выносе сильных соперников. На самом деле я даже не смотрю матчи когда топ клуб играет с слабым клубом или с клубом у которого в данный момент явный спад... не интересно и слишком предсказуемо...Потому что нет ничего удивительного в выносе слабых когда ты играешь за сильную команду, а вот сильный соперник естественно другое дело.
По потенциалу конечно лучший. То что в какие-то сезоны он выступил чуть хуже 1-2 футболистов это нормально, люди не могут прям всегда показывать свой максимум.
Если Лео обыгрывает сильные комы я это всегда признаю и хвалю его. Ну уж извини что я не хвалю в те моменты когда он разносит слабых...
Можешь кстати все мои комменты про Роналду посмотреть - всё тоже самое, хвалил только при выносе сильных соперников. На самом деле я даже не смотрю матчи когда топ клуб играет с слабым клубом или с клубом у которого в данный момент явный спад... не интересно и слишком предсказуемо...Потому что нет ничего удивительного в выносе слабых когда ты играешь за сильную команду, а вот сильный соперник естественно другое дело.
Такой же псевдо болельщик арсенала , вроде юзера, так себе аналитик.
У них Роналду головного мозга
Такой же псевдо болельщик арсенала , вроде юзера, так себе аналитик.
У них Роналду головного мозга
Проблемы у Атлетико были с фланговыми защами, с центральными всё было норм.
В отличии от Реала и Бетиса(которым тогда Атлетико проиграли) Юве не так сильно играет флангами, напы Юве больше в центр сваливаются.
Поэтому проблемы с фланговыми защами не влияли на столько сильно.
Проблемы у Атлетико были с фланговыми защами, с центральными всё было норм.
В отличии от Реала и Бетиса(которым тогда Атлетико проиграли) Юве не так сильно играет флангами, напы Юве больше в центр сваливаются.
Поэтому проблемы с фланговыми защами не влияли на столько сильно.
Но то, что ты не любишь Барселону и Месси в частности, можно понять просто почитав твои комментарии)
Тут к гадалке не ходи.
Это точно не нейтральная позиция
Но то, что ты не любишь Барселону и Месси в частности, можно понять просто почитав твои комментарии)
Тут к гадалке не ходи.
Это точно не нейтральная позиция
Но в корне не согласен с тем, что чемпионат Испании и Франции на одинаковом уровне.
Лига 1 отстает конкретно, тут не о чем спорить.
Ну а счет Атлетико, то меня наоборот удивило то, что они одержали победу в первом матче. На тот период они были в кризисе и травмы защитников.
Но в корне не согласен с тем, что чемпионат Испании и Франции на одинаковом уровне.
Лига 1 отстает конкретно, тут не о чем спорить.
Ну а счет Атлетико, то меня наоборот удивило то, что они одержали победу в первом матче. На тот период они были в кризисе и травмы защитников.
Я говорю о своём мнении, а ты о своём. И я объясняю своё мнение, а не как тот же BARCDJIN - просто оскорбляет тех кто не думает так же как он.
Не разделяешь моё мнение - окай, но будь добр не обвиняй меня ни в чём.
Я говорю о своём мнении, а ты о своём. И я объясняю своё мнение, а не как тот же BARCDJIN - просто оскорбляет тех кто не думает так же как он.
Не разделяешь моё мнение - окай, но будь добр не обвиняй меня ни в чём.
Тоесть пока небыло особого сопротивления Юве щёлкал всех, а только чуть сопротивления и сразу у Юве проблемы.
Ну а то что Атлетико второй матч проиграл... это было удивительно, ведь ничего не предвещало... Между матчами Атлетико выиграл 3 встречи в лиге... Как так вышло что они с Юве полностью провалились я до сих пор не знаю...
Тоесть пока небыло особого сопротивления Юве щёлкал всех, а только чуть сопротивления и сразу у Юве проблемы.
Ну а то что Атлетико второй матч проиграл... это было удивительно, ведь ничего не предвещало... Между матчами Атлетико выиграл 3 встречи в лиге... Как так вышло что они с Юве полностью провалились я до сих пор не знаю...
Это слова)
Это слова)
Ладно, ещё раз... последний... Я разве говорил о том что уровень Ла лиги такой же как у Лиги 1??? Нет, уровень Лиги 1 ниже чем у Ла лиги.
Я говорю о том что Барса сильней всех в своём чемпе настолько же сильно остальных команд, как и ПСЖ сильней в своей лиге своих. И точно так же Юве в Италии, и точно так же Бавария в Германии. БЕЗ КАКИХ ЛИБО СРАВНЕНИЙ ЧЕМПОВ.
Эти комы доминируют в своих чемпах и им одинаково просто забивать, разница в количестве забитых заключается только в стиле игры. Тот же Юве может и больше забивать, но у них не сверх атакующий стиль.
Ладно, ещё раз... последний... Я разве говорил о том что уровень Ла лиги такой же как у Лиги 1??? Нет, уровень Лиги 1 ниже чем у Ла лиги.
Я говорю о том что Барса сильней всех в своём чемпе настолько же сильно остальных команд, как и ПСЖ сильней в своей лиге своих. И точно так же Юве в Италии, и точно так же Бавария в Германии. БЕЗ КАКИХ ЛИБО СРАВНЕНИЙ ЧЕМПОВ.
Эти комы доминируют в своих чемпах и им одинаково просто забивать, разница в количестве забитых заключается только в стиле игры. Тот же Юве может и больше забивать, но у них не сверх атакующий стиль.
Ну это я про то, что Атлетико в плохой форме.
Были только восторженные крики))
Ну это я про то, что Атлетико в плохой форме.
Были только восторженные крики))