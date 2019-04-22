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Мбаппе приблизился к Месси в гонке за «Золотую бутсу»

22 апреля 2019, 09:07

Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг лидеров гонки за «Золотую бутсу». Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отметился хет-триком в матче против «Монако» и приблизился к Лионелю Месси на расстояние шести очков (трех голов).

Лионель Месси («Барселона»): 33 гола, коэффициент лиги 2 - 66 очков;

Килиан Мбаппе (ПСЖ): 30 голов, коэффициент лиги 2 - 60 очков;

Фабио Квальярелла («Сампдория»): 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;

Мбайе Дианье («Галатасарай») 28 голов, коэффициент лиги 1,5 - 42 очка;

Роберт Левандовски («Бавария») 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка;

Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка;

Карим Бензема («Реал»): 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка;

Люк де Йонг (ПСВ) 27 голов, коэффициент лиги 1,5 - 40,5 очка;

Дуван Сапата («Аталанта») 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;

Луис Суарес («Барселона»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;

Криштиану Роналду («Ювентус») 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;

Серхио Агуэро («Манчестер Сити»): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;

Николя Пепе («Лилль»): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;

Мохамед Салах («Ливерпуль»): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;

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Князь Московский
Князь Московский ответил Ruslik1982
   13 / 959
23 апреля в 21:02
троль е69чий
Мог бы и не представляться. Мы тебя и так знаем. Аха-ха)
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 959
23 апреля в 09:02
Догонит - не догонит, догонит - не догонит...
GKN
GKN
   730 / 959
23 апреля в 08:23
Не догонит
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий ответил Владимир Еремин
   98 / 959
22 апреля в 22:55
мбаппе - это скорость,напор,молодость...дай бог ему приумножить свой бомбардирский талант... а месси--это романтика футбола, супердриблиг его неподражаем, с годами переквалифицировался в диспетчера от бога.... я с 1966 года видел и пеле (красава), и круиффа (диспетчер-умница),и мюллера (неуклюжий супербомбардир), и росси (болел за него, напор бомбардира), и марадонну (тот еще кудесник),и всех - всех знаменитых..... но месси всех превзошел в моих глазах как Футболист , и годами всё мудрее.... так что в выборе я за месси, а мбаппе через 2-3 года своё возьмет,лишь бы не "зазвездился"
Редко увидишь здравого человека в этом потоке хейтеров и персофанов безмозглых
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   98 / 959
22 апреля в 22:49
Смешно сравнивать лиги Испании и Франции, нужно формировать рейтинги в соответствии с коэффициентами УЕФА по результатам в ЛЧ и ЛЕ.
Лео не упустит своего ) Не ровня Мбаппе на данный момент для Лео
Ruslik1982
Ruslik1982
   70 / 959
22 апреля в 22:13
Месси полсезона в защите отыграл и при этом триццон наколотил
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Князь Московский
   70 / 959
22 апреля в 22:12
Молодец, Мбаппе, не то что осасуновый смурфик в кабинетной ла-лиге, где защитникам запрещают с ним жёстко играть.
троль е69чий
Тага Дага
Тага Дага
   248 / 959
22 апреля в 22:11
Мбаппе забивает, а Месси кормить соккер....
Ruslik1982
Ruslik1982
   70 / 959
22 апреля в 22:10
во Франции вообще коэффициент должен быть 1, даже не 1.5
Ruslik1982
Ruslik1982
   70 / 959
22 апреля в 22:10
африканский отросток вполне можете перекидать Месси, в чемпионате среди детей
cevin cigan
cevin cigan ответил Agamaga
   380 / 959
22 апреля в 21:39
При том! Ты ведь умолчиваешь, когда речь идёт о Кристине про то как его тянут
При чём здесь Рон? Ты правда не понимаешь или прикалываешься с меня? Извини,я не любитель нажимать "игнор",но ты своим непониманием меня за долбал!!!
Agamaga
Agamaga ответил cevin cigan
   138 / 959
22 апреля в 20:36
При том! Ты ведь умолчиваешь, когда речь идёт о Кристине про то как его тянут
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 959
22 апреля в 20:11
Молодец, Мбаппе, не то что осасуновый смурфик в кабинетной ла-лиге, где защитникам запрещают с ним жёстко играть.
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
22 апреля в 19:46
А где там роналду? На вылет собрался?
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 959
22 апреля в 19:26
😂😂 глоры мадрида массово перерегистрируются под фаны ПСЖ)))
Месси все равно возьмёт своую 6-ую ЗБ!
Смиритесь
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Artuom
   158 / 959
22 апреля в 18:19
Ты наверное не правильно меня понял)
Я ни в коем случае не просил тебя хвалить Барселону или Месси, конечно же нет. Вообще, я ненавижу эту тему Месси/Роналду) и вообще в этих войнах не участвовал.
Меня просто удивило, что ты считаешь уровень чемпионата Франции, как в Испании) вот и все.
А все остальное, это твое право.
Владимир Еремин
Владимир Еремин
22 апреля в 18:17
мбаппе - это скорость,напор,молодость...дай бог ему приумножить свой бомбардирский талант... а месси--это романтика футбола, супердриблиг его неподражаем, с годами переквалифицировался в диспетчера от бога.... я с 1966 года видел и пеле (красава), и круиффа (диспетчер-умница),и мюллера (неуклюжий супербомбардир), и росси (болел за него, напор бомбардира), и марадонну (тот еще кудесник),и всех - всех знаменитых..... но месси всех превзошел в моих глазах как Футболист , и годами всё мудрее.... так что в выборе я за месси, а мбаппе через 2-3 года своё возьмет,лишь бы не "зазвездился"
BARCDJIN
BARCDJIN
   183 / 959
22 апреля в 17:49
    Artuom
    Artuom ответил Lionel Messi-10
       202 / 959
    22 апреля в 17:47
    Да ну, вести диалог с артемкой, глором португальской бабы, смысла нет. Такой же псевдо болельщик арсенала , вроде юзера, так себе аналитик. У них Роналду головного мозга
    А вы вообще не умеете вести диалог - сразу оскорбление. Это удел слабых, которые не могут свою позицию объяснить. Оскорбить всегда проще.

    Летучий-Голландец в этом отношении всегда лучше многих фанов Барселоны был. Не помню оскорблений от него. Обвинить в нелюбви или предвзятости может конечно, но опускаться до оскорблений не будет.
    Artuom
    Artuom ответил Летучий-Голландец.
       202 / 959
    22 апреля в 17:45
    И еще, ни в чем тебя не обвиняю. Но то, что ты не любишь Барселону и Месси в частности, можно понять просто почитав твои комментарии) Тут к гадалке не ходи. Это точно не нейтральная позиция
    Но я же при этом писал всегда что Лео лучший игрок атакующего плана - можешь найти не так уж и мало моих комментов на этот счёт. Этим я отличаюсь от хейтеров. Тоесть да у меня нет любви к Месси, но при этом я всегда признаю что он лучший.

    По потенциалу конечно лучший. То что в какие-то сезоны он выступил чуть хуже 1-2 футболистов это нормально, люди не могут прям всегда показывать свой максимум.

    Если Лео обыгрывает сильные комы я это всегда признаю и хвалю его. Ну уж извини что я не хвалю в те моменты когда он разносит слабых...
    Можешь кстати все мои комменты про Роналду посмотреть - всё тоже самое, хвалил только при выносе сильных соперников. На самом деле я даже не смотрю матчи когда топ клуб играет с слабым клубом или с клубом у которого в данный момент явный спад... не интересно и слишком предсказуемо...Потому что нет ничего удивительного в выносе слабых когда ты играешь за сильную команду, а вот сильный соперник естественно другое дело.
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10 ответил Летучий-Голландец.
       41 / 959
    22 апреля в 17:44
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
         88 / 959
      22 апреля в 17:41
      Следующая новость, видимо, будет такой - Месси пропустит полуфинальные матчи для ради подготовки к решающим матчам Примеры
      Artuom
      Artuom ответил Летучий-Голландец.
         202 / 959
      22 апреля в 17:32
      Я тоже не оскорблял никого. Но в корне не согласен с тем, что чемпионат Испании и Франции на одинаковом уровне. Лига 1 отстает конкретно, тут не о чем спорить. Ну а счет Атлетико, то меня наоборот удивило то, что они одержали победу в первом матче. На тот период они были в кризисе и травмы защитников.
      Я написал не обвиняй. Оскорблений от тебя в мой адрес не было.

      Проблемы у Атлетико были с фланговыми защами, с центральными всё было норм.
      В отличии от Реала и Бетиса(которым тогда Атлетико проиграли) Юве не так сильно играет флангами, напы Юве больше в центр сваливаются.
      Поэтому проблемы с фланговыми защами не влияли на столько сильно.
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответил Artuom
         158 / 959
      22 апреля в 17:29
      И еще, ни в чем тебя не обвиняю.
      Но то, что ты не любишь Барселону и Месси в частности, можно понять просто почитав твои комментарии)
      Тут к гадалке не ходи.
      Это точно не нейтральная позиция
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответил Artuom
         158 / 959
      22 апреля в 17:25
      Я тоже не оскорблял никого.
      Но в корне не согласен с тем, что чемпионат Испании и Франции на одинаковом уровне.
      Лига 1 отстает конкретно, тут не о чем спорить.
      Ну а счет Атлетико, то меня наоборот удивило то, что они одержали победу в первом матче. На тот период они были в кризисе и травмы защитников.
      Artuom
      Artuom ответил Летучий-Голландец.
         202 / 959
      22 апреля в 17:19
      Поверь, разницы тут между Лигой 1 и Ла лигой нету, по крайней мере в этом конкретном сезоне ;) Это слова)
      Так же как и твои.

      Я говорю о своём мнении, а ты о своём. И я объясняю своё мнение, а не как тот же BARCDJIN - просто оскорбляет тех кто не думает так же как он.

      Не разделяешь моё мнение - окай, но будь добр не обвиняй меня ни в чём.
      Artuom
      Artuom ответил Летучий-Голландец.
         202 / 959
      22 апреля в 17:15
      Что то я не видел, чтобы после игры с Юве, кто то так говорил) Ну это я про то, что Атлетико в плохой форме. Были только восторженные крики))
      Я после первой игры так говорил в отношении Юве. В том смысле что проигрыш Юве был закономерен, ведь до этого матча когда ЮВе оказывали сопротивление они теряли очки - в чемпе Аталанта и Прама, в ЛЧ МЮ и Янг Бойз.
      Тоесть пока небыло особого сопротивления Юве щёлкал всех, а только чуть сопротивления и сразу у Юве проблемы.

      Ну а то что Атлетико второй матч проиграл... это было удивительно, ведь ничего не предвещало... Между матчами Атлетико выиграл 3 встречи в лиге... Как так вышло что они с Юве полностью провалились я до сих пор не знаю...
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответил Artuom
         158 / 959
      22 апреля в 17:10
      Поверь, разницы тут между Лигой 1 и Ла лигой нету, по крайней мере в этом конкретном сезоне ;)


      Это слова)
      Artuom
      Artuom ответил Летучий-Голландец.
         202 / 959
      22 апреля в 17:04
      Я зациклился на Барселоне и только. А тебе я просто говорю, что уровень чемпионата Франции намного ниже.
      ёпт... мы говорим о разном...

      Ладно, ещё раз... последний... Я разве говорил о том что уровень Ла лиги такой же как у Лиги 1??? Нет, уровень Лиги 1 ниже чем у Ла лиги.

      Я говорю о том что Барса сильней всех в своём чемпе настолько же сильно остальных команд, как и ПСЖ сильней в своей лиге своих. И точно так же Юве в Италии, и точно так же Бавария в Германии. БЕЗ КАКИХ ЛИБО СРАВНЕНИЙ ЧЕМПОВ.

      Эти комы доминируют в своих чемпах и им одинаково просто забивать, разница в количестве забитых заключается только в стиле игры. Тот же Юве может и больше забивать, но у них не сверх атакующий стиль.
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответил Artuom
         158 / 959
      22 апреля в 17:01
      Что то я не видел, чтобы после игры с Юве, кто то так говорил)
      Ну это я про то, что Атлетико в плохой форме.
      Были только восторженные крики))
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